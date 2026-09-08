De Andorra a Teruel: un cortometraje aragonés se cuela en el Festival Pequeno Cineasta de Brasil

El talento, la inclusión y la creatividad del CPEE Gloria Fuertes vuelven a traspasar fronteras. El cortometraje Sal ahí fuera, un proyecto educativo y audiovisual realizado por el alumnado y equipo docente del colegio, ha sido seleccionado como finalista en la 11ª edición del Festival Internacional Pequeno Cineasta (FIPC) de Brasil.

El certamen carioca, una de las plataformas de cine joven más prestigiosas de Iberoamérica, ha incluido a la cinta turolense dentro de su sección oficial Habla Hispana. En esta categoría finalista, Sal ahí fuera mide sus fuerzas con destacados trabajos cinematográficos procedentes de México, Argentina y España, situando la educación inclusiva aragonesa en la vanguardia audiovisual del ámbito hispanohablante.

Coordinadopor los profesores Joaquín Macipe y Lola Oriol, Sal ahí fuera es una muestra del potencial pedagógico del cine como herramienta de expresión artística y transformación social para el alumnado con necesidades educativas especiales.

"Estar entre los finalistas de la sección 'Habla Hispana' en un certamen con la proyección del Pequeno Cineasta de Brasil supone un espaldarazo enorme al trabajo de nuestros chicos y chicas. Compartir espacio con producciones de México, Argentina y el resto de España demuestra que las historias rodadas desde nuestras aulas de educación especial tienen una fuerza universal capaz de conectar con público muy diverso", destaca Joaquín Macipe, codirector del proyecto.

Una trayectoria respaldada por premios y reconocimientos

La selección en Brasil no es un hecho aislado, sino la confirmación de una trayectoria brillante que Sal ahí fuera viene cosechando en el circuito de festivales. Entre sus éxitos más destacados se encuentra su triunfo en la categoría escolar del histórico Festival de Cine de La Almunia (FESCILA), donde se alzó con el máximo galardón.

Asimismo, la obra ha sido seleccionada en el International Youth Film Festival de Plasencia (Plasencia en Corto), uno de los encuentros de cine joven más relevantes del país, y tuvo una destacada acogida en el certamen Cine y Salud del Gobierno de Aragón, situándose como el segundo cortometraje más visto en las visualizaciones de su fase previa.

Estos logros no solo visibilizan el trabajo realizado en el CPEE Gloria Fuertes de Andorra, sino que proyectan la vitalidad cultural de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos y del entorno rural de Teruel a nivel internacional.

La proyección de los cortos finalistas del 11º FIPC podrá seguirse en las sedes oficiales del festival en Brasil y a través de sus plataformas digitales en las próximas fechas.