Félix Gil: "Integra demuestra que desde Aragón se puede crear tecnología con talento, ambición y proyecto"

-¿Cuál es el espíritu con el que Integra celebra su 40 aniversario?

-Es un espíritu de agradecimiento y reconocimiento a todo el personal, los colaboradores y los clientes que nos han ayudado durante este camino. Celebramos estos 40 años con la mirada puesta en el futuro, con el deseo de seguir avanzando y con mucha ilusión por todo lo que está por venir gracias a todo lo que hemos sido capaces de desarrollar juntos estas cuatro décadas.

-Integra nació hace 40 años y hoy es una consultora tecnológica de referencia nacional. ¿Qué queda de aquella primera Integra en la compañía actual?

-La esencia sigue intacta: escuchar, acompañar y crear progreso a través de la tecnología y el conocimiento. De los inicios permanecen la cercanía con el cliente, la vocación de servicio y la capacidad de aprendizaje constante. Hemos crecido en dimensión, capacidades y alcance, y hoy abordamos proyectos de mayor escala gracias al equipo, el talento, las alianzas y las confianza de los clientes. Pero nuestra forma de entender el negocio no ha cambiado: seguimos ayudando a las organizaciones a transformarse y contribuyendo a mejorar las oportunidades de empleabilidad de las personas que formamos. El crecimiento no nos ha alejado de nuestro origen; nos ha dado más herramientas para seguir siendo fieles a él.

-La compañía cuenta con 13 oficinas en España y supera los 1.000 profesionales. ¿Cómo es el perfil de los trabajadores?

-Es un equipo muy diverso, multidisciplinar y altamente especializado. En Integra contamos con profesionales de ámbitos como la consultoría, la formación, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el cloud, el data, el IoT, los sistemas ERP y CRM, el marketing y el derecho digital. Esa combinación de perfiles y capacidades es la que nos permite abordar los proyectos de transformación tecnológica que desarrollamos hoy. Porque estos proyectos no consisten únicamente en implantar soluciones, sino en acompañar a los clientes y organizaciones con visión de negocio, seguridad, responsabilidad y confianza.

"Integra cuenta con un equipo muy diverso, multidisciplinar y altamente especializado. Esa combinación de perfiles y capacidades nos permite desarrollar los proyectos de transformación tecnológica" Félix Gil — CEO de Integra

-Combina perfiles veteranos con nuevas generaciones. ¿Qué aprende una compañía tecnológica de los jóvenes y qué no debería perder la experiencia acumulada?

-De los jóvenes aprendemos la velocidad, las nuevas formas de pensar, la curiosidad digital y la naturalidad ante el cambio. De la experiencia no podemos perder el criterio, la visión a largo plazo, el oficio y la relación de confianza con los clientes y las personas. El reto está en ser capaces de crear un equipo donde las generaciones se escuchen, aprendan unas de otras y transformemos todo ese conocimiento compartido en valor para los clientes.

-¿Qué servicios ofrece al cliente?

-Nuestros servicios se estructuran en tres grandes áreas: consultoría, formación y tecnología. En consultoría, acompañamos a las organizaciones en ámbitos estratégicos, organizativos, legales y de gestión de personas. En formación, ayudamos tanto a profesionales como a empresas a desarrollar nuevas capacidades, desde competencias técnicas y tecnológicas hasta habilidades transversales. Lo hacemos a través de programas especializados, másteres, formación subvencionada, proyectos de capacitación masiva y nuevas iniciativas como nuestra línea de FP tecnológica. En tecnología, actuamos como integrador capaz de cubrir las principales necesidades de una organización: puesto de trabajo, infraestructuras físicas y cloud, ciberseguridad, soporte de atención a usuarios y licencias. A partir de ahí, vamos incorporando nuevas capas de valor: desarrollo de software y proyectos a medida, soluciones ERP y CRM, IoT, data, inteligencia artificial y User Experience para poner todos los datos al servicio de empleados y clientes a través de proyectos de marketing digital.

-Integra suma más de 3.000 clientes. ¿Qué perfil tienen y en qué sectores operan?

-Trabajamos con más de 3.000 clientes de todos los sectores, desde pequeñas empresas hasta grandes compañías del Ibex 35. Aunque son organizaciones muy distintas, todas comparten una misma necesidad: transformarse para mejorar procesos, ganar eficiencia y adaptarse a un entorno cambiante. Estamos presentes en ámbitos como la industria, la distribución, el sector agroalimentario, la administración pública, la educación, la salud, el ‘retail’ y las entidades sociales. En todos ellos aportamos especialización y acompañamiento para ayudar a nuestros clientes a avanzar en sus procesos de transformación.

Trabajamos con más de 3.000 clientes de todos los sectores, desde pequeñas empresas hasta grandes compañías del Ibex 35" Félix Gil — CEO de Integra

-En estos 40 años, la tecnología ha pasado de ser una herramienta de apoyo a estar en el centro del negocio, ¿cuál ha sido la transformación más difícil?

