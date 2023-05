Camino a las urnas: el 'partido a partido' convence en Utrillas

Es Joaquín Moreno un alcalde de pueblo. Así, en todo su esplendor. Llega apresurado a su cita con los periodistas porque tenía un improvisado viaje a Teruel. No queda claro si por cuestiones personales o cosas de la precampaña. El caso es que despacha dos llamadas en segundos sin llevarse el teléfono al oído (sigue resultando curioso ver a alguien discutir con unos auriculares inalámbricos). No alcanza la puerta de su despacho y ya le han abordado dos vecinos: uno para hablar de algunos asuntos urgentes sobre las aguas y otro para presentarle a un familiar que quiere abrir un negocio. «Pásate luego y lo hablamos», le dice a un hombre con mono azul y una azada. Es la vida del regidor de los pequeños municipios, donde esos faraónicos anuncios y esas disputas ideológicas que estos días llenan las páginas de este diario son cuestiones menores para la inmensa mayoría de candidatos que concurren a las elecciones municipales el próximo 28 de mayo.

Quizás en esa cercanía y en la gestión del día a día se explique que, en Utrillas, la corporación municipal se haya cambiado de chaqueta con la mayor normalidad del mundo. No tiene mucho de enrevesado: se han quitado la de Ciudadanos y se han puesto la de Teruel Existe como quien se asoma a la ventana y cambia la rebequita por la cazadora. Y tampoco le dan mayor importancia. Debe ser que eso del transfuguismo, palabro de moda en los grandes salones de plenos de las capitales provinciales y La Aljafería, es mera política caviar y que la gestión de los problemas reales del territorio no entiende mucho de siglas políticas.

El actual alcalde de Utrillas comenzó su andadura política en el PAR, pero las cuitas internas (que después derivaron en implosión que han dejado las siglas al borde de la desaparición) lo alejaron de la formación. Fundó su propio partido, una escisión del mismo PAR a la que llamó Compromiso por Aragón, con el que accedió a la alcaldía de la villa minera en 2015. El partido se hizo fuerte y obtuvo siete alcaldías más y 43 concejalías que se repartían por las comarcas de Jiloca, Cuencas Mineras, Belchite y Cinco Villas en las elecciones de 2015. Tres años más tarde, el partido fue absorbido por Ciudadanos, y Moreno se proclamó alcalde por segunda vez. Pero ahora Cs ha implosionado y el equipo que ahora gobierna en Utrillas con mayoría absoluta se ha marchado a Teruel Existe, una formación con la que ya simpatizaban cuando solo era un movimiento ciudadano con los que concurrirán el próximo 28 de mayo.

«Nosotros no somos los que cambiamos. Cambian los partidos y sus ideologías, pero nosotros seguimos siendo los mismos. La ideología no nos influye, nosotros simplemente apostamos por el territorio y defendemos nuestras raíces», explica Joaquín Moreno, el candidato de la formación a dirigir el Ayuntamiento de Utrillas. «Las siglas políticas nos han demostrado que solo trabajan por sí mismas. Nosotros necesitamos inversiones, especialistas, pediatras, escuelas y mejores conexiones en el transporte. No estamos en igualdad de condiciones con el resto del territorio. Y entendemos que hoy Teruel Existe es el partido que recoge nuestras necesidades», remata Moreno.

El equipo se compone de utrillenses que ahora quieren dar el paso a la política municipal. Vecinos como Eduardo, Neftelí, Cherki o Antonio, que pugnan por defender su patrimonio industrial y recuperar los servicios que en la era dorada de las minas pusieron a Utrillas como una de las localidades con mayor renta per cápita de todo Aragón.

"Hemos sido una tierra sacrificada. Los gobiernos nos olvidaron», critica Antonio Fontenla

«La campaña la organizamos casi a matacaballo», reconoce entre risas Antonio Fontenla. «Llevamos ocho años haciendo y ahora solo nos queda recopilar las actuaciones. Hemos rehabilitado el campo de fútbol, hemos abierto el centro de día comarcal, adecuado los parques infantiles, ampliado el parque temático del ferrocarril con la recuperación de la locomotora 31… Así que lo que vamos a hacer es tirar mucho de imagen», cuenta Eduardo Fernández tras reunirse con el equipo en una salita de la casa consistorial antes del comienzo de la campaña.

Porque en el fondo, la cosa en Teruel va del olvido. «Hemos sido una zona claramente sacrificada. Los gobiernos autonómicos y estatales nos olvidaron. Los que currábamos hace 30 años en las minas y nos quedamos hemos visto cómo las tierras languidecían», relata Antonio Fontenla, que también irá en las listas de Teruel Existe del municipio. Y si hay un recuerdo que impregna toda la vida de Utrillas. La empresa Minas y Ferrocarriles de Utrillas, S.A. (MFU), fundada en el año 1900, fue la que levantó el trazado ferroviario hasta Zaragoza, la compañía que construyó hospitales, institutos, supermercados y dotó de servicios y prosperidad a la villa de las cuencas mineras. El esplendor de las minas se fue ocultando en sus profundidades mientras el territorio caía en el olvido, perdido entre sinuosas carreteras y dejado por las familias que huían de las dificultades económicas que atravesaban las antiguas localidades mineras. La lucha por recobrarlo también es un partido a partido.