La gran batalla en las próximas elecciones autonómicas y municipales del próximo28 de mayo, la madre de todas las batallas, se va a librar en Teruel.

Si se cumplen las previsiones, la provincia turolense va a jugar un protagonismo determinante en el reparto del poder político de la comunidad autónoma, incluso a la hora de decidir quién presidirá el Gobierno de Aragón durante los próximos cuatro años. Conscientes de ese papel clave, los partidos políticos se han volcado por extender sus redes a cada rincón de la provincia con una obsesión: lograr más candidaturas que el rival.

Efecto contagio del voto

Y es que la experiencia de anteriores procesos electorales viene a demostrar que existe un cierto efecto contagio a la hora de votar de los ciudadanos. Es decir, el sentido del voto municipal suele inducir a votar a las mismas siglas políticas en la urna autonómica. Por este hecho, cuantos más candidatos municipales tenga una formación política mayores posibilidades tiene de exteder su poder municipal y que le voten también a su candidato en las Cortes de Aragón.

El periodo de subsanación de los errores de las candidaturas finalizó ayer y será el próximo martes cuanto se conozcan las listas definitivas que concurrirán el 28 de mayo.

En la provincia de Teruel, el epicentro de la pugna electoral, es el PSOE el que se ha alzado con la victoria en este primer cuerpo a cuerpo crucial. Los socialistas, que hace cuatro años fueron el segundo partido en presentación de listas, han logrado 220 candidaturas municipales, son conscientes de la trascendencia de Teruel en la cita electoral de mayo y su secretaria provincial y cabeza de lista a las Cortes, Mayte Pérez, ha logrado situar a su partido a la cabeza en el número de listas. De hecho, la representación de los socialistas alcanza a más del 93% de los municipios. El 99% de la población turolense tendrá opción de votar al PSOE.

Por detrás de los socialistas, el PP concurrirá a las elecciones en la provincia turolense con 214 candidatos, doce más que en 2019. En tercer lugar, se sitúa el PAR con 212 candidatos, a solo dos listas de los populares. El caso de los aragonesistas resulta sorprendente porque en los últimos meses han sufrido una crisis sin precedentes que ha desembocado en que el partido se haya partido en tres trozos.

El proceso de elaboración de listas ha puesto de manifiesto que Teruel sigue siendo el principal bastión del PAR. El presidente del PAR, Clemente Sánchez Garnica, confiesa que «no me esperaba estos resultados tan positivos». Garnica, que sustituyó a Arturo Aliaga en el liderazgo del partido tras una moción de censura, admite que se siente «orgulloso» del trabajo realizado en los últimos meses por el partido en la conformación de las candidaturas. Un proceso que demuestra que «hay mucho partido en juego a pesar de que muchos nos daban por muertos». Garnica es consciente de que es en Teruel donde el PARse juega el ser o no ser en las próximas elecciones autonómicas y municipales. «Es en Teruel donde nos la jugamos y es evidente que es en donde tenemos todas las posibilidades, aunque no descarto tampoco que en Huesca podamos dar la sorpresa». Los aragonesistas han logrado 80 candidaturas en la provincia oscense, mientras que Zaragoza se han quedado en 60. «Hemos logrado el objetivo de llegar hasta aquí y eso es muy importante», concluye.

Bautismo electoral

Por detrás de los aragonesistas, aunque a gran distancia, se sitúa Teruel Existe, que ha logrado elaborar 83 listas. Es la primera vez que esta formación política surgida del movimiento y de la reivindicación vecinal, opta a las elecciones autonómicas y municipales. Su bautismo electoral se produjo en las pasadas elecciones generales y obtuvo un representante, Tomás Guitarte, quien lidera en esta ocasión la lista a las Cortes.

Fruto de la Ley D’Hont, que beneficia a la provincia turolense en la obtención de escaños, la mayoría de las encuestas otorga un papel determinante a Teruel Existe en la elección del próximo inquilino del edificio Pignatelli. Sorprendentemente, la formación de Guitarte no ha logrado una completa representación en el territorio en la elaboración de las listas. No obstante, se estima que entorno al 70% de los turolenses podrán votar a esta formación en sus municipios.

A mucha distancia de los cuatro primeros partidos respecto a la presentación de listas en la provincia turolense, se sitúa CHA con 31 y Vox con 29.

La profunda crisis por la que atraviesa Ciudadanos también se ha dejado notar en el cierre de sus listas municipales, puesto que el partido naranja concurre en sólo siete municipios de la provincia. Izquierda Unida, en 16, y Podemos, en 4.