-La tecnología ha evolucionado muchísimo. Hemos pasado de la era del PC a la inteligencia artificial y la robótica humanoide. Pero el mayor reto sigue estando en las personas, los hábitos, la forma de trabajar y la gestión del cambio. La tecnología no deja de ser más que un soporte. Hace 30 o 40 años, los clientes la veían como algo lejano y hoy forma parte de la estrategia de la mayoría de las empresas. Por eso, la transformación más compleja consiste en alinear personas, procesos, equipos, datos y decisiones. Al final, las empresas las construyen las personas, y solo desde esa comprensión compartida es posible impulsar cambios.

-¿Qué ha pesado más en el crecimiento de la compañía? ¿La tecnología, la formación, la cercanía al cliente, la capacidad de anticiparse…?

-El crecimiento de Integra nace de la combinación entre conocimiento y cercanía. La tecnología ha sido clave, pero siempre unida a la formación, la escucha y la confianza de las personas. Nuestra capacidad de anticiparnos ha venido de estar cerca del cliente, entender sus necesidades y acompañarle en su transformación. La formación forma parte del ADN de Integra desde el origen, porque ayuda a las personas y, con ellas, a las empresas, a evolucionar. Hemos crecido porque hemos sabido aprender en cada cambio tecnológico y, gracias a nuestras alianzas y partners, hemos impulsado el talento y el conocimiento que después trasladamos a nuestros clientes.

-¿Qué papel ha jugado Aragón en la historia de Integra? ¿Se puede competir en tecnología desde Zaragoza frente a Madrid, Barcelona o grandes polos internacionales?

-Sin duda, Aragón ha sido, es y seguirá siendo un eje fundamental para Integra. Es nuestro origen, parte de nuestra identidad y la plataforma desde la que hemos crecido hacia España y el mundo. Competir desde Zaragoza no es una limitación; Integra demuestra que se puede hacer tecnología desde Aragón con ambición, talento y proyecto. Hoy la tecnología permite operar desde cualquier lugar, pero hacerlo desde aquí también nos ha ayudado a diferenciarnos por cercanía, servicio, confianza y especialización. Valores como el compromiso, el esfuerzo, la visión a largo plazo y la proximidad forman parte de nuestra manera de entender la empresa. Por eso, crecer desde Aragón no significa renunciar a competir globalmente, sino demostrar que el talento y la ambición no dependen del código postal.

-Integra se ha incorporado al Distrito Tecnológico de Aragón (DAT Alierta) y se presenta como una apuesta para seguir creciendo desde Aragón hacia España y el mundo. ¿Qué supone esa apuesta?

-El DAT Alierta representa para Integra una apuesta firme por crecer desde Aragón, conectando talento, innovación y futuro. Es un proyecto que nos ilusiona porque nos permite formar parte de un ecosistema tecnológico y de investigación que refuerza la posición de Aragón como territorio innovador. Para Integra, supone una oportunidad para unir conocimiento, empresas e instituciones, y seguir creciendo desde nuestras raíces con una mirada nacional e internacional. Data Alierta simboliza algo en lo que creemos profundamente: crecer desde Aragón, generar impacto en el territorio y estar abiertos al mundo, a la innovación y al futuro.

"El DAT Alierta representa para Integra una apuesta firme por crecer desde Aragón, conectando talento, innovación y futuro" Félix Gil — CEO de Integra

-Integra ha alcanzado las seis designaciones de Microsoft Solution Partner. ¿Qué cambia para una empresa aragonesa lograr ese nivel de reconocimiento internacional de una compañía como Microsoft?

-Es jugar en una liga top y muy reducida, porque es muy número de empresas a nivel nacional e internacional que llegan a alcanzar estas seis designaciones es muy limitado. Es un reconocimiento a nuestra trayectoria, al esfuerzo en formación, conocimiento y especialización. Ser partner gestionado valida el alto nivel técnico de nuestro equipo y nuestra capacidad para desarrollar proyectos complejos dentro del ecosistema Microsoft. Además, refuerza la confianza de los clientes, que saben que este nivel de especialización requiere inversión, esfuerzo y compromiso. Para una empresa nacida en Aragón, demuestra que se puede alcanzar el máximo nivel de especialización y competir con los grandes actores nacionales e internacionales.

-También trabajan con tecnologías como inteligencia artificial, IoT, cloud, ciberseguridad o business intelligence... ¿Dónde están viendo ahora más demanda real?

-Todas las empresas han incorporado la tecnología a su estrategia de crecimiento y competitividad. La demanda está allí donde la tecnología ayuda a resolver problemas concretos de negocio: ganar eficiencia, tomar mejores decisiones, adaptarse más rápido y hacerlo con seguridad. Vemos mucho interés en la inteligencia artificial aplicada, la automatización de procesos, la integración de sistemas y el IoT. Pero el verdadero valor está en saber aplicar bien estas tecnologías: con datos fiables, procesos claros, objetivos definidos, seguridad y buena gobernanza. En ese acompañamiento Integra aporta valor, ayudando a convertir los datos en información útil para mejorar decisiones en áreas como operaciones, marketing, relación con clientes o gestión de equipos. Al final, se trata de que la tecnología ayude a las organizaciones a trabajar mejor y ser más competitivas.

