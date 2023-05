El PSOE abre el bloque de viviendas

La vivienda es, sin duda, uno de los asuntos nucleares de la campaña electoral. Todos los partidos van pasando por este asunto para proponer fórmulas que resuelvan los problemas repetidos del alto precio y el escaso alquiler, que se arrastran desde hace decenios, aunque hasta el momento ha habido pocas propuestas concretas al respecto. Hizo este sábado una importante el secretario general del PSOE aragonés, Javier Lambán, que visitó los cacahuetes de la Expo junto a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y la candidata socialista a la alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera.

Allí, en esa zona sobre la que se abrió una interminable confrontación con Jorge Azcón desde que puso los 'cacahuetes' sobre la mesa en el debate sobre el estado de la comunidad de 2021, prometió el presidente un parque de viviendas de alquiler público. Invertirá 1.600 millones de euros para construir 16.000 pisos en 20 años. El Gobierno de Aragón aportaría el 50% del montante y el resto lo deberían cubrir la administración central y las locales. La previsión es licitar y habilitar suelos este año y el próximo e invertir 40 millones anuales desde 2026.

Lambán entiende que la política de vivienda "debe estar en el centro de las prioridades" y que lo primero es "habilitar el camino del alquiler". Así, recordó el anuncio hecho el pasado domingo en el Día de la Rosa: "Complementaremos los avales del ICO del 20% del Gobierno central con un 15% añadido. Además, haremos una propuesta ambiciosa consistente en dotar a la comunidad de un parque de vivienda pública de alquiler" de esas 16.000 viviendas citadas, una cifra que ha rebajado en 4.000 respecto a las primeras impresiones sobre este asunto que expuso el pasado julio. Entonces, cuando se empezaba a trazar la hoja de ruta en el foro 'Hacia una nueva cultura de la vivienda y los espacios urbanos', habló de 20.000 en dos decenios.

Sea como sea, el Gobierno de Aragón ha llegado a la conclusión de que España "no ha acertado con las políticas de vivienda en las últimas décadas, y no ha acertado porque a estas alturas seguimos sin disponer de un parque público como en otros países, lo que nos hubiera ayudado a resolver muchos problemas que tenemos".

Es de eso de lo que le acusan precisamente otros partidos. Lo dijo justo este mismo sábado el candidato de Ciudadanos, Carlos Ortas: "Los planes de rehabilitación son inexistentes. El Gobierno de Aragón ha hecho nada en los últimos 8 años. Hemos sido muy críticos con este tema en las Cortes de Aragón y vamos a seguir siéndolo. Estamos cansados de anuncios, es hora ya de fomentar un parque público y promover vivienda pública en estas zonas".

Anuncios van llegando con cuentagotas. No han sonado todavía los del PP, que no tardarán. En su programa, no obstante, incide en asuntos impositivos, como la rebaja del tipo general del impuesto de actos jurídicos documentados al 0,75%, «la mitad que en la actualidad», o establecer el impuesto de transmisiones patrimoniales en el 6%.

Le diferencia sobre todo esa propuesta de rebaja fiscal, así como la implantación de medidas contra la okupación. Por lo demás, es bien parecido. Se mueve en líneas de ayuda al arrendamiento, en el fomento de alquiler para favorecer la emancipación de los jóvenes, préstamos y ayudas, especialmente para la rehabilitación preferente en el medio rural, los cascos históricos y las viviendas con graves problemas de habitabilidad.

Además, los populares contemplan la reforma de la Ley del derecho a la vivienda en Aragón, propuesta en la que coinciden con muchos otros, algunos tan distintos como Izquierda Unida, que quiere abordar este problema con una Ley de Vivienda Aragonesa que garantice "el derecho constitucional de derecho a techo" o que elabore herramientas como un censo de vivienda vacía o un mapa de zonas tensionada, "cuidando especialmente a la juventud y las familias vulnerables".

José Luis Soro, de CHA, manifestó ayer sentirse "muy orgulloso" de las casi 180 viviendas rehabilitadas en pueblos muy pequeños, a través del Fondo de Cohesión Territorial. Precisamente al consejero de Vertebración se le ha acusado de hacer bien poco en este sentido durante los 8 años que lleva en esa consejería, por su "incapacidad" de gestionar situaciones como el retraso en el pago de las ayudas ordinarias de alquiler.

Emancipación y demografía

Sin embargo, Lambán también considera que una de las vías de solución para solventar el problema demográfico es que los jóvenes tengan autonomía para vivir fuera del domicilio familiar. "En Aragón se podrían construir ya 3.000 viviendas con lo que tienen los ayuntamientos y la Sareb. Además, podríamos utilizar los suelos de equipamientos de las ciudades para construir viviendas de alquiler". Para hacerse una idea, eso significaría que "en Valdespartera, utilizando solo la mitad de los suelos desaprovechados, se podrían construir unas 2.000 viviendas".

Eso mismo ocurre en los municipios de más de 5.000 habitantes, donde utilizando la misma fórmula "podríamos construir no menos de 9.000 viviendas". La historia es diferente en los municipios de menos de 2.000 habitantes. Ahí la problemática es otra, "pero tenemos 15.000 viviendas históricamente abandonadas que se podrían utilizar también".

¿Cómo se acomete la financiación? "Proponemos que el 50% lo aporte el Gobierno y el resto, entre las administraciones, la central, la provincial y la local. Eso significaría que, si construir una vivienda cuesta en torno a 100.000 euros, el plan de las 16.000 costaría 1.600 millones de euros".

Los plazos de la tarea "inmediata"

"Es algo perfectamente viable", dice Lambán, que entiende que la tarea "inmediata" como Gobierno en 2023 es "la licitación de mil viviendas de alquiler en Zaragoza, incluidos los 'cacahuetes'. En el año 2024, el nuevo Gobierno se debe ocupar de la habilitación de suelos públicos; en 2025, destinar 20 millones de euros a la puesta en marcha del plan tras la tramitación administrativas; y a partir de 2026, destinar esos 40 millones y hacerlo repetidamente en los años siguientes".

Hablando de 'cacahuetes', Lola Ranera criticó al actual alcalde, Jorge Azcón, por no haber impulsado vivienda pública en los cuatro años de mandato y haber bloqueado "de forma permanente a Lambán, quien sí ha querido hacerla", en referencia a esos edificios de la zona Expo "en los que podría haber más de 500 viviendas ya licitadas e iniciándose la construcción".