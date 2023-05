Podemos ha regresado este viernes a esos polideportivos y plazas que le auparon hasta los Gobiernos. La formación morada ha elegido Cuarte de Huerva para reivindicar su paso por el Ejecutivo autonómico e impulsar a Miriam Cortiñas, candidata a la alcaldía de una localidad que Podemos quiere transformar con una mejor conexión con Zaragoza, en una apuesta por el área metropolitana de la capital.

"Zaragoza solo se ha pensado hacia dentro, Aragón hacia fuera y en medio hay un hueco del que no se ha acordado nada", ha explicado Maru Díaz, candidata de la formación al Gobierno de Aragón, que ha asegurado que su partido quiere "consolidar el área metropolitana de Zaragoza y creernos de verdad que es una ciudad grande", por lo que la formación desea el establecimiento de "una verdadera red metropolitana". Una red que hoy, según Podemos, lastra económicamente por sus deficiencias a sus ciudadanos: "Un ciudadano de Cuarte se gasta 400 euros en ir a Zaragoza a trabajar, porque no se ha pensado un sistema justo".

Díaz se ha mostrado contundente en la defensa del Ejecutivo al que todavía pertenece, que ha podido "cambiar las cosas" porque "Podemos estaba dentro". "Vamos a ver a Lambán reivindicar las políticas que hemos conseguido nosotros", ha asegurado la candidata morada, que ha pronosticado que Podemos "puede hacer algo distinto, pero necesitamos estar en el Ejecutivo autonómico y entrar con mucha fuerza en todos los ayuntamientos".

El PSOE ha sido objetivo de su discurso porque "el bipartidismo no mira al mañana ni al futuro". Una acusación a un socio de gobierno que "prometerá miles de viviendas, pero se debe a quien se debe y tiene que pagar las deudas de quien le ha puesto ahí". Dura en su discurso, Díaz también se ha acordado del Partido Popular: "La anterior crisis tardó en resolverse trece años; esta vez, tras el coronavirus, lo hemos conseguido en un año. Y hemos salvado la economía sin dejar atrás a la gente, a la que también hemos ayudado". Como la otra Díaz, Yolanda, Maru ha certificado que "lo dicen los datos, no Podemos", en referencia a los registros que hoy colocan a Aragón como la segunda comunidad con menor tasa de paro y también segunda en calidad de vida.

"Será en las próximas décadas cuando juzguen nuestras legislaturas y dirán que nos atrevimos a parar la burbuja del alquiler, a hablar de la salud mental, de los cuidados, de lo importante", ha terminado Díaz, que ha defendido que Podemos hace política bien "porque hace política que se nota".

Una ciudad joven que se conecte con Zaragoza

"Cuarte es un claro ejemplo del inmovilismo político de una derecha sin proyecto de municipio que mejore la calidad de vida de las personas", ha asegurado la candidata a la alcaldía de Cuarte de Huerva, Miriam Cortiñas, que ha lamentado que el consistorio de Cuarte "va a la deriva, por lo que necesitamos un sistema público y robusto".

La candidata ha clamado la necesidad de crear "guarderías públicas y gratuitas para todo el mundo y colegios infantiles para niños de 0 a 3 años". Además ha hecho hincapié en la falta de transporte en la localidad, necesaria sobre todo para los más mayores. "No debemos permitir que no tengamos un centro de salud con todas las capacidades, debemos defender la escuela pública y tenemos que considerar Cuarte como una zona tensionada de vivienda, que se pueda mantener con un parque público", ha completado Cortiñas.

Entre los anuncios ha destacado la creación de un nuevo centro de juventud en la localidad, "con equipo técnico especializado". Su número dos, Iñaki Villanúa, ha exigido "un nuevo centro público en Cuarte de Huerva, que tenga en cuenta las necesidades de los niños de educación especial". A su vez, Podemos quiere impulsar un "centro integrado de FP, que tenga grado medio, superior y básico". El impulso de ayudas a las guarderías también ha aparecido en el discurso de Villanúa.

El candidato al Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha rechazado la llegada de la capital aragonesa al cuarto puesto de de la tabla de ciudades más pobladas "porque no importa la cantidad de vecinos si no hay calidad de vida". Su principal reivindicación ha sido la defensa para percibir "todo el área metropolitana" y no solo Zaragoza, Cuarte, María o Cadrete como municipios separados.

"Vamos a crear una línea de alta capacidad que una Cuarte, María y Cadrete hasta el barrio de Casablanca", ha asegurado Rivarés, que quiere con esta línea conseguir que "se eliminen coches de las carreteras y gastos de las familias, teniendo menos emisiones contaminantes y dando igualdad de oportunidades a todos". Unas posibilidades que llegarán no solo en el ámbito laboral, sino también en el cultural: "Necesitamos políticas de innovación y de empleo y se consigue con movilidad en el área metropolitana". "Necesitamos una empresa pública metropolitana de transporte", ha concluido el candidato morado al Ayuntamiento de Zaragoza.