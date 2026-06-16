La formación profesional en Seguridad despega en Zaragoza con la primera promoción del IES Ítaca

El pasado 12 de junio, el IES Ítaca de Zaragoza celebró la graduación de la primera promoción del Grado Medio de Técnico en Seguridad, una titulación innovadora de la Formación Profesional. El acto supuso la culminación de dos años de esfuerzo para los estudiantes que iniciaron este proyecto educativo en el curso 2024-2025 y que ahora se convierten en los primeros titulados de esta especialidad en Aragón y entre las primeras promociones de todo el país.

La ceremonia, contó con la presencia de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de responsables de empresas del sector de la seguridad privada. Su asistencia, puso de manifiesto el interés que despierta esta formación y la creciente demanda de profesionales especializados en un ámbito que, ofrece importantes perspectivas de empleo.

El IES Ítaca de Zaragoza de celebra la graduación de la primera promoción en Aragón del Grado Medio de Técnico en Seguridad / Servicio especial

Una formación pionera

El Grado Medio de Técnico en Seguridad nació con el objetivo de responder a las necesidades de un sector en constante evolución y con una creciente demanda de personal cualificado. Según explicó César Pérez, profesor especialista en seguridad privada y una de las personas impulsoras de esta titulación, el programa fue diseñado en colaboración con profesionales del sector para garantizar una formación adaptada a la realidad laboral.

Una de las principales características de estos estudios, es que permiten a los titulados solicitar diversas habilitaciones profesionales expedidas por el Ministerio del Interior. Entre ellas se encuentran las de Vigilante de Seguridad, Vigilante de Explosivos, Escolta Privado, Guarda Rural, Guarda de Caza y Guardapesca Marítimo. Estas acreditaciones, constituyen una puerta de entrada directa al mercado laboral.

Además, la titulación también facilita el acceso a procesos selectivos de diferentes cuerpos de seguridad ciudadana, como Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Locales y Policías Autonómicas, convirtiéndose en una vía de preparación especialmente atractiva para quienes aspiran a desarrollar una carrera en el ámbito de la seguridad pública.

El IES Ítaca de Zaragoza de celebra la graduación de la primera promoción en Aragón del Grado Medio de Técnico en Seguridad / Servicio especial

Un sector con creciente demanda

La importancia de esta formación, se refleja en el interés mostrado por las empresas del sector. Según explicó César Pérez, las empresas de seguridad privada ya están demandando profesionales que cuenten con esta cualificación para incorporarse a sus plantillas. La elevada empleabilidad del sector y la posibilidad de obtener habilitaciones profesionales, convierten este ciclo, en una opción cada vez más atractiva para los jóvenes.

De hecho, la nota de acceso al grado ha experimentado un aumento progresivo, una señal del creciente interés que despierta. Algunos estudiantes se matriculan en estos estudios como una oportunidad para incorporarse al mercado laboral en un corto plazo, mientras que otros los consideran un primer paso hacia futuras oposiciones o especializaciones relacionadas con la seguridad y defensa.

El IES Ítaca de Zaragoza de celebra la graduación de la primera promoción en Aragón del Grado Medio de Técnico en Seguridad / Servicio especial

Una formación integral y práctica

El plan de estudios combina conocimientos jurídicos, técnicos y físicos que permiten al alumnado adquirir una preparación completa. Durante el primer curso, los estudiantes trabajan materias relacionadas la vigilancia y protección del ámbito rural, cotos de caza, parque naturales, la prevención y extinción de incendios, los primeros auxilios y el ordenamiento jurídico.

En segundo curso, la formación adquiere un carácter más operativo mediante asignaturas como acondicionamiento físico, defensa personal, vigilancia y protección, técnicas de intervención, orientación y otras competencias propias del ámbito profesional de la seguridad.

Para ello, el IES Ítaca de Zaragoza dispone de instalaciones especialmente adecuadas para el desarrollo de estas enseñanzas, entre ellas gimnasio, pistas deportivas, simulador de tiro y espacios específicos para la práctica de técnicas de intervención y defensa personal.

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Mirando al futuro

El éxito de esta primera promoción, abre nuevas perspectivas para el desarrollo de la familia profesional de Seguridad en Aragón. Según las previsiones del sector, la implantación futura de un Grado Superior permitirá completar el itinerario formativo y facilitar el acceso a puestos de mayor responsabilidad dentro de empresas de seguridad, como jefaturas de servicio, coordinación operativa o inspección de equipos.

Mientras tanto, los integrantes de esta primera promoción se convierten en referentes para las generaciones que les seguirán.