El enorme favor que me hizo una pequeña mariposa

Nada más subir al bus me di cuenta de que mi móvil se había quedado sin batería.

¿Qué podía hacer? Todavía me quedaba una hora de trayecto y no me acompañaba nadie.

Comencé a fijarme en el entorno, todo el mundo estaba a lo suyo, principalmente mirando el móvil. Entonces observé que una mariposa se estaba colando por la pequeña rendija abierta de una ventana. Era blanca, a primera vista no aparentaba nada extraño, pero al fijarme un poco más vi como si tuviera algo escrito en sus alas.

Me estaba hablando, esa mariposa me hacía llegar palabras mediante una especie de telepatía.

Me contó la historia de un señor mayor, que viajaba solo en el bus, sentado en un asiento igual que el mío. Ella se posó en su dedo índice y el hombre le comenzó a contar un cuento, era su propia historia, su propia vida.

En cuanto me fijé que la mariposa se estaba escapando por la puerta, la gente ya estaba bajando en la parada anterior a la mía. Y supe que aquella mariposa intentaba ayudarme, como aquel hombre la ayudó a ella, contándole una historia, para escapar de la realidad.