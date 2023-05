El presidente de Aragón y secretario general de los socialistas en la comunidad, Javier Lambán, va a proponer a los órganos del PSOE que el presidente Pedro Sánchez rompa con EH Bildu, "uno de sus socios preferentes del Gobierno". Así lo ha asegurado a los medios respecto a la inclusión de condenados de ETA en las papeletas de la citada formación vasca. "El PSOE debería romper cualquier relación con una fuerza política que incluye asesinos en sus listas".

Lambán ha recordado que siempre ha mantenido la misma posición respecto a los pactos del PSOE con EH Bildu, fuerza política a la que no tiene "nada que decirle de lo que tiene que hacer" o sobre cómo debe hacer las listas.

Pero entiende que el Partido Socialista debería romper "cualquier tipo de relación con una fuerza política que incluye asesinos en sus listas". "Aquí lo dejo", ha zanjado.

Más allá, ha recordado que él forma parte de "un partido con 144 años de vida que se ha caracterizado siempre por ser un partido político democrático, donde han coexistido maneras de ver la política, de ver España y de ver el partido distintas entre sí".

"Desde hace unos cuantos años, en determinadas cuestiones, no en todas, yo pienso distinto que el presidente Sánchez, pero eso no quiere decir que no le respete; respeto democráticamente a todo el mundo", ha continuado Lambán, que admite su inferioridad dentro del partido: "En el PSOE en este asunto estoy en minoría y lo acepto con deportividad".

Lambán publicó este jueves un polémico tuit en el que dejaba clara su postura: "Por mí, @ehbildu puede incluir en sus listas a quien quiera. Pero el @PSOE debe romper cualquier relación con un partido que incluye en sus listas a asesinos".

Azcón: "Lo de Bildu es nauseabundo"

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido a los votantes socialistas que reflexionen porque si les parece "nauseabundo" que Bildu "lleve asesinos en sus listas" electorales, la única alternativa para que el PSOE "rompa" con ese partido es votar al PP.

Azcón ha criticado el "cinismo" del candidato socialista, Javier Lambán, "que no va a poder esconder a los aragoneses" que es del mismo partido que Pedro Sánchez, quien "va a seguir llegando a acuerdos con Bildu, si son necesarios y los necesitan en La Moncloa o en Navarra".

"Quieren que los aragoneses nos olvidemos de lo que han hecho con la sedición, de sus pactos con Bildu o Esquerra Republicana de Cataluña, de los indultos o de la malversación, pero los aragoneses no nos vamos a olvidar", ha sostenido Azcón.