El presidente aragonés ha entonado el mea culpa en el desayuno-coloquio organizado por EL PERIÓDICO sobre las políticas de vivienda, en las que se ha mostrado "autocrítico" con el camino recorrido por su Gobierno en los últimos años. También ha reconocido que el Gobierno central "no ha dado en la tecla" del problema de la vivienda ni de la despoblación, aunque en su opinión se hayan dado algunos pasos adelante en ambos asuntos.

“Tenemos un buen programa para hacer frente al programa de la vivienda. En 8 años hemos hecho lo que hemos podido, pero yo soy fundamentalmente autocrítico con la política de vivienda de estos últimos años", ha reconocido.

Para Lambán, ni los gobiernos autonómicos de distinto signo ni el Gobierno central "han dado con la tecla" para resolver el problema.

"Nadie en España ha dado en la tecla para solucionar este asunto y entre todos los tenemos que resolver porque, para mí, mi aspiración fundamental es que los jóvenes se sientan a gusto en la comunidad, que sientan que pueden desarrollar aquí su vida con un trabajo digno, con cultura que los forme, que viajen, que aprendan y recorran mundo, pero que luego lleguen a la conclusión de que donde mejor se vive es en Aragón y vuelvan aquí", ha manifestado Lambán.

Además, el candidato socialista a la Presidencia de Aragón ha anunciado que están "a punto" de licitar "los dichosos cacahuetes", algo que ha celebrado en presencia del exalcalde de Zaragoza Juan Alberto Belloch, presente en el desayuno-coloquio organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. En estos característicos edificios de la Expo de Zaragoza el Ejecutivo aragonés pretende impulsar con fondos propios más de 500 alojamientos para jóvenes en régimen de alquiler.

Respecto al reto de la lucha contra la despoblación, Lambán ha considerado que "el Gobierno de España actual ha cogido el toro por los cuernos, pero no ha acertado del todo en las medidas, para empezar en el diagnóstico del problema. No se trata tanto de producir una especie de repoblación como la de Alfonso I El Batallador en el siglo XII, sino de procurar por todos los medios que el territorio esté bien aprovechado, sosteniendo economías competitivas y que la gente que viva allí tenga calidad de vida y servicios. Si eso supone que en un territorio viven 100.000, pues 100.000. Si no pueden vivir más que 50.000, 50.000".

Y en este sentido, ha destacado las políticas aragonesas. "En Aragón no debemos hacer del todo mal las cosas cuando de todas las comunidades que formamos ese foro frente a la despoblación y la financiación autonómica, la que más está creciendo es Aragón, que ha conseguido revertir ese signo de la despoblación a diferencia de lo que ocurre en Galicia, Asturias y Castilla y León", ha señalado.

Y ha vuelto a poner como ejemplo a la provincia de Teruel: "Si hay una provincia que puede ser puesta como ejemplo de hasta qué punto la colaboración público-privada, el talento y la proactividad de sus administraciones ha dado resultados espléndidos es justamente la provincia de Teruel".

La soledad no deseada

Por otro lado, preguntado por las principales medidas que adoptará si continúa en el Pignatelli, Lambán se ha comprometido a acometer "sin demora" el problema de la soledad no deseada.

"Lleva camino de convertirse en la pandemia después de la pandemia, y la primera pandemia algo ha tenido que ver en desarrollar esta otra. Hay países que ya han creado ministerios; nosotros seremos los primeros en España en situarlo entre las prioridades políticas fundamentales", ha asegurado.