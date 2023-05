La vivienda se va a convertir en uno de los asuntos nucleares de la campaña electoral. Todos los partidos van pasando por este asunto que debe resolver el problema de alquiler que se arrastra desde hace decenios, aunque hasta el momento solo el PSOE ha hecho una propuesta concreta al respecto. Lo ha hecho este sábado su secretario general, Javier Lambán, que ha visitado los 'cacahuetes' de la Expo junto a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y la candidata socialista a la alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera.

Lambán entiende que la política de vivienda "debe estar en el centro de las prioridades" y que lo primero es "habilitar el camino del alquiler". Así, incluye "complementar los avales del ICO del 20% del Gobierno central con un 15% añadido, pero además hacer una propuesta ambiciosa consistente en dotar a la comunidad de un parque de vivienda pública de alquiler de 16.000 viviendas a construir en los próximos 20 años", una cifra que ha rebajado en 4.000 respecto a las primeras impresiones sobre este asunto que expuso el pasado julio.

El Gobierno de Aragón ha llegado a la conclusión de que España "no ha acertado con las políticas de vivienda en las últimas décadas, y no ha acertado porque a estas alturas seguimos sin disponer de un parque público como en otros países, lo que nos hubiera ayudado a resolver muchos problemas que tenemos. Se ha invertido mucho dinero pero no ha consolidado ese parque necesario", ha dicho Lambán, que ha expuesto que hay suelo suficiente "y podemos tener financiación".

"Necesitamos que nuestros jóvenes tengan acceso a la vivienda y la única fórmula que vemos es el alquiler", ha proseguido el presidente, que ha asegurado "considerar seriamente como una de las vías de solución para solventar el problema demográfico que los jóvenes puedan encontrar autonomía para vivir fuera del domicilio familiar".

2.000 viviendas en Valdespartera

Según Lambán, en Aragón "se podrían construir ya 3.000 viviendas con lo que tienen los ayuntamientos y la Sareb", pero, además, con las herramientas que proporciona la reciente ley de vivienda "podríamos utilizar los suelos de equipamientos de las ciudades para construir viviendas de alquiler". Para hacerse una idea, eso significaría que "en Valdespartera, utilizando solo la mitad de los suelos desaprovechados, se podrían construir unas 2.000 viviendas".

Eso mismo ocurre en los municipios de más de 5.000 habitantes de la comunidad, donde utilizando la misma fórmula, la de usar parte de los suelos de equipamiento a vivienda de alquiler, "podríamos construir no menos de 9.000 viviendas". La historia es diferente en los municipios de menos de 2.000 habitantes. Ahí la problemática es otra, "pero tenemos 15.000 viviendas históricamente abandonadas que se podrían utilizar también".

¿Cómo se acomete la financiación? "Proponemos que el 50% lo aporte el Gobierno y el resto, entre las administraciones, la central, la provincial y la local. Eso significaría que, si construir una vivienda cuesta en torno a 100.000 euros, el plan de las 16.000 costaría 1.600 millones de euros".

"Es algo perfectamente viable", ha asegurado Lambán, que entiende que la tarea "inmediata" que tenemos como Gobierno en 2023 es "la licitación de mil viviendas de alquiler en Zaragoza, incluidos los 'cacahuetes'. En el año 2024, el nuevo Gobierno se debe ocupar de la habilitación de suelos públicos; en 2025, destinar 20 millones de euros a la puesta en marcha del plan tras la tramitación administrativas; y a partir de 2026, destinar esos 40 millones y hacerlo repetidamente en los años siguientes".

Dice Pedro Sánchez que la vivienda debe ser el quinto pilar del estado de bienestar (pensiones, sanidad, educación y servicios sociales). "Ese debe ser el empeño, estoy convencido de que los problemas para regular el mercado de alquileres y el precio de vivienda se regularía con esta fórmula", ha concluido Lambán, con quien ha coincidido la ministra, consciente de que hay que dar respuesta a la necesidad de vivienda "con todos los mecanismos a nuestro alcance".

El "bloqueo" de Azcón

Raquel Sánchez ha recordado que el Gobierno central ha movilizado suelos de la Sareb para 50.000 viviendas y se vana movilizar suelos de defensa, también en Zaragoza, "donde desarrollaremos 120 viviendas en los suelos del Actur".

"Con Lola (Ranera) y Javier (Lambán) podremos desarrollar este proyecto de los cacahuetes, además de seguir avanzando en otros proyectos como el Corredor cantábrico-mediterráneo, la autopista ferroviaria o la A-68", ha concluido antes de que Lola Ranera criticase al actual alcalde, Jorge Azcón, por no haber impulsado vivienda pública en los cuatro años de mandato y haber bloqueado "de forma permanente" a Lambán, quien sí ha querido hacerla, en referencia a los Cacahuetes, "en los que podría haber más de 500 viviendas ya licitadas e iniciándose la construcción".

La candidata socialista a la alcaldía ha recordado que hace unos días presentó su proyecto de creación de 1.500 viviendas públicas de alquiler, de entre 70 y 90 metros cuadrados, con un coste de 450 euros y también una oficina de captación de viviendas para alquilar, dado que existen en la capital aragonesas unas 10.000 viviendas vacías. "Pero Azcón se ha empeñado en bloquear. Ha hecho como el perro del hortelano: ni hace ni deja hacer", ha concluido la candidata a la alcaldía, que ha participado junto a la ministra y el presidente en un acto sobre propuestas de vivienda al que han asistido unas 200 personas.