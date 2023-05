Arrollador resultado el del PP en la noche del 28M en Aragón. Las elecciones autonómicas y municipales han teñido de azul casi toda la comunidad y la tensión de los últimos minutos del recuento desde el hotel Petronila (por si obtenían la suma necesaria para gobernar con Vox o dependerían de Teruel Existe) se transformó en euforia tras rozar la mayoría absoluta en Zaragoza y Huesca, y obtenerla con Emma Buj en el consistorio de Teruel. Y sobre todo por sumar la aritmética necesaria para gobernar sin necesitar a nadie más que a Vox. Jorge Azcón se nota y se siente presidente, y ha empezado a demostrarlo rematando este 28M que trae el "cambio" que tantas veces prometió.

El estallido de alegría de los conservadores al ganar los comicios trasladaba su pesimismo de 2019 a otras sedes, sobre todo de las formaciones de izquierda. Caras largas todas ellas, hablando casi de forma unánime de "tsunami" de la derecha y la extrema derecha en Aragón y el resto de España. Quizá el menos derrotista fue el líder del PSOE, Javier Lambán, que para no querer hablar explícitamente de su futuro parecía dejarlo bastante claro por momentos. Dramática noche en IU y CHA, pese a que mantenían sus respectivos escaños en las Cortes que ya tenían, y también en Podemos, tras haber sufrido un descalabro histórico y quedarse solo con un diputado. El escaño que ocupará Maru Díaz, si es que no dimite, porque fue la única que hablaba esta noche de "asumir responsabilidades".

La formación morada desaparecía del ayuntamiento zaragozano, ZeC aguantaba la embestida del PP aunque se quedaba con dos ediles, Lola Ranera mantenía los diez que ya logró Pilar Alegría en 2019, CHA no sumaba los votos necesarios para volver al consistorio cuatro años después de su marcha... Noche terrible para la izquierda aragonesa y zaragozana.

En la sede de Ciudadanos en la calle Pedro María Ric, contundente batacazo el de la formación naranja. Carlos Ortas en las Cortes fue el único que apareció por allí, ya que Daniel Pérez Calvo, el candidato al Ayuntamiento de Zaragoza, ni ha aparecido tras ver caer estrepitosamente las cifras de Cs de 2019, como ya esperaban, hasta desaparecer del próximo hemiciclo autonómico y salón de plenos de Zaragoza. Fracaso rotundo y sin paliativos el de ambos en este 28M.

Igual que en el PAR, Alberto Izquierdo, que al menos mantenía un escaño, el que ocupará él mismo, y advertía al PP, muy osado, que "igual solo puede gobernar en las Cortes y en muy pocos ayuntamientos". Y es que su partido será pieza clave para decidir la gobernabilidad en muchos municipios, pero después de que el PP conquistara las tres capitales y la de Teruel con mayoría absoluta...

En Vox, Alejandro Nolasco mostraba una alegría porque "Aragón será un lugar distinto pero mejor" y dejaba cualquier posible acuerdo "en el tejado" de Azcón. Mientras en Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha admitido que el resultado es positivo "pero no el esperado" y su influencia en la gobernabilidad se queda bajo mínimos.

PP: "Hemos ganado las elecciones"

"¡Hemos ganado las elecciones!". Así comenzaba su intervención Jorge Azcón, el líder del PP, tras un sonoro "se nota, se siente, Azcón es presidente" que le coreaban los militantes congregados en el hotel Petronila. "Vamos a reclamar la formación del Gobierno. Es el PP el que va a tener la iniciativa de gobernar y quien va tener la presidencia de Aragón", ha empezado el conservador. Esta semana se reunirá con todas las formaciones políticas, llamando "de mayor a menor", empezando por tanto por su antecesor, el socialista Javier Lambán.

Para el futuro presidente de Aragón la de esta noche es "una victoria de un cambio moderado, centrado y tenemos un único y exclusivo objetivo: mejorar la vida de los aragoneses". Además ha prometido que va "a gobernar para todos". "Vamos a ser la primera comunidad autónoma en la historia de España que tenga tres magníficas alcaldesas", ha enfatizado. Ha aplaudido a Luisa Fernanda Rudi, se ha acordado del fallecido expresidente Santiago Lanzuela...

