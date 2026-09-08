El IES Francisco Grande Covián recibe los Sellos de Calidad Nacionales eTwinning por estos dos proyectos estrella

El IES Francisco Grande Covián de Zaragoza está de enhorabuena tras ser galardonado con el Sello de Calidad Nacional eTwinning por la excelencia, innovación e impacto pedagógico de sus proyectos europeos Stage the mind y Dose the change.

Este prestigioso reconocimiento, otorgado por el Servicio Nacional de Apoyo eTwinning (SNA) de España, pone en valor el alto nivel de cooperación internacional, el uso creativo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la implicación tanto del alumnado como del equipo docente del centro en iniciativas educativas transnacionales.

Los proyectos galardonados

Stage the mind : Este proyecto enfoca el uso de la lectura, las artes escénicas y el lenguaje audiovisual como herramientas para el bienestar y la expresión del alumnado. Desarrollado dentro del itinerario bilingüe del centro, ha invitado a los estudiantes a reflexionar sobre cuestiones emocionales mediante trabajo colaborativo con otros centros europeos, encuentros con autores, y la creación de cortometrajes internacionales. De este modo, la iniciativa fomenta tanto la destreza lingüística en lenguas extranjeras como la empatía y la salud mental con el uso de las tecnologías y la literatura como base.

Este proyecto enfoca el uso de la lectura, las artes escénicas y el lenguaje audiovisual como herramientas para el bienestar y la expresión del alumnado. Desarrollado dentro del itinerario bilingüe del centro, ha invitado a los estudiantes a reflexionar sobre cuestiones emocionales mediante trabajo colaborativo con otros centros europeos, encuentros con autores, y la creación de cortometrajes internacionales. De este modo, la iniciativa fomenta tanto la destreza lingüística en lenguas extranjeras como la empatía y la salud mental con el uso de las tecnologías y la literatura como base. Dose the change: Enmarcado en la sensibilización sobre la salud mental, la convivencia y el aprendizaje intercultural, este proyecto promueve la colaboración entre escuelas socias europeas a través de actividades interactivas y movilidad internacional Erasmus+. El alumnado participante ha trabajado en la creación de píldoras visuales concienciación sobre la importancia del cuidado emocional, el respeto mutuo y la convivencia ciudadana en un entorno globalizado y diverso.

Un compromiso con la innovación educativa y la dimensión europea

La consecución de estos dos Sellos de Calidad Nacionales consolida al IES Francisco Grande Covián, como un centro educativo referente en innovación y proyección internacional y que se enmarca dentro de la red europea eTwinning Schools.

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Desde la dirección del instituto y el equipo coordinador eTwinning expresan su agradecimiento a toda la comunidad educativa —alumnado, docentes y familias—, así como a las escuelas socias europeas, cuyo esfuerzo conjunto ha hecho posible este importante logro.