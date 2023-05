Javier Lambán, candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón por el PSOE, ha sido el último participante del ciclo político Adea 2023. El encuentro comenzó con un repaso a la vida política del líder socialista por parte de Nicolás Espada, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, que ejerció de moderador de un acto ameno que concluyó en un tono de buen humor cuando al jefe del Ejecutivo le volvieron a preguntar, esta vez desde el público, por su negativa a hacer un debate con Jorge Azcón. "Dado el desconocimiento que está demostrando Azcón sobre el territorio, evitando el cara a cara le hago un favor impagable", cerró Lambán después de casi hora y media en la que hizo un repaso de la actualidad política.

El foro estuvo repleto de caras conocidas, desde el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, o la candidata a la alcaldía zaragozana, Lola Ranera, pasando por los presidentes de las tres diputaciones, los consejeros Mayte Pérez, Marta Gastón, Sira Repollés, Pérez Anadón, Felipe Faci y Mariví Broto, además del vicepresidente, Arturo Aliaga, o el candidato de Cs, Carlos Ortas.

Lambán insistió en la importancia de que Aragón se aleje de la política "crispada" que se hace en Madrid. "El frentismo hay que rechazarlo. Debemos mantener nuestro ecosistema porque Aragón será un proyecto de éxito siempre que sea común. Me presento para que ese camino de éxito continúe e incluso se despliegue al resto del país, que lo necesita".

El presidente trazó en su discurso las líneas básicas de lo que considera que debe ser Aragón, con liderazgo en igualdad y calidad de vida. "En este sentido somos la segunda comunidad en estos momentos, algo que es muy satisfactorio".

En vivienda, que se viene a llamar el quinto pilar del estado del bienestar, Lambán reconoció que "no hemos dado con la tecla en 40 años, ni a nivel nacional ni autonómico. Hay que trabajar y ahondar en el alquiler para jóvenes", dijo el presidente, que aspira a la que la comunidad "sea líder en crecimiento y empleo porque si la economía no crece y no se genera empleo de calidad es imposible sostener los servicios públicos", explicó antes de añadir que considera "fundamental" la creación de "un ecosistema que haga interesante la inversión en Aragón, con un clima político y social propicio, con Gobiernos que doten de estabilidad social y política a la comunidad y con un diálogo social que la convierta en motor económico e imán para la atracción de empresas".

Pleno empleo

El jefe del Ejecutivo autonómico quiere que Aragón sea "la primera región que alcance el pleno empleo, dando relieve a sectores como la economía de la nube, la industria farmacéutica, la agroalimentación y la logística, a lo que se suma el paso de la economía negra a la blanca, del carbón a la de las renovables", así como la lucha contra la despoblación y la importancia de Zaragoza, "que es ya la cuarta ciudad de España y debe ser una de las cocapitales culturales, políticas y económicas no solo del valle del Ebro sino del país".

En lo referente a los impuestos, "mejor que deflactar es bajar el IRPF, que es lo que hemos hecho", dijo al explicar que la deflactación "es coyuntural y la reforma fiscal es mucho más favorable para las clases sociales a las que más afecta la inflación", señaló antes de recordar que la política fiscal "no es un fin en sí misma" porque si queremos servicios sociales que cuesten 10 no podemos hacer una política fiscal que llegue a 7".

En cuanto al impuesto de sucesiones, "lo he rebajado más que mi antecesora sin hacer bandera" y es "rotundamente falso" que Aragón no atraiga empresas por su política fiscal, una preocupación "legítima" pero que "nada tiene que ver con que se invierta más o menos en la comunidad".

Por último, en lo que se refiere a las renovables, Lambán admitió que "se han instalado de un modo desordenado" en España. "En vez de ser restrictivos, se ha abierto la puerta, aunque en Aragón somos incluso demasiado rigurosos, tanto que se han beneficiado otras comunidades que no lo son tanto". En definitiva, "somos los que más ordenados tenemos el asunto, pero aún hay que ordenarlo más", señaló antes de recordar que la Ley de Agricultura Familiar prohíbe que se instalen plantas fotovoltaicas o eólicas en zonas de regadíos, "por lo que habrá que mirar con lupa dónde se instalan". De momento, se han asentado muchas más plantas de renovables en la provincia de Zaragoza que en Huesca y Teruel.