También exultante ha estado Natalia Chueca, llamada a ser la próxima alcaldesa de Zaragoza tras rozar la mayoría absoluta al obtener 15 concejales. "Estamos muy felices. Muchísimas gracias. Está felicidad no es para menos porque hemos ganado Zaragoza con un resultado histórico y también Teruel, Catalayud, Huesca Tarazona, Monzón, Barbastro... Hemos tenido de azul Aragón al igual que toda España. Hemos hecho todos un magnífico trabajo. Hay que darle las gracias todos zaragozanos por darnos su confianza, muchísimas, muchísimas gracias".

"Quiero decirle a todos zaragozanos que no les vamos a decepcionar, que vamos a cumplir y gobernar para todos los zaragozanos. Vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho durante estos cuatro años porque el modelo del PP de Zaragoza y a todo Aragón. Es el primero de los últimos días de Sánchez", ha concluido mientras todos los afiliados aplaudían sin parar.

Por último, la candidata a la Alcaldía de Zaragoza del Partido Popular ha querido agradecerle su trabajo a Azcón: "Quiero darle las gracias a nuestro presidente Jorge Azcón y la enhorabuena por su resultado. Gracias a todo el partido. Esto es un trabajo de equipo y lo habéis todo por esta victoria. Vamos a seguir avanzando, Zaragoza va a seguir avanzando y gobernando para todos en Aragón", ha concluido.

PSOE: Un 'palo' a Alegría y... ¿despedida de Lambán?

El líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, ha admitido este domingo la derrota sin paliativos a manos de un "tsunami" que ha arrasado con Aragón como con otras muchas comunidades autónomas. Y en la derrota no ha querido aclarar su futuro, aunque por momentos parecía dejar entrever una despedida de la primera línea. No sin antes regalar un rejonazo a la actual ministra de Educación y portavoz del PSOE federal, Pilar Alegría. Lo ha hecho al dirigirse a su candidata en Zaragoza, Lola Ranera, que tampoco ha ganado en la capital y a la que le ha dicho: "En 2027 serás alcaldesa. Solo tienes que hacer una cosa, no irte entre tanto", como hizo Alegría en 2019 tras obtener 10 concejales en Zaragoza, vencer a Azcón en las urnas y abandonar el proyecto por no conformar una mayoría de izquierdas.

"Si somos importantes gobernando, no lo somos menos estando en la oposición. Mañana mismo vamos activar todos los resortes para planificar los próximos cuatro años porque sabemos la catadura y el talante con el que viene la derecha que acaba de tener mayoría en la comunidad. Hay que preservar a los aragoneses de lo que estas gentes pueden hacer aquí", ha sentenciado Lambán.

Sobre su futuro político, Lambán ha evitado hablar de su despedida. "Tendré que pensar con mi familia y amigos en que puedo ser más útil a partir de ahora. No lo sé muy bien. Alguna idea tengo pero no es el momento de comunicarlo. En todo caso, será ante todo a Aragón, en segundo lugar, al PSOE, y trataré de preservar algún átomo de utilidad para mi mismo y mi familia", ha concluido.

"Contaréis siempre conmigo", ha proseguido, aunque una ovación cerrada le ha obligado a detenerse. "Es mucho lo que me habéis dado y por cien años que viviera no os devolvería ni el 10% de todo lo que me habéis dado", ha culminado (o eso ha parecido querer decir, porque lo ha dicho al revés). "Solo hemos perdido unas elecciones. El futuro será socialista y dentro de 4 años nos reuniremos a celebrar un gobierno socialista", ha concluido entre aplausos.

Vox: "La pelota está en el tejado de Azcón"

El líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha valorado los positivos resultados de su partido a todos niveles en la comunidad. "Hay una buenísima noticia y es que la izquierda ha sido derrotada en Aragón. Ha llegado la legislatura del cambio real, nosotros no somos un mero relevo y hemos venido para cambiar las políticas de verdad. Dijimos hace ya tiempo que Aragón no iba resistir otros cuatros años más de cuatripartito socialcomunista, y lo hemos conseguido", ha afirmado el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón y Alcaldía de Teruel. "Aragón va a ser un lugar distinto pero mejor. Vamos a acabar con este desgobierno que tanto daño ha hecho", ha apuntado.

