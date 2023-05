Entrada la última semana de campaña, uno de cada cuatro votantes afirmaba que aún no había decidido qué papeleta introduciría este domingo en las urnas. No era común tal indefinición hasta hace unos años, pero la vida política ha cambiado tanto que se ve con normalidad la interminable lista de partidos. Tanto es así que en Aragón, según y cómo acabe por encajar la endiablada aritmética parlamentaria, podría incluso superarse la sobredimensión actual. Puedes seguir la actualidad de las elecciones municipales y autonómicas en el siguiente enlace.

Es decir, el cuatripartito puede quedarse corto. Si no le llegara con los cuatro presentes a Lambán, podría sumar a Izquierda Unida para formar un pentapartito. ¿Y seis? También. Pudiera verse hasta un hexapartito, aunque ahí –descartado Cs por las encuestas– tendría que aparecer Teruel Existe, que puede ser la clave del próximo cuatrienio. Así se ha visto desde el primer día. Hay quien le dio 7 diputados y hay quien ahora le da 2. Sea como fuere, con 2, 4 o 6, Tomás Guitarte puede poner a Teruel en el mapa de las decisiones, esta vez sí. Si no es por ahí, a la izquierda con Lambán, será a la derecha con Azcón. Eso no se discute, uno de los dos será presidente.

Falta ver qué pasa con Vox, formación de la que el PP se ha ido despegando. Será por ese optimismo creciente de los conservadores que, cuentan, le viene de sus trackings, ese rastreo diario que se ha convertido casi en enfermizo, que le ha llegado a dar un 27-7, estos de Vox. Suma 34, mayoría. Todo es un suponer.

Cuatro años atrás, el lunes amaneció mirando a Cs, que podía inclinar hacia el otro lado la victoria socialista. Mientras Beamonte (PP) esperaba que llegara las 13.00 para dejar atado a Arturo Aliaga, que con el correspondiente pacto con Cs y Vox –sí, también eran cuatro– le daba el Gobierno, el líder del PAR aparecía anunciando ese un extraño gobierno con CHA y Podemos, además del PSOE.

Este lunes bien puede parecerse a aquel de 2019. La mayoría sigue en 34, la que ahora sobrepasa la suma de PSOE (24), Podemos (5), CHA (3) y PAR (3). Todos estos, según las encuestas, acabarán el recuento electoral con iguales o peores números que en 2019. Queda por ese lado IU, que mantendría 1, y Teruel Existe, el único gozne abre la puerta a ambos lados. ¿Cómo lo harían si no sale la cuenta PP-Vox? Por si acaso, insisten, todos a votar. Y vuelven a insistir. Hay combate hasta el último minuto. E incertidumbre.