El CIS da a Vox de tres a cinco diputados en las Cortes. Van lanzados.

Es una buena noticia. Vamos lanzados y con ganas de gobernar. Intentaremos pactar con el PP si los números cuadran.

¿Y entrarán en el Gobierno de Aragón si salen las cuentas?

Sí, sí, por supuesto. Vox ha estado apoyando a muchos gobiernos desde fuera, pero ha habido muchas situaciones de ninguneo. En el Ayuntamiento de Teruel, por ejemplo, se aprueban nuestras mociones y no se cumplen, o se atribuyen otros el mérito y te dicen que se han olvidado de ti para la foto. Ha habido cosas como la bajada de impuestos en Teruel, en la que la alcaldesa ha salido sola en la foto y lo mismo ha pasado en Zaragoza con Azcón. Eso se evitará si entramos en el Gobierno.

¿Se imagina un escenario postelectoral de PP, Vox y Teruel Existe? Es un maridaje complicado.

Es menos complicado de lo que cree la gente. Siempre hemos dicho que Teruel Existe es un partido regionalista, no separatista y, por tanto, estamos abiertos a pactar con ellos. Son ellos los que a veces han hecho declaraciones un poco extremas, porque, entre otras cosas, han dicho que no respetamos los derechos humanos. Son exabruptos que se dicen por las elecciones, pero siempre hemos dicho que si ellos quieren pactar por el bien de Teruel y por el de Aragón, pues estamos de acuerdo. Además, hay una cosa curiosa, el 80% de lo que ellos dicen también lo decimos nosotros. Por ejemplo, en el tema de estar en contra de la demolición de la térmica de Andorra…

¿Dice que coinciden en el 80% con Teruel Existe?

Yo diría que prácticamente en todo en lo que se refiere a Teruel. Quizás no coincidimos algunas veces en las cuestiones sociales, pero en los asuntos de inversiones e infraestructuras necesarias para la provincia es idéntico nuestro pensamiento. Es cierto que nosotros abogamos por una bajada de impuestos generalizada y una cosa que no hemos hecho: ser la muleta de Pedro Sánchez. Hay que recordar que en cuatro años no se ha conseguido nada para Teruel ni para Aragón, y aún así Teruel Existe ha votado a favor de las propuestas de Sánchez. El voto de Teruel Existe no ha servido para nada. Si nosotros sacamos más votos y escaños que Teruel Existe, vamos a querer un puesto prioritario antes que ellos.

¿La vicepresidencia?

Por ejemplo, u otras consejerías que consideramos importantes. Además, estamos dispuestos a que Teruel Existe entre el Gobierno porque, como digo, coincidimos en muchas cuestiones.

Sorprende que Vox reniegue del Estado autonómico y presente candidatos al Gobierno de Aragón. ¿No es un contrasentido?

No, no. Hay que utilizar las fuerzas del enemigo como sucede en el kárate. Somos partidarios de eliminar las comarcas y los servicios pueden asumirlos los ayuntamientos y las diputaciones. Nos ahorraríamos mucho dinero. Hay mucho gasto superfluo que se puede detraer, por ejemplo los 30 millones de euros que se destinan a las comarcas.

¿Vox suprimiría el Estado autonómico?

Lo que hemos dicho es que no puede haber 17 parlamentos. La capacidad económica de España no se lo permite. Siempre estamos a favor de menos gasto político, menos administración, menos burocracia. Eso no supone centralismo, eso supone adelgazar las instituciones. ¿Es necesario tener un parlamento autonómico con tantos diputados y ese gasto?

No me consta que Vox haya renunciado al dinero que ha cobrado en cuatro años su grupo parlamentario en las Cortes o al sueldo de sus tres diputados.

Vuelvo a decir que para competir y derrotar al enemigo hay que hacerlo con las mismas armas que este utiliza.

Está planteando la disputa política como si fuera una guerra.

Vamos a ver, es una guerra ideológica, es un enfrentamiento político; no estoy hablando de una guerra usando espadas y escudos, evidentemente. Para eliminar las comarcas, por ejemplo, tienes que suprimir la ley autonómica que las creó desde el Gobierno.

¿Qué gastos considera superfluos? ¿La televisión autonómica lo es?

No se trata de decir que no haya una televisión autonómica, pero es cierto que se puede redimensionar. Pongo el ejemplo de un youtuber, una persona con una cámara que cuesta 200 euros y dos micros, emite desde su casa y puede llegar a miles de personas…

¿Está comparando la televisión autonómica con un ‘youtuber’?

Igual la televisión autonómica la ven 100.000 personas y a ese youtuber más de un millón.

Es un servicio público.

Lo es y debe seguir habiendo noticias. En eso estamos de acuerdo. Pero creo que hay muchas cuestiones en las que se podría recortar como utilizar un mismo plató para cinco programas. Otro ejemplo: ¿Es necesario que el presidente de la comarca cobre 3.000 euros? Seríamos partidarios de revisar los sueldos de los diputados.

¿Vox mantiene su relato de apoyo al trasvase?

Hay que matizar esa cuestión. Si nosotros usamos el agua de Aragón y creamos las infraestructuras necesarias para convertir, por ejemplo, Los Monegros en una huerta, y conectamos todas las cuencas hídricas, se multiplicarían por tres las cosechas en toda España y aun sobraría agua.

Plantea unas interconexiones entre cuencas en plena sequía y con una situación que irá a peor.

Eso no lo sabemos. Asumiendo la máxima de que cada vez va a llover menos, lo que hay que hacer es construir pantanos para almacenar la poca agua que podamos tener. Eso asumiendo la máxima de que va a llover menos…

Intuyo por sus palabras que siguen negando el cambio climático.

El cambio climático es una teoría, no es ciencia.

Lo certifican los científicos.

Ya, pero es que hay muchos tipos de científicos. Unos dicen unas cosas y otros dicen otras. Stephen Hawking también decía que dios no existe y eso es una cosa que no se puede asegurar así como así.

¿Cuál será la primera medida de Vox en el Gobierno de Aragón?

Bajar los impuestos.