"El cambio en Aragón es posible, hemos pasado de 40.000 votos a 70.000 votos. El lema de esta campaña era 'Vota seguro' porque nos vamos a preocupar personalmente de asegurar ese cambio”, ha concluido.

Aunque también le ha recordado al líder del PP su deseo de descartar a la extrema derecha para gobernar y enviarles a la oposición. Pero para recordarle que siguen teniendo la mano tendida y que ahora que les necesita "la pelota está en el tejado de Jorge Azcón, que tiene que decidir entre un gobierno de cambios reales o si van a seguir haciendo las políticas de Lambán"

Teruel Existe: "Los resultados quizá no han respondido a las expectativas"

El cabeza de lista de Teruel Existe a las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha reconocido que los resultados obtenidos en estos comicios "quizá no han respondido a las expectativas, pero estamos donde nos han querido poner los ciudadanos", "entramos" en el Parlamento autonómico con 3 diputados y "trabajaremos con ahínco".

En su comparecencia, en esta noche electoral, que ha vivido en Teruel, ha asegurado que van a trabajar con la misma "ilusión" que lo han hecho en el Congreso de los Diputados y van a facilitar a Aragón "una herramienta de participación política" que apuesta por el desarrollo "en equilibrio" de la comunidad autónoma, "dando oportunidades a todas las comarcas y municipios".

Ha añadido: "Entramos, es positivo" y en Zaragoza todavía está un diputado pendiente de confirmación. Ha agradecido el trabajo de los integrantes de las candidaturas de Aragón-Teruel Existe y de todas las personas que han colaborado con la campaña. En el Ayuntamiento de Teruel han sido la segunda fuerza más votada y han logrado 5 concejales.

"Tenemos mucha ilusión y muchas ganas de trabajar para que, de una vez por todas, cambiemos y corrijamos el modelo de desarrollo de Aragón para orientarlo a una comunidad autónoma más próspera y fuerte, precisamente, porque se logre ese equilibrio territorial", ha sentenciado.

Podemos: Maru Díaz ya habla de "asumir responsabilidades"

La imagen de Podemos en Aragón era el reflejo de un drama que ya se verá en qué acaba. Su candidata, Maru Díaz, era muy contundente a la hora de hacer su primera valoración a este 28M al asegurar que las urnas han dejado "un escenario terrible que no solo sucede en Aragón sino en toda España". "Y es malo para Aragón y para toda España", ha apostillado.

Por eso ha asegurado que "a toda la izquierda le toca un momento de profunda reflexión" y ha añadido de forma inesperada que también "toca asumir responsabilidades". La líder de la formación morada no fue más allá, simplemente ha emplazado a la militancia a esperar a que en los próximos días se reúnan los órganos internos de Podemos, "que serán los que decidirán". "Hoy no es un buen día", ha concluido Maru Díaz.

CHA: Soro se rinde al "tsunami" y pide "reflexionar"

El líder de CHA, José Luis Soro, aparecía en la cafetería del Teatro Romano de Zaragoza pasadas las once y cuarto de la noche acompañado por el presidente del partido, Joaquín Palacín, con caras serias y anticipando un análisis demoledor. "El tsunami de la derecha y la extrema derecha ha llegado también a Aragón", ha lamentado, admitiendo un "cambio de ciclo" en el Gobierno autonómico y en el Parlamento que hacen que "mantener los tres diputados que teníamos no es un consuelo". "No habrá un gobierno progresista y nos esperan 4 años de retroceso en lo social y me temo que también en lo democrático", ha añadido.

