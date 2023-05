Llegó el día. La hora de la verdad. El silencio electoral de ayer era el preludio de lo que hoy va a suceder, porque es el día de la fiesta de la democracia. No les aburriré en estas líneas con las propuestas de unos y otros, para eso ha habido una eterna precampaña y una intensa campaña en la que los candidatos han podido explicar al detalle su proyecto para Aragón, Zaragoza, Huesca y Teruel y el resto de municipios. Hoy toca hablar de ir a votar, de las curiosidades del 28M.

Más de 8.000 municipios y 12 comunidades autónomas celebran elecciones municipales y autonómicas. En Aragón están llamados a votar algo más de un millón de residentes. La cifra varía porque para las municipales son 991.918 los electores llamados a elegir a sus alcaldes y para las autonómicas unos pocos más, hasta 1.018.967, ya que se suman a los españoles residentes en el extranjeros.

Para depositar las papeletas se han desempolvado 4.473 urnas, que se han repartido por todo el territorio. Para ser más precisos, hay 731 municipios en la comunidad pero solo hay uno en el que hoy no habrá elecciones, en Monroyo. ¿Por qué? Pues porque en este pueblo de la comarca del Matarraña y algo más de 300 habitantes ningún partido ha presentado candidato.

Salvando las excepciones, hoy se eligen 730 alcaldes, 4.140 concejales y 43 regidores pedáneos, además de los 77 escaños de diputados en las tres instituciones provinciales. Una elección que se realiza en base al porcentaje de votos en los diferentes partidos judiciales de la comunidad.

La fiesta de la democracia vale oro, ya no solo por lo que significa, sino porque el gasto de esta jornada asciende a los 2,3 millones de euros. Durante todo el día de hoy habrá 29.016 personas trabajando que forman parte de un amplio dispositivo que se prepara para garantizar que la jornada se desarrolle sin problemas entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde. Este es el horario de todos los colegios electorales en la comunidad. No se podrá votar ni un minuto antes y, sobre todo, ni uno después.

Para poder ejercer este derecho es recomendable llevar el DNI en regla, vaya, que no esté caducado. No obstante, está permitido hacerlo con el documento desfasado. Eso sí, no te dejarán votar si acudes al colegio electoral con una fotocopia del mismo o un duplicado. Hay que llevar el original. Claro está, deberás votar en el colegio electoral que te hayan asignado según tu lugar de empadronamiento.

Para los descontentos con todos los partidos conviene saber que el sistema contabiliza los votos en blanco y, por tanto, los computa en el recuento final de votos emitidos. También el nulo, pero a diferencia de los otros no tienen ninguna validez.

Tal y como está concebido el sistema electoral español, que se rige por el sistema d’Hont, la papeleta en blanco perjudica a los partidos más pequeños y favorece a los grandes. Esto sucede porque es un voto válido, computa en el total de los emitidos, y dependiendo del número total de votos se calcula el porcentaje mínimo para obtener representatividad, que en las elecciones autonómicas es del 3% de los votos y en las municipales del 5%.

Este año se han incorporado 45.620 nuevos votantes en todo Aragón, la mayoría de Zaragoza, con 33.997, seguido de Huesca, con 7.358 y 4.265 en Teruel. De los 991.918 electores, 12.527 son ciudadanos de la Unión Europea o de países con los que existe convenio de reciprocidad y que, pueden votar en las elecciones municipales, pero no en las autonómicas. De ese casi millón de votantes potenciales, 720.887 electores residen en la provincia de Zaragoza, 168.381 en Huesca y 102.650 en la turolense.

Y ahí va otro dato, 45.616 aragoneses se estrenan este 28M y podrán acudir a las urnas por primera vez. Suponen en 4,5 por ciento del total del censo aragonés. De este total, 23.263 son electores que han cumplido 18 y 19 años desde las elecciones del 26 de mayo de 2019. Nada más.