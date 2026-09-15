¿Se acaba la era de los influencers? La generación Z se cansa de sus vidas perfectas y empieza a decir basta

Libros forrados, lapiceros afilados y mochilas preparadas. La vuelta al cole llega un año más con esa mezcla de pereza por volver a poner el despertador, ganas de reencontrarse con los amigos y los primeros deberes esperando a la vuelta de la esquina. El ritual parece el mismo de siempre, pero hay algo que sí está cambiando. Y, más que en las aulas, se está notando en las redes sociales, donde el regreso a clase coincide con un verano marcado por la llamada “caída de los influencers”.

Seguro que tú también lo has visto desde tu habitación, quizá mientras terminas de decorar los cuadernos, en tu feed aparece una avalancha de vídeos de “Get ready with me para el primer día de clase”, hauls de material escolar, nuevos outfits y rutinas perfectas para empezar septiembre. La vuelta al cole se ha convertido en contenido, pero este año llega después de unos meses en los que muchos usuarios han empezado a preguntarse si algunos influencers siguen conectando de verdad con la gente que los ve.

Y no hablamos de una sola polémica ni de un creador concreto. Durante este verano, una parte de los usuarios ha empezado a mostrar abiertamente su hartazgo con determinados perfiles a los que consideran demasiado alejados de la realidad cotidiana. El mensaje se repite en comentarios, vídeos y memes porque mientras unos presumen de viajes, regalos o vidas imposibles, al otro lado de la pantalla hay jóvenes pensando en exámenes, alquileres, trabajos precarios o simplemente en cómo llegar a fin de mes. Dicho en lenguaje generación Z: “la de vivir en el mundo real te la sabes”.

Influencer y creador de contenido no son exactamente lo mismo Aunque a menudo se utilicen como sinónimos, influencer y creador de contenido no significan exactamente lo mismo. El primero basa buena parte de su actividad en su capacidad para influir en las decisiones de su comunidad y recomendar productos, servicios o estilos de vida, normalmente utilizando su propia imagen y su día a día como escaparate. Un creador de contenido, en cambio, puede centrar su trabajo en vídeos, fotografía, divulgación, humor, videojuegos, cocina o cualquier otra temática sin necesidad de convertir su vida privada en el centro del perfil. Las fronteras entre ambos son cada vez más difusas, pero la diferencia ayuda a entender por qué no todos los que triunfan en redes dependen de vender una vida aspiracional.

Polémica tras polémica

Podríamos hablar de un efecto mariposa. Un pequeño gesto fue suficiente para encender las secciones de comentarios de algunos de los perfiles más conocidos de España. Uno de los primeros episodios llegó en La Velada del Año de Ibai, una de las grandes citas de internet. Allí, Marta Díaz y AlphaSniper presentaron públicamente a su hermana pequeña en una puesta en escena que muchos usuarios interpretaron como otro ejemplo de esa vida convertida constantemente en escaparate. Básicamente Marta Díaz hizo un unboxing de hermana.

De ese mismo evento surgió otra polémica. Fabiana Sevillano, tras prepararse varios meses para La Velada, se quejaba ante la cámara de que «la gente ha tenido tres meses de verano como todos los años, pero [...] yo tengo un mes». La frase corrió rápidamente por las redes y muchos usuarios la interpretaron como un ejemplo de desconexión con la realidad.

A ello se sumó @carliyoelnervio, que aseguró que «estamos viviendo una cortina de humo y todo el mundo está cayendo» al hablar del eclipse, un mensaje que recibió numerosas críticas por restar importancia a las recomendaciones de seguridad necesarias para observar este tipo de fenómenos.

Y entre los nombres habituales de las polémicas digitales volvió a aparecer Xokas, que generó críticas tras afirmar que prefería «estar con un 6 que con Ester Expósito» por la ideología de la actriz. Una nueva controversia dentro de un panorama donde cualquier comentario puede convertirse en cuestión de horas en vídeo, meme, respuesta y tendencia.

Todo ello ha dejado al descubierto algunas grietas del saturado mercado de la influencia. Durante años, millones de usuarios han regalado atención, visualizaciones y seguidores a perfiles que después utilizan esas cifras para negociar campañas con las marcas. Pero ahora una parte de esa audiencia parece preguntarse cuánto tiempo más quiere alimentar ese sistema. Quizá el castillo no se haya caído todavía, pero alguien ha empezado a preguntar en voz alta si realmente cabía un influencer más viviendo del cuento.

Los datos de la caída

Sin embargo, hablar de la “caída de los influencers” no significa necesariamente que estemos ante un derrumbe total. La publicista Lorena Macías, que desde su cuenta de Instagram @hazmeunafotoasi analiza con humor y mirada crítica a algunos de los perfiles más populares, ha señalado que las pérdidas de seguidores sirven para detectar una tendencia, pero no siempre tienen la magnitud que parece transmitirse en las conversaciones de redes.

Uno de los ejemplos es el de Roro, también protagonista de varias polémicas. Su cuenta registró una importante pérdida de seguidores coincidiendo con su participación en La Velada del Año. Aun así, hablamos de un perfil que partía de una comunidad de millones de usuarios, por lo que la bajada, aunque llamativa, no supone necesariamente la desaparición de su influencia. Macías también ha puesto el foco en los movimientos posteriores de la cuenta y en la aparición de perfiles sospechosos, puede que comprados, entre sus nuevos seguidores, lo que ha alimentado todavía más el debate sobre cómo se construyen hoy las grandes cifras en redes sociales.

Entonces, ¿estamos realmente ante el final de los influencers? Probablemente sea pronto para decirlo. Muchos de quienes critican estas actitudes ya no formaban parte de sus comunidades más fieles, mientras que una parte importante de los seguidores continúa consumiendo su contenido. Por eso, más que asistir al “fin de los influencers”, lo que estamos viendo podría ser la escenificación del cansancio de una generación Z que ya no compra cualquier discurso solo porque venga acompañado de millones de seguidores.

Quizá la pregunta no sea si los influencers van a desaparecer, sino si tendrán que cambiar para seguir siendo relevantes. Después de años viendo vidas perfectas, viajes imposibles y colaboraciones constantes, una parte de la audiencia parece pedir algo mucho más sencillo: realidad, cercanía y un poco de autocrítica. Y tú, ¿crees que se les acaba el negocio o todavía “la de trabajar te la sabes” sigue siendo solo una frase para los comentarios?