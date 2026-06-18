El proyecto 'Stage the Mind' del IES Grande Covián de Zaragoza culmina con éxito su primera edición internacional

El IES Francisco Grande Covián ha finalizado con gran éxito el proyecto eTwinning Stage the Mind, una iniciativa educativa internacional desarrollada dentro del Itinerario Bilingüe en Inglés que ha reunido a alumnado y profesorado de cinco países europeos con un objetivo común: fomentar la lectura, la inclusión, la creatividad y la competencia comunicativa a través de la literatura y la producción audiovisual, trabajando la competencia lingüistica y el ODS 3 especialmente.

Coordinado desde el IES Francisco Grande Covián, el proyecto ha contado con la participación de 269 estudiantes y 22 docentes de seis centros educativos de España, Italia, Grecia, Rumanía y Turquía, que han trabajado conjuntamente durante todo el curso escolar en actividades colaborativas e interculturales, con el inglés como lengua común.

Stage the Mind ha tomado como punto de partida la novela Jemima Small Versus the Universe, de la escritora británica Tamsin Winter, para abordar cuestiones relacionadas con el bienestar emocional, la autoestima, la inclusión y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 3 (Salud y Bienestar). A través de metodologías cooperativas, el alumnado ha desarrollado competencias lingüísticas, digitales, sociales y artísticas mediante la creación de logotipos, carteles, guiones, clubes de lectura internacionales y producciones audiovisuales.

Uno de los momentos más destacados del proyecto ha sido la participación de la autora Tamsin Winter, quien mantuvo un encuentro virtual con más de sesenta estudiantes y docentes de los países participantes. Durante esta sesión internacional, la escritora respondió a preguntas elaboradas por equipos transnacionales de alumnado, compartió detalles sobre el proceso creativo de su obra y animó a los jóvenes a seguir descubriendo el placer de la lectura y la escritura. Además, se ha elaborado un Q&A con preguntas redactadas en equipos internacionales, en el que alumnos de todos los países preguntan a Tamsin diversas cuestiones relacionadas con la literatura.

El proyecto ha culminado con la celebración de un Festival Internacional de Cortometrajes, en el que los distintos centros presentaron adaptaciones audiovisuales inspiradas en la novela. Esta actividad final ha permitido al alumnado poner en práctica las competencias adquiridas a lo largo del curso y mostrar el resultado de meses de trabajo colaborativo.

“Stage the Mind” supone la continuación del proyecto premiado Stage the Change, reconocido anteriormente con el Sello de Calidad Europeo eTwinning, y consolida la apuesta del IES Francisco Grande Covián por la internacionalización, la innovación educativa y la creación de oportunidades de aprendizaje auténticas para su alumnado.

La comunidad educativa del IES Francisco Grande Covián agradece la implicación de todos los centros socios, del profesorado participante, de Tamsin Winter como autora del libro trabajado, de las familias y, especialmente, del alumnado, verdadero protagonista de una experiencia que ha demostrado que la educación, la cultura y la cooperación internacional pueden transformar el aprendizaje y acercar a los jóvenes más allá de las fronteras.