El Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes ha celebrado el día 18 de junio su tradicional festival de fin de curso, un evento que ha reunido a alumnado, familias, profesionales y representantes de la comunidad educativa para compartir una jornada cargada de emoción, creatividad y convivencia.

En primer lugar, Lola Oriol, Directora del Gloria Fuertes ha resumido el curso escolar y ha mostrado “su gratitud a toda la comunidad educativa por existir, por ser y por estar”. Seguidamente, los cuatro presentadores de esta celebración, Luna, Yossef, Ikhlas y Toño han sido los encargados de ir presentando cada una de las diversas actuaciones de música, danza y expresión corporal, mostrando el trabajo realizado a lo largo del curso con la profesora de música, María Mañe, y que han puesto en valor sus capacidades y logros personales.

El festival se ha convertido, una vez más, en un espacio de encuentro y celebración donde ha vuelto a destacar el compromiso del centro con una educación inclusiva, personalizada y centrada en el desarrollo integral de cada alumno y alumna. Las actuaciones han estado acompañadas por aplausos y muestras de cariño de las familias, que han podido disfrutar de un espectáculo preparado con ilusión y esfuerzo durante las últimas semanas.

El Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra celebra su festival de fin de curso con una jornada llena de inclusión, música y emoción / Servicio especial

Asimismo, se ha llevado a cabo un reconocimiento especial al alumnado que finaliza su etapa educativa: Toño, Luna, Iker, Iván Javier y Abdelbasset, a los que deseamos mucha suerte en la nueva etapa que comienzan.

El Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra celebra su festival de fin de curso con una jornada llena de inclusión, música y emoción / Servicio especial

Con esta celebración, el Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes pone el broche final a un curso marcado por proyectos e ilusiones, reafirmando su compromiso con una educación de calidad que promueva la autonomía, la participación y la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual.

El Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra celebra su festival de fin de curso con una jornada llena de inclusión, música y emoción / Servicio especial

Además, desde el centro quieren agradecer a todas las familias y amigos/as del colegio que les han acompañado para celebrar el final de un curso muy fructífero para el centro andorrano.