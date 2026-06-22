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Los alumnos del IES Pablo Serrano de Zaragoza participan en una actividad de Teatro Foro sobre economía circular

La compañía Tierra a la Vista y la Fundación Saica impulsan una iniciativa para fomentar el consumo responsable y la reducción de residuos entre los jóvenes

Los alumnos del IES Pablo Serrano de Zaragoza participan en una actividad de Teatro Foro sobre economía circular organizada por la compañía Teatro a la vista.

Los alumnos del IES Pablo Serrano de Zaragoza participan en una actividad de Teatro Foro sobre economía circular organizada por la compañía Teatro a la vista. / Servicio especial

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El alumnado de 2.º y 3.º de ESO del IES Pablo Serrano ha sido partícipe este curso escolar en una interesante actividad de Teatro Foro sobre economía circular, una experiencia que combinó teatro, aprendizaje, reflexión y mucha participación por parte del alumnado

La iniciativa, desarrollada por la compañía Tierra a la Vista y financiada por la Fundación Saica, reunió alrededor de 100 estudiantes de nuestro centro: unos 50 alumnos de 2.º de ESO y otros 50 de 3.º de ESO. Esta actividad consistió en una representación teatral por parte de los actores sobre cuestiones tan importantes como el consumo responsable, la reutilización de materiales y la reparación de objetos para reducir residuos.

A diferencia del teatro tradicional, en el Teatro Foro el público tiene un papel protagonista. Los estudiantes pudieron intervenir en las escenas, expresar sus opiniones y proponer alternativas a las situaciones planteadas. De esta forma, se convirtieron en agentes activos del desarrollo de la historia, aportando ideas y soluciones a problemas relacionados con nuestros hábitos de consumo.

La participación fue extraordinaria. Desde el primer momento, el alumnado mostró interés y entusiasmo, interviniendo de manera constante y demostrando una gran capacidad para analizar las situaciones representadas. Las propuestas surgidas durante la actividad dieron lugar a debates enriquecedores y a reflexiones muy interesantes sobre cómo nuestras acciones cotidianas pueden contribuir a un futuro más sostenible.

La valoración final ha sido muy positiva. Los estudiantes disfrutaron de una experiencia diferente, dinámica y cercana, que les permitió aprender de forma práctica y divertida. Muchos alumnos destacaron lo mucho que les gustó poder formar parte de la representación y comprobar que sus ideas podían transformar el desarrollo de la historia y reflexionar acerca de la unión colectiva para poder transformar la sociedad.

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Desde el centro agradecen a la compañía Tierra a la Vista la oportunidad de acercar al alumnado, de una forma tan participativa, conceptos fundamentales para construir una sociedad más sostenible y responsable, utilizando una herramienta tan importante como el teatro.

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