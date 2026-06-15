Estas son las 10 ideas de la la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía para disfrutar al máximo del verano

La respuesta a la pregunta «¿cuál es tu estación del año favorita?» suele tener una opción diferente dependiendo de a quién se le pregunte, pero es cierto que es difícil competir con las vacaciones de verano.

Si todavía tienes la gran suerte de tener dos meses libres por delante, la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía te ofrece diez actividades para que trates de disfrutar tu verano al máximo (aprovecha ahora, que cuando empiezas en el mundo laboral… la cosa se complica). Si por el contrario tienes que trabajar, no hay problema, también puedes incluir alguna de estas actividades en tus ratos libres.

Descansar: La vida moderna va rápido, es intensa y nos dejamos arrastrar por la rutina. Recuerda que las vacaciones también son para descansar sin culpa. Club de lectura: Aprovecha para leer esos libros que en el día a día no te da tiempo a disfrutar. ¿Qué te parece proponer un mismo libro a tus amigos o familia y comentarlo después? Podéis hablar de los personajes, las escenas, la trama… o incluso relacionarlo con experiencias cotidianas. Cineforum: Seamos realistas, hay días de mucho calor que nos apetece quedarnos en casa. Puedes elegir una película psicológica o con dilemas morales o sociales para ver en compañía y generar un espacio de debate después de su visionado. Deporte: Recuerda que hay deportes para hacer en verano a pesar del calor: surf, snorkel, natación, kayak, ciclismo, senderismo… O si te atreves puedes probar con barranquismo o escalada. Visita tu provincia: ¿Conoces bien tu ciudad o sólo tu barrio y poco más? A veces no hace falta irse muy lejos para viajar, sino que puedes aprovechar tu zona: free tour, excursiones cercanas, fiestas de pueblos, visita de museos, monumentos… Voluntariado: Participar en programas de voluntariado es muy enriquecedor y no siempre se encuentra tiempo para ello. Te invito a que investigues las diferentes asociaciones o fundaciones que existen en tu ciudad para ver qué opciones tienen, muchas de ellas tienen diferentes programas: personas mayores, niños, clases de español, medioambiente, etc Tiempo con tu gente: Es un buen momento para visitar a esos familiares que hace tiempo que no ves, llamar a viejos amigos, proponer actividades en familia, etc. Cocinar: ¿Cuántas recetas de las ves en las redes tienes guardadas y nunca te has animado a hacer? Este verano puede ser el momento. Actividades para jóvenes: Existen muchas actividades fomentadas por los ayuntamientos o las casas o institutos de juventud que son gratuitas y ofrecen muchas opciones. Además, es una buena oportunidad para conocer gente nueva. Ver las estrellas: ¿Hay mejor plan que una noche de estrellas? Recuerda que entre el 11 y el 15 de agosto hay lluvia de estrellas fugaces. Además, este verano también podremos disfrutar del eclipse.

Los tips más importantes: trata de mantenerte con una buena hidratación, beber agua, y recordar que cuando tenemos mucho tiempo libre es fácil caer en infinitas horas de pantalla. Intenta ser consciente de esto y no dejarte llevar demasiado por el scroll infinito. ¡A disfrutar!