Así que Soro ha invitado a iniciar mañana una "reflexión muy profunda en la izquierda y en el aragonesismo" comprometiéndose también a "seguir trabajando muy duro" con la gente de Chunta para hacer "todo lo posible por hacer un Aragón que mime a su gente", ha concluido el nacionalista

El candidato de Zaragoza, Chuaquín Bernal, era el primero en comparecer. La formación nacionalista se vuelve a quedar fuera del Ayuntamiento de Zaragoza y con un número de sufragios similar a los de entonces. "Tengo que reconocer que, evidentemente, el resultado no es bueno. La idea era superar el 5% y poder volver a entrar en el Ayuntamiento de Zaragoza y dar un soplo de aire fresco con el aragonesismo de izquierdas, pero no ha sido posible”, ha dicho. “Evidentemente, a partir de mañana, tenemos que hacer una autocrítica necesaria. Igual que ya hicimos hace 4 años, cuando nos quedamos fuera, lo vamos a volver a hacer. Ha sido la mejor campaña que hemos hecho en mucho tiempo. Estoy muy orgulloso. Agradezco la motivación y como los hombres y mujeres de CHA han peleado voto a voto, persona a persona. Es cierto y hay que reconocer que la derecha y la ultraderecha ha estado muy fuerte en la ciudad de Zaragoza y no han dejado prácticamente hueco para nada más”, ha añadido el candidato.

IU y ZeC: Sanz quiere ser el "dique de contención" de la derecha

Para el candidato de IU, Álvaro Sanz, han sido "unos malos resultados para la sociedad en su conjunto y son unos resultados preocupantes que nos tienen que hacer reflexionar. El trabajo en las instituciones será relevante pero el movimiento social y de defensa de todos será fundamental". "Está claro que vienen años en los que los derechos, las libertades y los avances existentes y por llegar, se encuentran en manos de una agenda que no parece que los vaya a conservar", por lo que ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos para estar "muy activos y muy pendientes".

Sanz ha instado a "la movilización social" para defender "lo de todos y lo de todas" como algo "fundamental". El candidato se ha comprometido con la ciudadanía a que IU será ese "dique de contención" y trabajará en la movilización institucional y social por una agenda política que avance en derechos y libertades. "Aunque sean años duros para conquistarlas", ha remarcado.

"Es verdad que Izquierda Unida ha mantenido el voto y la representación. En ese sentido, evidentemente, estamos satisfechos por el resultado en las Cortes de Aragón; pero no es el resultado que IU esperaba ni el que quería, queríamos más", ha confesado Sanz.

Elena Tomás, candidata de ZeC al Ayuntamiento de Zaragoza, ha mostrado su satisfacción tras los resultados logrados: "Se ha constatado que somos la fuerza a la izquierda del PSOE. Teníamos todo en contra con una candidatura totalmente renovada y era bastante difícil". "Tendremos dos concejales y estamos contentos viendo los resultados porque son alegres para nosotros, pero obviamente hemos trabajado por la unidad de la izquierda y esa unidad no se ha dado y los resultados son producto de esa división". Por último, la candidata de ZeC ha afirmado que "se ha visto que no solo en Zaragoza y en la Comunidad Autónoma se ha dado una derechización en todo el país".

PAR: Izquierdo aún se ve "decisivo" en Teruel

El candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, ha afirmado que van a ser decisivos en la formación de muchos consejos comarcales e incluso en la Diputación de Teruel, y tras felicitar al candidato del PP, Jorge Azcón, por su triunfo en las elecciones autonómicas, ha dicho que el PP deberá decidir con quién quieren gobernar y por eso en el PAR van a esperar a ver cómo queda el tablero.

Todavía pendiente de cerrar el recuento al cien por cien en las Cortes, Izquierdo ha destacado que han conseguido un diputado en Cortes de Aragón por Teruel y "más de setenta alcaldes" en diferentes localidades de las tres provincias. El PAR tenía tres escaños en el parlamento autonómico.

Ciudadanos: Fría despedida tras un fracaso estrepitoso

El candidato de Ciudadanos-Tú Aragón, Carlos Ortas, ha comenzado su intervención sacando pecho de la campaña y valorando la "valentía” de todos aquellos que han seguido confiando en el proyecto. "Teníamos el reto de organizar la campaña en 50 días", ha resumido el presidente de la formación naranja, que ha admitido el fracaso del proyecto. "Seguiremos trabajando por un Aragón mejor que ponga en el centro a los aragoneses”, ha terminado.

El candidato de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Daniel Pérez Calvo, no ha acudido a la sede de su partido para valorar los resultados. La formación se queda fuera del consistorio de la capital aragonesa y también de las Cortes de Aragón.