Hay viajes que se recuerdan por los lugares visitados y otros que permanecen en la memoria por todo lo que sucede en el camino. El alumnado de 4º A del IES Río Gállego ha vivido este curso una de esas experiencias que van mucho más allá de una salida escolar. Durante varios días, los estudiantes cambiaron las aulas por los paisajes de Cantabria para adentrarse en un entorno marcado por montañas, praderas, bosques, cascadas y el nacimiento de un río muy ligado a Aragón: el Ebro.

La idea tomó forma después de la experiencia vivida el curso pasado por los alumnos de 4º Diversificación, que antes de finalizar sus estudios en el centro realizaron un viaje muy especial por el Camino de Santiago a su paso por Castilla. Aquella aventura dejó tan buen recuerdo que el grupo de 4º A quiso recoger el testigo, aunque buscando su propio rumbo. Esta vez la brújula apuntó hacia el norte, hasta Fontibre, el enclave cántabro donde nace el Ebro y desde donde comienza un recorrido natural, simbólico y emocional.

Bajo el título Aventura entre montañas: nuestros orígenes. Un sueño, la salida permitió al alumnado descubrir una zona de gran riqueza paisajística y cultural. Cantabria, con su característico contraste entre el mar y la montaña, se convirtió en el escenario de una semana de convivencia, aprendizaje y descubrimiento.

El IES Río Gállego pone rumbo al nacimiento del Ebro en una aventura entre montañas / Servicio especial

Naturaleza, aventura y convivencia

Durante el viaje, los estudiantes participaron en actividades muy diversas. Hubo rutas por la montaña, visitas a espacios naturales, juegos de grupo, momentos de reflexión y experiencias que, para algunos, suponían una primera vez inolvidable.

Para Raqeeb, uno de los recuerdos más especiales fue montar a caballo. “Fue una experiencia increíble, porque desde pequeño quería cabalgar”, explica. También le sorprendió el uso de armas prerromanas en el poblado cántabro de Argüeso, donde pudo probar el arco, las flechas, la lanza y la honda. “Se usaban hace tres mil años para cazar”, recuerda con entusiasmo.

Otro de los momentos destacados fue la subida al pico Tres Mares. Aunque el viento soplaba con fuerza en la cima, las vistas compensaron el esfuerzo. “Arriba hacía mucho viento, pero las hermosas vistas me relajaban”, cuenta Raqeeb. A esa experiencia se sumaron la visita a la gruta del nacimiento del Ebro, el hayedo de la Guariza y la cascada virgen de Cervalizas, donde el grupo remontó la caída de agua aunque no pudo bañarse en la poza por falta de sol.

La aventura también dejó espacio para propuestas más lúdicas, como una yincana entre pueblos, juegos de mesa y conversaciones nocturnas o de sobremesa en las que todos acabaron compartiendo algo de sí mismos. “Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida y me gustaría hacer un viaje así otra vez”, resume Raqeeb, que ya imagina regresar algún día con su amigo Mustaphá.

El IES Río Gállego pone rumbo al nacimiento del Ebro en una aventura entre montañas / Servicio especial

Un paisaje que invita a volver

El viaje no solo sirvió para conocer nuevos lugares, sino también para despertar el deseo de volver. Mustaphá coincide en que la experiencia les ha emocionado. “Me gusta la aventura, y me ha llevado a pensar que algún día volveremos Raqeeb y yo para descubrir nuevas cascadas, más vacas y caballos pastando libremente por inmensas praderas”, señala.

Para él, la salida ha sido “todo un descubrimiento que gusta y atrae”, una experiencia que recomendaría a cualquiera. Esa sensación de asombro ante lo desconocido fue una constante durante los días de viaje. Los estudiantes se encontraron con paisajes muy distintos a los de su vida cotidiana y con una forma de convivir más pausada, marcada por el contacto directo con la naturaleza.

También Zaira guarda una imagen muy especial del valle de Campoo. “Parecía sacado de un cuento”, afirma. Recuerda el aire “suave, limpio y fresco”, las montañas enormes, los prados verdes y un cielo que parecía pintado. Para ella, cada paso fue una experiencia nueva, compartida con compañeros y profesores.

“Hemos reído juntos, ha habido fotos para la historia, nos han contado leyendas y hemos disfrutado de cada día”, relata. Las noches, además, dejaron una estampa difícil de olvidar: “Eran las estrellas las que nos guiñaban sus ojos en lo alto. Miles de estrellas como nunca había visto”.

El IES Río Gállego pone rumbo al nacimiento del Ebro en una aventura entre montañas / Servicio especial

Aprender también fuera del aula

Más allá de los paisajes, el viaje permitió trabajar valores que no siempre se aprenden entre libros. La convivencia, la paciencia, la autonomía, el esfuerzo físico y la capacidad de compartir tiempo con los demás fueron parte esencial de la experiencia.

Así lo resume Michelle, que reconoce que el viaje le ayudó a trabajar “un poco más” la paciencia. También valora haber podido conectar más con sus amigos y conocerlos mejor, tanto durante las caminatas como en los momentos libres. “En ningún momento hubo mal rollo en el grupo; nunca faltaron risas”, destaca.

Aunque admite que se quejaba cuando tocaba caminar, también reconoce que el esfuerzo mereció la pena. “No hay forma de poder describir tal belleza. Valió la pena caminar tanto, aunque fuera agotador”, asegura.

Michelle quiso además agradecer a Javier, Pablo, Alba, Bea, Henar y Keiryn su implicación en un viaje que define como “inolvidable, lleno de risas y bonitos recuerdos”.

El IES Río Gállego pone rumbo al nacimiento del Ebro en una aventura entre montañas / Servicio especial

Una experiencia que deja huella

El viaje al nacimiento del Ebro fue mucho más que una excursión. Para los quince integrantes de la expedición, junto a las jóvenes voluntarias y los profesores que coordinaron la aventura, supuso una oportunidad para convivir, descubrir, emocionarse y mirar el entorno con otros ojos.

Fontibre, el valle de Campoo, el pico Tres Mares, las cascadas, los bosques y los pueblos recorridos se convirtieron en parte de una memoria común. Una experiencia educativa en el sentido más amplio de la palabra, donde la naturaleza actuó como aula y el grupo como motor de aprendizaje.

Al final, aquel sueño de poner rumbo al norte terminó convirtiéndose en una aventura compartida. Una semana entre montañas, en el origen del Ebro, que dejó claro que algunos viajes no terminan al volver a casa, sino que siguen creciendo en el recuerdo de quienes los vivieron.