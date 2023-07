De la euforia que mostró Yolanda Díaz en la noche electoral a la decepción de Ione Belarra, que este lunes ha analizado el resultado electoral en un video (formato con el que evita las preguntas de los periodistas) en el que no ha dudado en cargar contra la estrategia de la líder de Sumar y reprocharle la pérdida de «700.000» votos «sobre el peor resultado de Unidas Podemos».

Las notables diferencias entre las formaciones de Sumar han vuelto a salir a flote una vez superado el 23J y tras una campaña centrada en colocar mensajes y mostrar unidad. En Aragón la situación no es muy distinta y mientras unos hacen un balance positivo, otros no esconden su pesimismo y decepción. No resulta difícil adivinar que, a tenor de las palabras de Belarra, en Podemos Aragón reina la decepción.

El partido guarda silencio y se remite a las palabras de Belarra, pero internamente son varias las voces que aseguran que sumarse a este proyecto no ha tenido el éxito esperado ni les ha permitido resurgir. «El resultado es malo», afirman fuentes consultadas, que creen que no les habría ido mucho peor si se hubieran presentado con su marca, y sin la competencia de Sumar, claro está.

Los datos

Por resumir los datos. Sumar, que no ha logrado arrebatar a Vox la tercera posición como fuerza más votada en Aragón, ha salvado el escaño que consiguió Unidas Podemos hace cuatro años por Zaragoza, cuando rascó 57.875 apoyos. Ese 2019, la coalición de Errejón y CHA consiguió 23.196 papeletas, por lo que las izquierdas de la izquierda (sumando) lograron el respaldo de 81.072 votantes frente a los 69.239 del 23J. «Juntos hemos sacado menos», dicen desde la formación morada, que cuentan las papeletas que han acabado en el PSOE.

Una lectura bien distinta a la de CHA, cuya dirección también guarda silencio y se remitien a la valoración de la coalición desde la que celebran haber frenado a la ultraderecha, salvado el diputado y, no menos importante --recalcan--, haber «unido a la izquierda del PSOE, despertando de nuevo la ilusión», señala Arturo Sancho, el coordinador de la campaña de Sumar, que ayer lanzaba un mensaje similar al de Jorge Pueyo en la noche electoral.

«Después de lo que vimos en Huesca en las municipales, con cuatro formaciones desunidas, ponernos de acuerdo 16 plataformas en tan poco tiempo me parece un hito», apuntaba. En esas elecciones municipales y autonómicas de mayo el batacazo de la izquierda en favor del PP fue sonoro. Tanto que pocos confiaban en frenar el avance de PP y Vox y evitar que formaran gobierno. «Hemos conseguido el objetivo principal que era impedir un gobierno ultra», recalca Arturo Sancho, mucho más optimista que Podemos. En mayo, la formación morada salvó un único representante en la Corte de Aragón (perdió 3). Solo un 3,98% de los sufragios llevaba el nombre de Unidas Podemos, 26.087 papeletas. Menos que las 33.454 de CHA, que salvó los tres representantes pese a perder apoyos.

Voces internas de Podemos ya hablan de la extinción del «experimento» Sumar, mientras que el resto de partidos se muestra más comedido.

Lo cierto es que Sumar no ha conseguido mejorar los resultados de las elecciones generales de 2019 en las tres provincias. Pero tampoco ve reducida su representación en el Congreso de los Diputados, con Jorge Pueyo (de Chunta Aragonesista) como representante del aragonesismo, siempre que haya un acuerdo de gobierno, ya sea de izquierdas o derechas, al que se aferran tanto Pedro Sánchez como Alberto Feijóo.