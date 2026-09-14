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Nuevo curso, nueva versión: ¿cómo empezar con motivación?

Desde la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía nos ofrecen una serie de consejos para que la vuelta al cole no se nos haga demasiado cuesta arriba

Retrato de arriba de jóvenes con portátiles y teléfonos inteligentes, sentados juntos en el suelo. Estudiantes escribiendo conferencias sosteniendo libros de texto de rodillas.

Retrato de arriba de jóvenes con portátiles y teléfonos inteligentes, sentados juntos en el suelo. Estudiantes escribiendo conferencias sosteniendo libros de texto de rodillas. / Freepik

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Camino Felices Caudevilla

Psicopedagoga

Se acerca el momento de volver a las aulas y, seamos sinceros, la idea de cambiar las alarmas inexistentes y los días libres por los madrugones y los exámenes puede dar un poco de pereza. Sin embargo, el inicio de un nuevo curso es como el botón de reset de un videojuego: una oportunidad perfecta para rediseñar tu año, dejar atrás lo que no funcionó y empezar con fuerza. Aquí tienes las claves para arrancar con la máxima energía y motivación.

En primer lugar, cambia tu mentalidad sobre el instituto. No lo veas solo como el lugar al que te obligan a ir a estudiar. El instituto es tu centro de operaciones sociales: el espacio donde te reencuentras con tus amigos, donde nacen las risas en los pasillos y donde descubres qué cosas te apasionan de verdad. Míralo como un reto que estás totalmente capacitado para superar.

Para no empezar cansado desde el primer día, el secreto está en hackear tu rutina con tiempo. No pases de acostarte a las tres de la mañana a intentar despertarte a las siete de forma radical; tu cuerpo se sentirá como si tuviera jet lag. Una semana antes, ve adelantando tu hora de dormir unos quince minutos cada día. Además, el orden externo ayuda al orden interno: prepara tu zona de estudio, deshazte de los apuntes viejos y customiza tus cuadernos o tu dispositivo digital a tu estilo. Estrenar algo que te guste, aunque sea un simple bolígrafo, activa un extra de motivación.

Una vez que empiece el curso, marca tus propios objetivos y hazlos visuales. No pienses en "aprobar el año", eso queda muy lejos. Ponte micrometas semanales o mensuales: "este mes voy a llevar al día los esquemas de historia" o "esta semana voy a participar más en inglés". Cuando consigues estas pequeñas victorias, tu cerebro libera dopamina, la hormona del placer y la motivación, lo que te dará ganas de seguir avanzando.

Por último, recuerda que tu valor no lo define una nota. Habrá días difíciles y asignaturas que se te atraganten, pero la clave del éxito no es ser perfecto, sino ser constante. Aprende a gestionar tu tiempo para que las tardes no se conviertan en una tortura: estudia con técnicas pomodoro (bloques de 25 minutos de enfoque y 5 de descanso) y asegúrate de dejar espacio diario para tus aficiones, el deporte o simplemente no hacer nada.

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Este año está lleno de páginas en blanco dispuestas a que las escribas a tu manera. Tienes el control, el talento y toda la energía para hacer que este curso sea memorable. ¡A por todas!

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