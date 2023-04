En “la tierra de Goya, la ciudad de la niebla y polvo, la casa de las hijas del cierzo”, la candidata de Podemos al Gobierno de Aragón, Maru Díaz, ha sido la encargada de abrir el mitin de Podemos al grito de Sí se Puede. La formación morada celebra este sábado en Zaragoza su día grande, la Fiesta de la Primavera, y la aragonesa y anfitriona ha aprovechado la ocasión para lanzar un dardo directo al PSOE, con quien gobierna en cuatripartito: “la unión de estaciones por Canal Roya es un despropósito”, ha dicho Díaz, que ha asegurado (y celebrado) que Aragón "está asistiendo al entierro de este proyecto sin sentido".

Respaldada por la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, Díaz ha recordado algunos de los hitos alcanzados durante los últimos cuatro años, rompiendo tópicos y, sobre todo, malo augurios. "Ahora, muchas de las cosas que se defiende como sentido común o políticas valientes que el PSOE lleva como bandera, hace unos años eran una locura", ha afirmado la podemista, que ha marcado distancias con los socialistas.

“Nos llamaron utópicos y tenemos un montón de Quijotes que se han dejado la piel para tener un país mejor. Nos dijeron que no íbamos a poder entrar en los Gobiernos y lo hemos hecho. Que no íbamos a poder intervenir el mercado y lo hemos hechos. Que no podíamos aumentar los impuestos a la banca y lo hemos hechos. Y en Aragón, además, se los hemos subido también a las eléctricas”, ha presumido Díaz, que ha añadido que "si se produce con nuestro viento y nuestro sol, los impuestos tienen que pagarse aquí y beneficiar a nuestra gente".

Con el subidón del acuerdo para aprobar la nueva Ley de Vivienda, alcanzado a poco más de un mes de las elecciones municipales y autonómicas, la candidata aragonesa también ha hecho repaso de la gestión de Podemos en el Gobierno aragonés y lo ha hecho destacando el incremento de hasta un 55% de la partida destinada a Ciencia que va a permitir “atraer talento e innovación” a la comunidad y que Aragón “deje de estar a la cola del vagón por culpa del bipartidismo”. Un asunto que, por cierto, también ha mencionado Belarra, que ha asegurado que “a Aragón le sienta bien que gobierne Podemos”.

Junto al resto de candidatas autonómicas, con quien ha compartido escenario, Maru Díaz también ha presumido de que ha sido Aragón la primera comunidad en recuperar el PIB tras la pandemia y la que “menos está sufriendo las desigualdades sociales”.

Divisiones en el Gobierno de Aragón

Estaba claro que la polémica unión de estaciones por Canal Roya se colaría en el debate. Podemos se ha mostrado abiertamente en contra de este proyecto que ha calificado de “despropósito” medioambiental. Un día después del pleno celebrado en la Diputación Provincial de Huesca (DPH) y de que su presidente, Miguel Gracia, admitiese que no podrá ejecutarse con fondos europeos, la líder de la formación morada en Aragón se ha mostrado segura de que no saldrá adelante, haya o no ayudas europeas para financiarlo. “Nos dijeron que no podíamos pararlo y estamos asistiendo a su entierro”, ha celebrado.

La podemista se ha mostrado confiada en que a la hora de votar el próximo 28M los aragoneses tendrán en cuenta “quién se ha dejado la piel para paralizar la unión de estaciones”.

Frente al “desánimo”, ha dicho, la aragonesa ha hecho un llamamiento por la “alegría”, por “hacer el mejor gesto revolucionario” que, ha dicho, “es demostrar que sí se puede” revalidar sus éxito para que Gobierno vuelta a estar en los gobiernos tras el 28M.