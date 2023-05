11:41

En unas declaraciones difundidas por Europa Press, la candidata del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, ha asegurado que la "mejor" encuesta es la del domingo 28 de mayo y confía en ganar, aunque 'a priori' no parta como favorita. "Me motivo más cuando las encuestas le dan ganadora a la candidata del PP. Me pongo a trabajar más y hablar con más gente porque en cuanto explico mi proyecto de ciudad es voto ganado", ha dicho Ranera.