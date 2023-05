Equilibrio de bloques

Entre Eurovision y la Champions, está claro que mayo es mes de finales. Y a finales de mayo, tenemos finalísima electoral en nuestro querido Aragón y en el resto de CCAA. Olvidados y quizás, añorados por algunos los tiempos de las mayorías absolutas de PSOE o PP, es época de pactos. ¿Cómo llegan los equipos al pistoletazo de salida de la carrera electoral?

A nivel autonómico, el PAR está en caída libre. Dividido, fragmentado, desunido, y escindido, «entre todos lo mataron y él sólo se murió». Con Elena Allué pactando con el PP, pesos pesados como Carmen Herrero, seguirán teniendo mucha fuerza en los consistorios rurales, aunque poco peso específico en el Pignatelli. No parece que el PAR oficial tenga muchas opciones de reeditar el famoso «clavico del abanico» del amigo Biel, el cual va a ser ocupado por un Aragón Existe que, desde el sur turolense, irrumpirá con fuerza en el Parlamento Aragonés. Deseados por unos y por otros, PARece que en Aragón Existirá una nueva vicepresidencia. Hay quien les llega a dar hasta siete diputados. Más que un clavo podría ser una alcayata sobre la que anclar el próximo gobierno.

Mención aparte merece el capítulo de Ciudadanos, un partido que bautizado como Ciutadans nació con la pretensión de evitar que los indepes condicionasen la política española. Y cuando lo tenían al alcance de la mano, pudiendo haber sido vicepresidente de España de un gobierno moderado con Pedro Sánchez, y olvidando a quienes le habían aupado a esa posición, Albert Rivera prefirió hincar el colmillo en un PP malherido. Hay que decir que sólo en Zaragoza Ciudadanos arrasó al PP en abril del 19. El resultado es de sobras conocido. Como una gaseosa agitada, tal y como subió, bajó. En autentica desbandada, dejando a mucha gente buena tirada y habiendo conseguido ese centro moderado que es el que históricamente da y quita mayorías, ahora es carne de cañón de PP y de PSOE. Para los pocos que se quedan, «de perdidos al río…».

Por el flanco derecho, el nuevo PP de Feijóo, embravecido por la ola de Ayuso en Madrid y de Moreno Bonilla en Andalucía, mandó un regalito envenenado a nuestro ya casi exalcalde. «Tienes que conquistar el Pignatelli», debió decirle Feijóo, sin medir bien ni el alcance de la misión, ni valorando si quemaba a uno de sus mejores generales. Sabedor de que ser presidente de Aragón pasa por tener que pactar con Vox, Azcón se mira en el espejo de Castilla y León, donde Mañueco no lo está teniendo nada fácil. El reto del PP aragonés consiste en torear al Mihura de Vox y en recuperar el voto perdido de buena parte de la desbandada ciudadana. Y aun así, para tener mayoría, tiene que cortejar a Aragón Existe. En las pasadas elecciones municipales, Azcón perdió frente a Pilar Alegría. Sin embargo, el otrora «pacto de perdedores» le otorgó la Alcaldía. Al igual que en aquella ocasión, podría sucederle lo mismo, solo que al revés. Podría ganar las elecciones, pero parece difícil que pueda gobernar. El «encaje de bolillos» no parece una tarea fácil. Aunque quien sabe.

Y no es fácil si enfrente tienes al maestro Lambán, el cual no sólo es diestro en la materia, sino que además es un baluarte socialdemócrata que habla no con Vox propia, sino con voz propia. Ejemplo a nivel nacional de rasmia en el PSOE, Lambán no es de los que se arruga, no rebla, está fuerte de salud, tiene proyecto, vienen empresas y ha sabido entender que ser capitán del barco aragonés implica aunar diferentes sensibilidades. Lo ha hecho con el PAR y lo hará con Aragón Existe. Como tripulación, tiene a una CHA con Soro como único paladín aragonesista y que, tras una buena gestión, podría verse beneficiado de la debacle del PAR. El resto de la tripulación la completan IU y Podemos. Los primeros son poco de campañas. Su voto fiel les asegura tener un diputado prácticamente garantizado. Los segundos tienen a una Maru Díaz que ha realizado una gestión intachable en Ciencia y Universidad hasta el punto de tapar muchas bocas. Maru Díaz es de Podemos, y ahora puede decir que es de hacemos. Está fuerte y va a seguir estándolo.

Por lo que respecta a las municipales, en Teruel, Emma Buj puede recoger del desplome de Ciudadanos un buen puñado de votos que le acercarían a la mayoría. Podría ser más que previsible que Teruel Existe rompa el pronóstico demoscópico negativo que le da alguna encuesta y tenga mucho que decir no sólo a nivel municipal, sino respecto a los catorce diputados en liza para las autonómicas.

En Huesca, las espadas están en todo lo alto. Tanto el PSOE de Luis Felipe, como la nueva incorporación del PP, Lorena Orduna, van a necesitar pactar, dependiendo ambos de lo que hagan Podemos, Vox y CHA. Parece que lo que recupera el PP de Ciudadanos, lo pierde por el aumento de Vox. La clave está a dónde irán a parar esos votos de Ciudadanos. ¿Podría esto favorecer al PP?

Y por lo que respecta a Zaragoza, lo único claro es que la Inmortal tendrá Alcaldesa, ya sea Natalia Chueca o ya sea Lola Ranera. Ambas van a necesitar pactar para serlo. Se trata de mujeres distintas con perfiles distintos.

Por un lado, Natalia Chueca presenta un claro perfil económico. Aunque lleva poco tiempo en política, las siglas del PP le acompañan. Va a necesitar a Vox y lo sabe. Recuperadora de esa vorágine de fugas de Ciudadanos, el voto zaragozano de derechas ha sido históricamente menor al de izquierdas. Zaragoza es como una morera electoral. Las moreras dan una cantidad fija de hojas. Si podas de un lado, salen por el otro. Aunque parece poco probable, bien podría sucederle lo mismo que a Eloy Suárez en 2011, quien se quedó a unos pocos miles de votos de la mayoría absoluta. Solo que ahora está Vox y eso cambia mucho las cosas. La ley D´Hondt puede hacer estragos.

Al otro lado está Lola Ranera. De amplia trayectoria municipal, conoce muy bien la ciudad. Sobre todo, sabe que Zaragoza son sus barrios. Su perfil se basa en las políticas sociales. Es ella quien está llamada a aglutinar, como Lambán, al resto de fuerzas de izquierda en la capital. Zaragoza en Común, al igual que IU en las autonómicas presenta una base sólida. La clave está en que el Podemos de Rivarés aguante y que CHA pueda entrar en el Consistorio Zaragozano. Hace cuatro años se quedó a unos pocos cientos de votos de obtener dos concejales. Y la historia hubiera sido bien distinta. Generadora neta de consenso, Lola sabe que es ella la que puede hacer políticas sociales que son posibles. Frente a la política ficción, hay cosas que pueden hacerse. De ahí su lema de que «Con Lola es posible». Quizás está más cerca de la Alcaldía de lo que muchos creen.

Así están las cosas. Algunos dicen que las campañas electorales no sirven de mucho. Permítanme que discrepe. Nunca ha estado tan divertida la política aragonesa. ¿Quién gobernará? Nos vemos el próximo domingo.