-Considera que la IA generativa es la transformación más potente que ha visto en el mundo del trabajo. ¿Estamos ante una revolución comparable a Internet? ¿Dónde llega su potencial?

-Sí. Estamos ante una revolución comparable, e incluso superior, a la de Internet. La inteligencia artificial avanza a una velocidad mucho mayor: en adopción, en número de aplicaciones y en impacto sobre la forma de trabajar. Estamos aún en el inicio de esta transformación. Las organizaciones que sepan incorporar la IA junto con sus datos, procesos, cultura y personas podrán avanzar más rápido, ser más competitivas y reforzar su posición en el mercado. Desde Integra acompañamos a las empresas en ese camino, ayudándoles a descubrir cómo la IA puede mejorar sus procesos y equipos. A través de Integra Catalyst, nuestra línea de inteligencia artificial, y de nuestros servicios de gobernanza, impulsamos una adopción segura, ordenada y con impacto real en el negocio.

"Las nuevas generaciones no solo buscan un empleo o una retribución; buscan un proyecto con propósito, que les permita aprender, crecer y aportar" Félix Gil — CEO de Integra

-En un sector con tanta demanda de perfiles técnicos, ¿cómo se gana y se retiene talento?

-El talento se atrae y se fideliza con una combinación de proyecto, cultura y oportunidades reales de desarrollo. Hoy, especialmente las nuevas generaciones, no buscan solo un empleo o una retribución, aunque siga siendo importante; buscan un proyecto con propósito, que les permita aprender, crecer y aportar. Las personas llegan por una oportunidad, pero se quedan cuando encuentran una cultura cercana, confianza, formación continua y un entorno en el que pueden desarrollarse profesional y personalmente. En Integra trabajamos para que cada profesional sienta que forma parte de un proyecto con futuro, donde puede aportar valor, innovar y construir también su propio legado.

-Integra tiene proyectos en ámbitos muy distintos, incluso la digitalización 3D de patrimonio o de piezas museísticas. Háblame de algún proyecto importante y hasta dónde puede llegar la tecnología?

-La tecnología debe estar al servicio de la sociedad, y también del patrimonio cultural. Desde Integra hemos contribuido a digitalizarlo y hacerlo más accesible mediante modelos 3D, mapas interactivos, realidad aumentada y nuevas narrativas digitales. Un buen ejemplo es el proyecto Dive into Heritage, desarrollado para la Unesco, que permite explorar enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad desde un ordenador o un móvil. Gracias a esta iniciativa, cualquier persona puede conocer y visitar virtualmente monumentos y espacios de gran valor cultural. Este proyecto refleja cómo la innovación puede acercar el patrimonio a la ciudadanía y ha sido reconocido recientemente con el premio Traveling for Happiness, concedido por el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Hotelera de Madrid.

-¿Tiene Aragón una oportunidad real de convertirse en hub tecnológico o corre el riesgo de quedarse en el diagnóstico?

-Aragón tiene una oportunidad real de convertirse en un hub tecnológico, y creo firmemente en ello. Contamos con los mimbres necesarios: ubicación, talento, industria, universidades, empresas tecnológicas, capacidad de colaboración y un creciente atractivo para la inversión nacional e internacional. El riesgo está en quedarnos en el diagnóstico o en el titular. La oportunidad, en ejecutar con ambición, continuidad y coordinación, conectando empresa, formación, instituciones e inversión. La clave será desarrollar un modelo propio, aprendiendo de otras experiencias, pero sin copiar. Un modelo que permita a Aragón demostrar, en España y en Europa, que puede ser un hub tecnológico relevante, competitivo y con identidad propia.

"Aragón tiene una oportunidad real de convertirse en un 'hub' tecnológico por su ubicación, talento, industria, universidades, empresas tecnológicas, capacidad de colaboración y un creciente atractivo para la inversión nacional e internacional" Félix Gil — CEO de Integra

-¿Cuáles son los planes de futuro de Integra? ¿Nuevas sedes, adquisiciones, alianzas para crecer fuera de Aragón...?

-El futuro de Integra pasa por crecer con sentido: en capacidades, talento, innovación, clientes y presencia nacional e internacional, pero siempre manteniendo nuestra esencia. Las alianzas, nuevas sedes o adquisiciones pueden formar parte del camino, siempre que aporten valor y encajen con nuestra cultura y nuestra forma de hacer las cosas. El objetivo no es crecer por crecer, sino crecer para acompañar mejor a nuestros clientes y afrontar nuevos retos con más capacidad. Miramos al futuro con ilusión, responsabilidad y ambición, con ganas de seguir avanzando sin perder lo que nos ha traído hasta aquí: la cercanía, el compromiso y una manera propia de hacer empresa.