La precampaña electoral coge ritmo y los debates entre candidatos toman posiciones importantes. Natalia Chueca, la candidata popular a la alcaldía de Zaragoza, se suma al runrún sobre los cara a cara que llena la política autonómica. Chueca ha asegurado que está "en manos de Lambán" la posibilidad de que ella confronte en un cara a cara con Lola Ranera, candidata socialista al consistorio de la capital aragonesa.

Una mecha que lleva prendiendo varias semanas Jorge Azcón, candidato popular a la DGA, instando a Lambán a debatir a solas, por considerarse los dos únicos que pueden ser presidentes autonómicos. "Lo que no puede ser es que el PSOE quiera una regla en una institución y otra regla en otra", ha resumido Chueca, criticando que Lambán no responda a las propuestas del presidente de los populares en la comunidad: "Él ya sabe lo que ha dicho el presidente del PP, que le ha invitado varias veces a hacer esos debates y cara a cara. No sabemos por qué, pero los ha declinado todos".

No importa si uno no responde o si el otro propone, porque para Chueca la clave está en las formas de esos debates: "Si jugamos al parchís, jugamos todos al parchís; si jugamos a las ocas, jugamos a las ocas, pero todos iguales".

Una conclusión que la candidata popular ha manifestado tras un extraño análisis de por qué ella no se enfrentará a solas con Ranera hasta que Lambán no responda: "No se puede hacer que donde al presidente aragonés le favorezca una cosa, se haga esa cosa; y donde esté perjudicado, se cambie a otra".

Para Chueca, el PSOE y el PP juegan en este aspecto "jugando a lo que decide el actual presidente de Aragón". Pese a la parálisis de la situación, la candidata popular admite que "nuestros equipos de comunicación y gabinetes ya están hablando".

Lambán "finiquita" el debate con Jorge Azcón

El presidente de Aragón y candidato del PSOE a la Presidencia de la comunidad autónoma en las elecciones del próximo 28 de mayo, Javier Lambán, ha manifestado que si bien no tiene predilección por un modelo de debate electoral u otro, ha estimado importante que sea entre todas las candidaturas, después de que el PP "haya intentado aniquilar a las dos fuerzas de centro, a Ciudadanos y el Partido Aragonés".

Lambán ha añadido: "Siendo que Jorge Azcón ha intentado por todos los medios que estas dos fuerzas desaparezcan del mapa, el resto tenemos que hacer un esfuerzo" para que ambas "tengan presencia en la campaña y puedan presentar sus proyectos y sus ideas en igualdad de condiciones con todos los demás".

Preguntado por un cara a cara con Jorge Azcón, como este último ha planteado, Lambán ha sostenido que es un asunto "que está ya finiquitado" porque en ninguna comunidad autónoma va a haber un cara a cara entre el presidentes autonómico y el líder de la oposición.

"Eso se ha debatido aquí" y "siempre he dicho que yo no tenía ninguna predilección por un modelo u otro de debate, pero al final se ha entendido por parte de los organizadores de las campañas que había que hacer las cosas a partir de un acuerdo, lo más amplio posible, entre todas las fuerzas políticas y aquí se ha optado por que los debates incluyeran a todas las candidaturas", ha expuesto Lambán.

Una plaza del Pilar viva todo el año

La candidata popular ha hecho estas declaraciones mientras presentaba su proyecto para dinamizar la plaza del Pilar en el caso de que llegue a la alcaldía de la capital aragonesa. Una iniciativa que tiene como objetivo hacer de esta localización "una plaza viva todos los días del año" y que tendrá multitud de actividades, siendo un nuevo Festival de la Luz la primera anunciada.

“Da igual el fin de semana que sea, en la Plaza del Pilar estamos abiertos los 365 días del año y por eso, uno de mis proyectos para los próximos años es que este espacio cuente todos los fines de semana con alguna actividad deportiva, cultural, lúdica o festiva de la que poder disfrutar” ha dicho Chueca, que ha dejado caer que entre estas actividades se pueden incluir "conciertos de música clásica, obras de teatro y cualquier iniciativa cultural para todas las edades y para todos los gustos". En este sentido, la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Zaragoza ha explicado que su objetivo es el de impulsar la puesta en marcha de nuevos festivales como el Festival de la Luz, un espectáculo donde la luz y el color sean los protagonistas y donde artistas y músicos creen obras que puedan disfrutar tanto los zaragozanos como quienes visiten la ciudad.

“La promoción exterior y el turismo va a ser un motor económico y de crecimiento durante los próximos años y para conseguirlo contamos con todo el sector. La idea de un Pilar 365, que no cierra y que siempre está dispuesto a ofrecer algo a quien nos visita, es una de las apuestas estratégicas para los próximos años” ha asegurado la candidata popular.