El aula del Colegio San Agustín de Zaragoza que acabó convertida en libro.

Lo que empezó como un reto dentro del aula ha terminado convertido en un libro real, con autores adolescentes, ilustraciones propias y una presentación pública en uno de los espacios culturales de referencia de Zaragoza. El pasado 11 de junio, el Museo Pablo Serrano acogió a las 19.00 horas la puesta de largo de Cómo enfadar a tus padres, una obra escrita e ilustrada por alumnos de 1º y 2º de ESO del Colegio San Agustín de Zaragoza junto al profesor Antonio Álvarez.

La publicación es el resultado de un proyecto educativo que ha querido ir más allá de los límites habituales de una actividad escolar. En total, han participado 54 alumnos, que durante meses han trabajado en la creación de un libro gráfico en el que el humor sirve como punto de partida para hablar de convivencia, emociones y pequeños conflictos cotidianos entre padres e hijos.

El título, Cómo enfadar a tus padres, ya marca el tono de la obra. Fue propuesto por una alumna y elegido después por amplia mayoría entre sus compañeros. A partir de ahí, los estudiantes fueron dando forma a una recopilación de escenas reconocibles para cualquier familia como las situaciones del día a día que, en el momento, pueden provocar enfados, discusiones o gestos de desesperación, pero que con el paso del tiempo suelen terminar convertidas en anécdotas.

Detrás de esa apariencia ligera, el libro esconde una reflexión más profunda. Como explica Antonio Álvarez, la pregunta que sobrevuela toda la obra es: “¿Por qué enfadarte por lo que más tarde te hará reír?”. La publicación no pretende dar lecciones ni ofrecer recetas cerradas, sino invitar a mirar con cierta distancia esos conflictos que forman parte de la vida familiar y que muchas veces se agrandan más de lo necesario.

Un reto real para salir del aula

La idea del proyecto nació al inicio del curso, cuando Antonio Álvarez propuso a sus alumnos un desafío que no se quedara en una simple tarea de clase. Su intención era plantearles un trabajo con una meta real, capaz de tener recorrido fuera del aula y de demostrarles que su esfuerzo podía terminar en algo tangible.

“El objetivo era crear un libro gráfico de calidad, no una actividad escolar más”, explica el profesor. Desde el principio, la propuesta se planteó con una exigencia clara, ya que el resultado debía tener valor por sí mismo, no solo por haber sido realizado por alumnos. Es decir, debía aspirar a unos estándares cercanos a los de una publicación profesional.

A partir de esa premisa, los estudiantes se convirtieron en los verdaderos protagonistas del proceso. Participaron en la aportación de ideas, la selección de contenidos, la elaboración de ilustraciones y la revisión de propuestas. Cada decisión fue dando forma a una obra colectiva en la que el trabajo individual debía encajar dentro de un resultado común.

Humor para hablar del enfado

El libro se mueve en clave de humor, pero aborda una cuestión muy presente en la adolescencia: la gestión de las emociones. En esa etapa, los enfados, las discusiones y las reacciones intensas forman parte del proceso de crecimiento. Por eso, el proyecto utiliza escenas cercanas y divertidas para ayudar a relativizar determinadas situaciones.

Según Antonio Álvarez, la obra puede acompañar a los jóvenes precisamente porque no les habla desde el sermón, sino desde el reconocimiento. Les muestra momentos que pueden haber vivido en casa y les invita a pensar en ellos desde otro lugar. Si dentro de un tiempo algo puede provocar una sonrisa, quizá no merece tanto enfado en el presente.

Esa mirada también puede resultar útil para los adultos. Padres y madres encontrarán en las páginas del libro situaciones familiares, pequeños choques generacionales y escenas que forman parte de la convivencia diaria. La propuesta, por tanto, funciona en doble dirección, por un lado, te hace reír, pero también abre una conversación sobre cómo se gestionan los conflictos en casa.

El aula del Colegio San Agustín de Zaragoza que acabó convertida en libro. / Servicio especial

Un trabajo colaborativo y exigente

Coordinar un proyecto con 54 alumnos no ha sido una tarea sencilla. El propio profesor reconoce que la experiencia ha sido “extraordinariamente enriquecedora”, pero también muy exigente. Mantener la motivación durante meses, organizar las aportaciones de tantos estudiantes y lograr que todas las piezas encajaran en una obra coherente ha requerido constancia, diálogo y muchas revisiones.

Durante el proceso, los alumnos han aprendido que los proyectos ambiciosos no suelen salir adelante por una inspiración repentina. Detrás hay trabajo, correcciones, críticas constructivas y capacidad para mejorar una y otra vez. Esa ha sido una de las grandes enseñanzas de la iniciativa.

Para Antonio Álvarez, su papel ha sido el de coordinador, editor y acompañante. Ha guiado el proceso, pero dejando que los estudiantes asumieran responsabilidades y entendieran que una publicación real exige esfuerzo, paciencia y atención al detalle.

El orgullo de verse autores

Una de las partes más gratificantes del proyecto ha llegado al final, cuando los alumnos han podido ver su trabajo convertido en libro. Para muchos de ellos, sentirse autores de una publicación ha sido una experiencia difícil de olvidar. Lo que en septiembre parecía una idea lejana terminó materializándose en un ejemplar físico y en una presentación pública.

Antonio Álvarez destaca precisamente ese orgullo como uno de los grandes valores de la iniciativa. Más allá del resultado editorial, el proceso ha permitido a los estudiantes desarrollar habilidades que van mucho más allá de lo artístico, habla de trabajo en equipo, perseverancia, responsabilidad, tolerancia a la frustración y confianza en sus propias posibilidades.

“El libro es importante, pero quizá lo más valioso sea todo lo que han aprendido durante el camino para hacerlo posible”, resume el profesor.

Una historia detrás del libro

El aula del Colegio San Agustín de Zaragoza que acabó convertida en libro. / Servicio especial

‘Cómo enfadar a tus padres’ también guarda una pequeña historia personal en su origen. Según cuenta Antonio Álvarez, el proyecto nació a partir de una experiencia “tan bonita como triste”, que terminó poco después de entregar el primer ejemplar a la persona que la inspiró. Ese trasfondo añade una dimensión emocional a una obra que, pese a su tono humorístico, habla también de vínculos, errores, aprendizaje y perspectiva.

El propio proceso de edición dejó además una curiosidad que el profesor interpreta casi como una metáfora. Por un error involuntario, la primera mitad del libro quedó con una imperfección. Sin embargo, otro fallo inesperado en la conversión a PDF hizo que la segunda mitad terminara correctamente. “Quién sabe si puede ser una metáfora de esas historias que se tuercen por errores involuntarios, pero en las que algo que ya no depende de nosotros cambia el verdadero final”, reflexiona.

Con ese punto de humor, emoción y aprendizaje, los alumnos del Colegio San Agustín de Zaragoza han demostrado que un aula también puede ser el lugar donde nace un libro. Y que, a veces, una pregunta sencilla puede abrir una reflexión mucho mayor: por qué enfadarse tanto por aquello que, con el tiempo, quizá acabe provocando una sonrisa.