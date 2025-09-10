Descubre tu futuro profesional en el Open Day de ESIC Aragón
El próximo 17 de septiembre, el centro universitario líder en marketing, management y digital business en Zaragoza te invita a conocer su oferta de másteres para octubre
¿Estás pensando dar un giro a tu vida laboral o quieres crecer en tu carrera profesional? ¿Quieres estudiar un máster con enfoque 100% práctico y orientado a las demandas del mercado? El Open Day de ESIC Aragón el próximo 17 de septiembre es tu oportunidad para conocer de primera mano su oferta formativa, resolver dudas y dar el primer paso hacia el futuro?
Con más de 30 años de experiencia, ESIC Aragón, centro adscrito a ESIC University, ofrece másteres especializados en marketing, management, big data y negocios digitales orientados hacia la empleabilidad y con una estrecha conexión con el mundo empresarial.
Todos ellos combinan una formación académica rigurosa con una fuerte dimensión práctica y con programas diseñados para responder a las demandas del mercado. El resultado es una tasa de empleabilidad de más del 90% de sus alumnos.
Además, ESIC University cuenta con una red internacional de alianzas y destaca por su enfoque en la transformación digital, la innovación y el desarrollo del talento con valores éticos y compromiso social.
ESIC en cifras
- Más del 90% de tasa de empleabilidad
- 70.000 alumnos
- 145 acuerdos con universidades de todo el mundo
- 600 alumnos por año en programas internacionales
Open Day de ESIC Aragón: Una cita imprescindible para quienes piensan en su futuro
El Open Day de ESIC Aragón está dirigido a recién titulados, profesionales en activo, emprendedores, directivos y perfiles técnicos o de empresa que buscan actualizar sus conocimientos o potenciar su empleabilidad.
Las titulaciones de ESIC están diseñadas para ofrecer una formación especializada y reconocida a nivel internacional. Además, permitirán al alumnado crear una amplia red de contactos y establecer conexiones valiosas dentro de tu industria.
Estos son los másteres de ESIC Aragón que empiezan en octubre
Durante el Open Day que tendrá lugar el 17 de septiembre se dará a conocer la oferta de másteres 24-25 en Zaragoza que empiezan en octubre. Estos son:
Executive MBA
El Executive MBA (EMBA) de ESIC en Zaragoza es un programa enfocado a ejecutivos y directivos con experiencia profesional que buscan potenciar sus habilidades de liderazgo e innovación para avanzar en su carrera.
Este máster está diseñado para que el alumno adquiera una visión integral de los negocios y desarrolle habilidades estratégicas en materia de liderazgo y de toma de decisiones complejas de manera ética y responsable aplicando estándares de respeto por los valores humanos, la diversidad cultural y la sostenibilidad.
Gracias al EMBA, el estudiante será capaz de formular estrategias y planes de acción con la finalidad de generar ventajas competitivas rentables y sostenibles. Desarrollará una visión holística sobre la empresa y sus procesos de creación de valor, y resolverá situaciones de forma creativa en entornos altamente internacionalizados y disruptivos.
Máster en Marketing Digital
El objetivo del Máster en Marketing Digital de ESIC es aumentar la competitividad profesional del alumnado mediante una formación práctica con especial foco en proyectos digitales que cubren áreas críticas como el posicionamiento digital, la gestión de datos apoyada en la tecnología, el uso estratégico de redes sociales y el E-commerce tendente hacia la omnicanalidad.
El programa capacita al alumno para la dirección de marketing asegurando visión estratégica y gestión integral de procesos data driven de las organizaciones. Así mismo, el máster mejora en la toma de decisiones basadas en el impacto financiero del negocio, y la revisión completa de las disciplinas de marketing digital organizadas a lo largo del funnel de ventas.
ESIC ofrece la posibilidad de estudiar este máster tanto de manera presencial como a distancia, y tanto en español como en inglés, con la posibilidad, además, de realizar una estancia internacional. Además, el alumno no tendrá que limitarse a trabajar dentro de un sector, ya que todas las empresas necesitan especialistas en esta disciplina o, incluso, si tienes espíritu emprendedor, te ayudará en tu propio negocio.
Máster en Marketing en Big Data, Business Analytics e Inteligencia Artificial
Con el Máster en Big Data, Business Analytics e Inteligencia Artificial podrás entender la importancia y el impacto de la analítica en los negocios. También la toma de decisiones basadas en los datos y las nuevas tendencias tecnológicas en este ámbito. En este sentido se aprovechan las oportunidades que ofrecen el Machine Learning y la Inteligencia Artificial para mejorar el impacto económico y social de tu negocio mediante la implantación de una cultura orientada al dato y una gestión basada en proyectos Big Data.
Tanto el Big Data como la Inteligencia Artificial son dos caras de una misma moneda que trabajan juntas para gestionar y administrar una gran cantidad de datos de forma eficiente. Ambas se encuentran, asimismo, en su etapa de crecimiento y obtener un título en este campo puede asegurar una buena perspectiva profesional. Además, no solo limita a trabajar en un solo sector, sino que el análisis de datos y la IA se pueden aplicar prácticamente a cualquier ámbito: desde la medicina, hasta la educación, las finanzas, la automoción, y mucho más.
Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial
El Máster en Marketing y Gestión Comercial de ESIC (GESCO) es una oportunidad única para adquirir una visión integral del marketing y ventas en un entorno altamente dinámico y competitivo. Diseñado para profesionales que buscan potenciar sus habilidades y conocimientos, garantiza una preparación exhaustiva y actualizada para enfrentar los desafíos del mercado actual.
Por qué elegir ESIC University: Más que una Business School
ESIC se ha consolidado como una institución educativa líder en España. En Zaragoza, tiene una fuerte implantación en el ecosistema empresarial local y cuenta con una amplia red de empresas colaboradoras.
Elegir ESIC es apostar por:
- Un modelo académico riguroso, práctico y conectado con el mercado
- Formación impartida por profesionales en activo
- Oportunidades reales de prácticas y empleo
- Un entorno que fomenta el networking, la innovación y el crecimiento personal
- Flexibilidad y asesoramiento cercano, desde el primer día
No pierdas tu oportunidad de asistir al Open Day de ESIC Aragón
Inscríbete gratis en el Open Day de ESIC Aragón. Descubre los másteres que arrancan en octubre y mejora tu futuro profesional con formación de alto nivel.
- Ruth Bravo, concejala de Juventud de Zaragoza: 'No me desperté un día y decidí cerrar Zonas Jóvenes
- Investigan al dueño de una escuela infantil de Zaragoza por presuntos abusos a menores
- La preciosa ruta entre barrancos y bosques que termina en un solitario ibón del Pirineo a más de 2.300 metros de altura
- La eterna espera de unos vecinos para entrar a su nueva casa: 'Cuando decidimos comprarla no teníamos hijos. Hoy tenemos dos y ya van al colegio
- Saidu, historia de un hallazgo
- El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: la pausa para el café es trabajo efectivo y no puede durar menos de 15 minutos
- Sorprenden a una mujer en el centro de Zaragoza y la 'golpean sin mediar palabra' para robarle
- Todo lo que se sabe de los presuntos abusos en una escuela infantil de Zaragoza: 'Está al margen de la ley