Descubre tu futuro profesional en el Open Day de ESIC Aragón

¿Estás pensando dar un giro a tu vida laboral o quieres crecer en tu carrera profesional? ¿Quieres estudiar un máster con enfoque 100% práctico y orientado a las demandas del mercado? El Open Day de ESIC Aragón el próximo 17 de septiembre es tu oportunidad para conocer de primera mano su oferta formativa, resolver dudas y dar el primer paso hacia el futuro?

Con más de 30 años de experiencia, ESIC Aragón, centro adscrito a ESIC University, ofrece másteres especializados en marketing, management, big data y negocios digitales orientados hacia la empleabilidad y con una estrecha conexión con el mundo empresarial.

Todos ellos combinan una formación académica rigurosa con una fuerte dimensión práctica y con programas diseñados para responder a las demandas del mercado. El resultado es una tasa de empleabilidad de más del 90% de sus alumnos.

Además, ESIC University cuenta con una red internacional de alianzas y destaca por su enfoque en la transformación digital, la innovación y el desarrollo del talento con valores éticos y compromiso social.

Los másteres de ESIC Aragón cuentan con programas diseñados para responder a las demandas del mercado en áreas como el marketing, el big data, la IA, management por el EMBA o los negocios digitales. ESIC ZARAGOZA oferta másteres 2025 / ESIC Aragón

Open Day de ESIC Aragón: Una cita imprescindible para quienes piensan en su futuro

El Open Day de ESIC Aragón está dirigido a recién titulados, profesionales en activo, emprendedores, directivos y perfiles técnicos o de empresa que buscan actualizar sus conocimientos o potenciar su empleabilidad.

Las titulaciones de ESIC están diseñadas para ofrecer una formación especializada y reconocida a nivel internacional. Además, permitirán al alumnado crear una amplia red de contactos y establecer conexiones valiosas dentro de tu industria.

Estos son los másteres de ESIC Aragón que empiezan en octubre

Durante el Open Day que tendrá lugar el 17 de septiembre se dará a conocer la oferta de másteres 24-25 en Zaragoza que empiezan en octubre. Estos son:

El Executive MBA (EMBA) de ESIC en Zaragoza es un programa enfocado a ejecutivos y directivos con experiencia profesional que buscan potenciar sus habilidades de liderazgo e innovación para avanzar en su carrera.

Este máster está diseñado para que el alumno adquiera una visión integral de los negocios y desarrolle habilidades estratégicas en materia de liderazgo y de toma de decisiones complejas de manera ética y responsable aplicando estándares de respeto por los valores humanos, la diversidad cultural y la sostenibilidad.

Gracias al EMBA, el estudiante será capaz de formular estrategias y planes de acción con la finalidad de generar ventajas competitivas rentables y sostenibles. Desarrollará una visión holística sobre la empresa y sus procesos de creación de valor, y resolverá situaciones de forma creativa en entornos altamente internacionalizados y disruptivos.

ESIC Aragón, centro adscrito a ESIC University, cuenta con acuerdos con numerosas compañías y alianzas con 145 universidades internacionales. / ESIC Aragón

El objetivo del Máster en Marketing Digital de ESIC es aumentar la competitividad profesional del alumnado mediante una formación práctica con especial foco en proyectos digitales que cubren áreas críticas como el posicionamiento digital, la gestión de datos apoyada en la tecnología, el uso estratégico de redes sociales y el E-commerce tendente hacia la omnicanalidad.

El programa capacita al alumno para la dirección de marketing asegurando visión estratégica y gestión integral de procesos data driven de las organizaciones. Así mismo, el máster mejora en la toma de decisiones basadas en el impacto financiero del negocio, y la revisión completa de las disciplinas de marketing digital organizadas a lo largo del funnel de ventas.

ESIC ofrece la posibilidad de estudiar este máster tanto de manera presencial como a distancia, y tanto en español como en inglés, con la posibilidad, además, de realizar una estancia internacional. Además, el alumno no tendrá que limitarse a trabajar dentro de un sector, ya que todas las empresas necesitan especialistas en esta disciplina o, incluso, si tienes espíritu emprendedor, te ayudará en tu propio negocio.

Con el Máster en Big Data, Business Analytics e Inteligencia Artificial podrás entender la importancia y el impacto de la analítica en los negocios. También la toma de decisiones basadas en los datos y las nuevas tendencias tecnológicas en este ámbito. En este sentido se aprovechan las oportunidades que ofrecen el Machine Learning y la Inteligencia Artificial para mejorar el impacto económico y social de tu negocio mediante la implantación de una cultura orientada al dato y una gestión basada en proyectos Big Data.

Tanto el Big Data como la Inteligencia Artificial son dos caras de una misma moneda que trabajan juntas para gestionar y administrar una gran cantidad de datos de forma eficiente. Ambas se encuentran, asimismo, en su etapa de crecimiento y obtener un título en este campo puede asegurar una buena perspectiva profesional. Además, no solo limita a trabajar en un solo sector, sino que el análisis de datos y la IA se pueden aplicar prácticamente a cualquier ámbito: desde la medicina, hasta la educación, las finanzas, la automoción, y mucho más.

Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial

El Máster en Marketing y Gestión Comercial de ESIC (GESCO) es una oportunidad única para adquirir una visión integral del marketing y ventas en un entorno altamente dinámico y competitivo. Diseñado para profesionales que buscan potenciar sus habilidades y conocimientos, garantiza una preparación exhaustiva y actualizada para enfrentar los desafíos del mercado actual.

ESIC Aragón ofrece un entorno que fomenta el networking, la innovación y el crecimiento personal. / ESIC Aragón

Por qué elegir ESIC University: Más que una Business School

ESIC se ha consolidado como una institución educativa líder en España. En Zaragoza, tiene una fuerte implantación en el ecosistema empresarial local y cuenta con una amplia red de empresas colaboradoras.

Elegir ESIC es apostar por:

Un modelo académico riguroso, práctico y conectado con el mercado

Formación impartida por profesionales en activo

Oportunidades reales de prácticas y empleo

Un entorno que fomenta el networking , la innovación y el crecimiento personal

, la innovación y el crecimiento personal Flexibilidad y asesoramiento cercano, desde el primer día

