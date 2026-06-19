El Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra celebra su festival de fin de curso con una jornada llena de inclusión, música y emoción
El Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes cierra el curso con un emotivo festival que destaca la creatividad, la convivencia y el desarrollo integral de cada estudiante
El Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes ha celebrado el día 18 de junio su tradicional festival de fin de curso, un evento que ha reunido a alumnado, familias, profesionales y representantes de la comunidad educativa para compartir una jornada cargada de emoción, creatividad y convivencia.
En primer lugar, Lola Oriol, Directora del Gloria Fuertes ha resumido el curso escolar y ha mostrado “su gratitud a toda la comunidad educativa por existir, por ser y por estar”. Seguidamente, los cuatro presentadores de esta celebración, Luna, Yossef, Ikhlas y Toño han sido los encargados de ir presentando cada una de las diversas actuaciones de música, danza y expresión corporal, mostrando el trabajo realizado a lo largo del curso con la profesora de música, María Mañe, y que han puesto en valor sus capacidades y logros personales.
El festival se ha convertido, una vez más, en un espacio de encuentro y celebración donde ha vuelto a destacar el compromiso del centro con una educación inclusiva, personalizada y centrada en el desarrollo integral de cada alumno y alumna. Las actuaciones han estado acompañadas por aplausos y muestras de cariño de las familias, que han podido disfrutar de un espectáculo preparado con ilusión y esfuerzo durante las últimas semanas.
Asimismo, se ha llevado a cabo un reconocimiento especial al alumnado que finaliza su etapa educativa: Toño, Luna, Iker, Iván Javier y Abdelbasset, a los que deseamos mucha suerte en la nueva etapa que comienzan.
Con esta celebración, el Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes pone el broche final a un curso marcado por proyectos e ilusiones, reafirmando su compromiso con una educación de calidad que promueva la autonomía, la participación y la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual.
Además, desde el centro quieren agradecer a todas las familias y amigos/as del colegio que les han acompañado para celebrar el final de un curso muy fructífero para el centro andorrano.
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Adiós a la primera pizzería italiana que abrió en Zaragoza tras 57 años de tradición: 'Sería excelente que alguien siguiera
- Lalo Arantegui: "Ander Herrera está en el punto que queremos que esté y Jesús Vallejo, a día de hoy, no es ninguna opción"
- El expresidente del CD Tudelano detenido por amaños de partidos renuncia al gimnasio de Illueca
- Al menos 15 trenes parados y miles de viajeros afectados: la línea del AVE de Madrid-Zaragoza-Barcelona, cortada por un incendio
- Carla Leite, exjugadora del Casademont Zaragoza, hace historia en la WNBA con un récord de precocidad
- El Sabadell no dará ninguna facilidad al Real Zaragoza con Diego Fuoli: de 350.000 a 800.000 euros de cláusula
- El paso de los trenes, nuevo desafío para las obras del Portillo en Zaragoza: habrá una parte en la que solo se podrá trabajar de madrugada