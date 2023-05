Lorena Orduna se ha quedado a 179 votos de conseguir la mayoría absoluta por el PP en el Ayuntamiento de Huesca. Para algunos era una gran desconocida, pero a esta apuesta del presidente regional de los populares Jorge Azcón se le nota que procede del mundo de la empresa. Su primera acción en cuanto tome posesión del cargo de alcaldesa será «resolver» el conflicto con los funcionarios municipales del anterior equipo del socialista Luis Felipe.

«Es mi prioridad acabar con la huelga o mejor dicho con ese problema laboral. Una capital de 54.000 habitantes no puede tener a sus 300 trabajadores municipales en conflicto. Me reuní con ellos antes de las elecciones y ahora lo haré con la responsabilidad que tengo de acabar con el conflicto», señaló Orduna a este diario.

Pero no es la única tarea que se ha marcado nada más asumir el cargo, pues no puede evitar mirar hacia las fiestas de San Lorenzo por la «inmediatez» de las fechas. «Revisaré todo lo que está programado y sí tengo claro que quiero darles un punch para que sean las mejores fiestas», destaca, mientras enumera otro de sus objetivos que son la «mejora» de la movilidad y «hacer una limpieza integral de la ciudad». «Son reclamaciones que tomé nota cuando me presenté a ser la alcaldesa de todos los oscenses porque hemos hecho un trabajo de campo con muchas reuniones con todos los colectivos para saber cuáles son las necesidades que hay en la ciudad», asevera.

Sobre el papel de Vox, aunque no necesita a esta formación, Orduna destaca que hay dos vías: la de gobernar en solitario con apoyos puntuales o que estén dentro del gobierno de la ciudad. «Es todavía pronto, no nos hemos planteado nada con Vox porque sí tengo claro es que voy a hablar con esta formación, pero también con la segunda fuerza que es el PSOE», recalca, mientras no puede evitar admitir que está «muy contenta porque el objetivo era conseguir una mayoría suficiente para gobernar con soltura y lo hemos conseguido». Curiosamente, quien esté al frente del grupo municipal de Vox, Antonio Laborde, le felicitó la victoria a la propia Orduna, mientras que el socialista Luis Felipe lo hizo a través de la portavoz del grupo municipal.

Acaban unas elecciones y la mirada está puesta ya en las nacionales, tras el adelanto anunciad por el presidente de España, el socialista Pedro Sánchez, Orduna señala que se afrontarán «de la misma manera y con el mismo optimismo». «Tengo mucho aguante, a mi equipo le digo que se me ha hecho corta la campaña y me miran raro, pero ha sido apasionante y ahora toca mejorar Huesca».