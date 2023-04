El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón de CHA y actual consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Ejecutivo autonómico, José Luis Soro, ha afirmado este jueves que la unión de las estaciones de esquí de Formigal y Astún a través del paraje de Canal Roya "está muerta", aunque ha augurado que "desgraciadamente" este asunto estará "dentro del debate electoral" para los próximos comicios del 28 de mayo.

"La cuestión es que vamos a ver cuánto se mantiene artificialmente vivo el cadáver y, desgraciadamente, me temo que va a estar dentro del debate electoral”, ha afirmado Soro durante la presentación de la campaña electoral de la formación aragonesista celebrada en Zaragoza.

Sobre este asunto, el candidato de CHA se ha referido a cuestiones como que ayuntamientos altoaragoneses como los de Jaca o Sabiñánigo se hayan manifestado en contra del proyecto y la "movilización social brutal" que está generando en su contra.

También ha nombrado la manifestación que se celebrará en Zaragoza el próximo día 6, en la que participará CHA, un acto en el que ha adelantado que "va a quedar muy claro" que el proyecto "está muerto".

“La unión de estaciones, quizá, lo que haya que hacer en la negociación de gobierno es certificar la defunción, si se empeñan en mantener artificialmente vivo el proyecto”, ha indicado sobre una hipotética conversación para formar Ejecutivo en la comunidad.

Soro también se ha referido a la cuestión de las energías renovables en Aragón, un asunto sobre el que ha lamentado que "hacía falta una planificación que correspondía a los responsables de energía que no se ha hecho".

Así, ha destacado que le preocupa "muchísimo" que dar un impulso a las renovables, un asunto en el que deberían estar de acuerdo todos, "salvo los negacionistas de la ultraderecha", se haya convertido "en disputa política".

Para el candidato de CHA, Aragón "es muy extenso" y cuenta con espacio "que puede acoger sin ningún problema las renovables", aunque ha añadido que existen zonas en la comunidad en las que no deberían estar estas fuentes de energía "porque lo que no puede ser es que los molinos o las placas acaben con otras formas de desarrollo territorial".

Acerca de posibles cuestiones que entren en la posible negociación de un gobierno tras las elecciones, Soro ha aseverado que el "objetivo claro" de su formación es "evitar que los franquistas vuelvan a tomar decisiones en Aragón".

De esta forma, y aunque ha precisado que una posible negociación la abordarán "en positivo", con el fin de construir ejecutivos "de progreso y aragonesistas", no lo harán "a cualquier precio", de manera que, "si en cuestiones cruciales no llegan a un acuerdo, no estarán en ese gobierno.