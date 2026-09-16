El eterno debate con las redes sociales: ¿nos acercan o nos alejan?

Hoy en día casi todos los adolescentes usamos redes sociales como Instagram, Tik Tok o Whatsapp. Las utilizamos para hablar con amigos, ver videos o compartir momentos de nuestra vida cotidiana. Aunque tienen muchas ventajas, también creo que las redes sociales nos están alejando poco a poco de la vida real.

Por una parte, es verdad que gracias a ellas podemos comunicarnos rápidamente con personas que viven lejos o conocer noticias al instante. Durante la pandemia, por ejemplo, fueron muy útiles para mantener el contacto con familiares y amigos, estudiar o informarte.

Sin embargo, muchas veces pasamos demasiadas horas mirando una pantalla y dejamos de hablar cara a cara con las personas (familiares, amigos, compañeros de clase) que tenemos alrededor. Además, las redes sociales pueden crear inseguridades, ya que muchas personas comparan su vida con la de los influencers o famosos. Esto puede afectar a la autoestima de muchos adolescentes.

Otro problema importante es la adicción. Hay estudiantes que no pueden concentrarse en clase porque están pendientes del móvil constantemente. Incluso en reuniones familiares o con amigos, muchas veces cada uno está mirando su propio teléfono y no pueden tener una comunicación directa,

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En conclusión, las redes sociales son una herramienta útil si se usan con moderación sin llegar al extremo de tener una adicción, pero no deberían sustituir las relaciones sociales reales, Creo que los jóvenes debemos aprender a desconectar más y disfrutar del tiempo sin pantallas con los que más queremos.