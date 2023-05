El senador Clemente Sánchez Garnica (Madrid, 1958) asumió la presidencia del PAR hace apenas tres meses, cuando el histórico partido aireó de una vez por todas su prolongada implosión. Será el candidato de la formación a la Alcaldía de Zaragoza, un reto que asume para cerrar un círculo en la política municipal que abrió en 1987, cuando fue concejal por el mismo partido que hoy dirige.

El PAR lleva sin representación en el Ayuntamiento de Zaragoza desde 2011. ¿Por qué debería entrar ahora?

Llevamos 12 años sin entrar y eso se ha notado en las políticas municipales. El PAR estaba en el centro para acercar las posturas de la derecha y la izquierda y crear consensos. De ahí salieron los grandes proyectos a los que ahora aspiramos. Desde la Expo no ha habido ningún proyecto relevante en Zaragoza.

¿Qué propone?

Zaragoza es una potencia logística a nivel estatal y de Europa. Es muy importante impulsar la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza y debemos seguir apoyándola. Esto quedaría muy cojo si no desarrolláramos la Travesía Central del Pirineo, que es un proyecto que trasciende Zaragoza pero que la ciudad debe liderar.

Esos proyectos son más estatales que municipales.

Claro, pero es que Zaragoza es la cuarta ciudad de España en población pero no es la primera en nada. Tenemos que aprovechar nuestra ubicación estratégica y trascender del mero municipalismo. Zaragoza puede ser el motor del desarrollo de Aragón y España. No podemos pensar solo en políticas municipalistas para desarrollar la ciudad.

¿Cómo favorecería esa apuesta por la logística a los zaragozanos?

Pensamos en el largo plazo. Las políticas municipales eficaces son tanto las más cercanas al ciudadano, que no deben descuidarse, como las que trascienden a la ciudad. Es el modelo a seguir de Málaga, Bilbao o Vigo. Hay que impulsar proyectos estrella en Zaragoza y partir de ellos para reforzar el apoyo al turismo, al comercio y a la hostelería. Necesitamos ampliar el aeropuerto de Zaragoza y debemos recuperar la segunda estación del AVE en Plaza.

¿Apoyará la nueva Romareda?

Lo tenemos clarísimo: después de 40 años discutiendo sobre el campo de fútbol es hora de que nos pongamos de acuerdo. Creemos que hay que contar con el Real Zaragoza y que es un proyecto estratégico de ciudad que nos pondrá en el mapa. Me preocupa soberanamente perder la candidatura del Mundial de 2030. Ya perdimos las Olimpiadas por un quítate tú para ponerme yo. Lo mismo pasa ahora, que estamos jugando peligrosamente con las inversiones en el Pirineo.

¿Descarta judicializar el proyecto como ya hizo el PAR en 2006?

Totalmente. Esas eran otras circunstancias y otra época. No hubo consenso y no se hicieron bien las cosas. Ahora el PAR cree que hay que obviar cosas para pensar en lo general. Es una cuestión de poner las luces largas.

¿Defiende la línea 2 del tranvía?

Antes apostamos por la ampliación de un nuevo ramal de la línea 1 por el sur hasta Cuarte de Huerva y por el norte hasta la Ciudad del Transporte y la Universidad San Jorge. Aunque se pueden estudiar a la vez. Además, debemos mejorar la interconexión de los accesos al área urbana y metropolitana mediante el autobús, algo que debe plasmarse en un nuevo plan de movilidad. No nos oponemos a la línea 2, pero habrá que hablar antes con los barrios y los vecinos a través de las juntas de distrito y ver cómo lo financiamos. No podemos lanzarnos a la piscina si no tenemos agua. O pasará como con el famoso proyecto de las siete líneas de metro.

¿Cuáles son sus apuestas para mejorar las cosas del día a día?

En cuanto a seguridad, apostamos por recuperar la policía de barrio y por dotar a la Policía Local de más medios para que los zaragozanos vivan seguros. Proponemos planes concretos para favorecer a las empresas que faciliten la conciliación y también todo lo que tiene que ver con la inclusión de ayudas a los emprendedores y la promoción de la Formación Profesional, con la recuperación de la figura del aprendiz para las pymes.

¿Cómo se recupera un partido tras una implosión como la que ha sufrido el PAR?

Llevamos tres meses muy duros en lo personal y en lo político. Lo que pasó era algo que tenía que pasar. La crisis en el PAR se venía manifestando desde 2014. Me resulta muy triste y decepcionante que personas con grandes responsabilidades como José Ángel Biel o Arturo Aliaga no hayan tenido la generosidad para entender que los momentos en política, como en la vida, terminan. Que hay que dar paso a otras generaciones y a otras gentes para impulsar el proyecto.

Usted ya fue concejal del Ayuntamiento de Zaragoza entre 1987 y 1992. ¿Eso es dejar paso a las nuevas generaciones o falta tirón de jóvenes en el PAR?

En el PAR hay muchos jóvenes, pero reivindico la experiencia como un grado. Puedo aportar mucho más ahora que cuando tenía 32 años. Fue una experiencia muy intensa y aquello me desbordó por completo. Decidí, como dije entonces, que tenía que recuperarme personal, profesional y físicamente. Dimití cuando estaba en la cresta de la ola pero siempre he apoyado a todos los presidentes del PAR. Y en consecuencia me ha tocado la función de dar la cara en un momento muy duro. Me considero un presidente interino que cree en el modelo bicefálico del PNV y por eso no quería presentarme a nada. Si me he presentado a candidato de Zaragoza es porque el comité municipal me lo pidió.

Las encuestas no le dan un regreso fácil..

Somos conscientes de los porcentajes de los que partimos, más aún en una plaza complicada como Zaragoza. El PAR no se ha preocupado por Zaragoza en los últimos años y eso se paga. Salfa lo que salga el 28 de mayo, debemos volver a crear un germen del PAR en Zaragoza.

Si el 28 de mayo va mal, ¿qué pasará con el PAR?

No sé qué pasará el 28 de mayo. Es susto o muerte. Venimos de una travesía por el desierto. Pero sí se está creando una estructura a largo plazo. Saquemos o no representación en las Cortes o en Zaragoza, vamos a obtener concejales en muchos ayuntamientos, comarcas y diputaciones provinciales. Si yo he apostado por Zaragoza capital es porque hay que crear un germen. Y si de algo estoy satisfecho y con la conciencia tranquila es que a pesar de todo el ruido, dificultades y bloqueo económico, pese al bloqueo jurídico que nos ha hecho una persona que sigue en el PAR pero nos ha hecho mucho daño, Xavier de Pedro, estamos vivos. Todo el mundo predecía la desaparición del PAR, pero hemos trabajado por las siglas y ahora no hay un líder: hay un equipo de personas.