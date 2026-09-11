¿Unos vaqueros olvidados? ¡Aprende a hackear tu ropa!
Zaragoza Joven propone una actividad creativa orientada a fomentar la sostenibilidad mediante la reutilización de prendas de vestir durante el inicio del nuevo curso
Descubre cómo transformar tus vaqueros en una bolsita porta objetos multiusos. Exprime tu creatividad y demuestra que la mejor moda es la que creas tú .¡Una forma sostenible de aprovechar tu ropa vieja! ¿A qué esperas para apuntarte? Es una oportunidad única para dejar el teléfono, ponerte manos a la obra y disfrutar de un ratito divertido con más jóvenes como tú. Y, además, esa bolsita la podrás utilizar para lo que quieras. ¡Empieza el curso por todo lo alto!
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? No te pierdas ninguna actividad juvenil. Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace.
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