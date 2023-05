Aragón produce anualmente mucha más energía de la que necesita. Rebosa energía por cada poro de su territorio gracias a los 73 parques eólicos y casi 3.000 aerogeneradores que hay instalados en su amplia geografía, principalmente en la provincia turolense. La comunidad lidera la producción nacional de energía renovable empujada por el cierzo, que ha atraído a inversores privados, y el viento favorable de una Europa que ha reducido al mínimo las trabas burocráticas como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y la amenaza de una Europa sin energía.

Hace tiempo que Aragón ha apostado por el viento y el sol como fuentes de energía limpia, pero ha sido en los últimos años cuando ha habido un auténtico boom de parques eólicos y fotovoltaicos que han crecido en todo aquel municipio que ha abierto sus brazos a sus millonarias ofertas. Los molinos de viento se han convertido en la principal fuente de ingresos de las arcas de muchos pueblos y han sustituido al dinero procedente del ladrillo y de la construcción de urbanizaciones.

Cubre la demanda del País Vasco

Durante 2022, Aragón produjo más de 20.300 gigavatios, cerca de un 5% más que el año anterior a pesar de ser un año hidrológico seco. La tecnología eólica y la fotovoltaica han disparado la producción, lo que supone un incremento del 4,7% respecto a 2021 y un crecimiento del 32,8% en relación a 2019. Son suficientes para cubrir sobradamente la demanda del País Vasco o el 74% de lo que consume Madrid, en ambos casos regiones muy dependientes energéticamente del resto de España y de territorios excedentarios como Aragón. La comunidad tiene una potencia equivalente a diez centrales nucleares y, aunque no cuenta con ninguna instalación de este tipo, suma 10.930 megavatios instalados y subiendo, según datos de Red Eléctrica de España (REE). Casi el 80% de ellos están situados en los ríos, montes y campos del territorio en forma de centrales hidráulicas, eólicas y fotovoltaicas, cuya producción cubre sobradamente la demanda local.

Aragón produce más energía de la que necesita y no la aprovecha para enriquecer su territorio

En 2022, la mitad de la energía eléctrica producida fue eólica, 14% solar fotovoltaica y casi un 11% hidráulica. La previsión es seguir creciendo en los próximos años en dos vías, hidráulica y eólica, pero hace falta que llueva.

Según el Clúster de la Energía de Aragón, la energía eólica genera más de 11.500 puestos de trabajo en Aragón, de los cuales, algo más de 8.000 son de manera directa y unos 3.500 de manera indirecta. Se calcula que para el año 2030, la energía eólica habrá generado más de 60.000 puestos de trabajo a nivel nacional.

Con la intención de sacar más partido a esta fortaleza energética, el Gobierno de Aragón aprobó a última hora un decreto-ley que busca precisamente impulsar un modelo propio poniendo el foco en la promoción del consumo de cercanía. La intención de este iniciativa es aprovechar las energías renovables para abaratar la factura a los ciudadanos y, de paso, servir como palanca de atracción de nuevos inversores. En este contexto, van cogiendo fuerza nuevas herramientas y sistemas como las comunidades energéticas –hay más de una veintena de proyectos en la comunidad– o las instalaciones de autoconsumo, que viven un verdadero auge.

Comunidades energéticas

Las comunidades energéticas comienzan a abrirse paso en Aragón. Pese a las trabas burocráticas y a los obstáculos propios de quien marca el camino, los municipios están viendo en este tipo de autoconsumo colectivo una fórmula para reducir la factura de la luz en un contexto de escalada de precios. Así, decenas de proyectos ultiman su puesta en marcha –en diferentes grados de desarrollo– en la comunidad.

La mayoría se encuentra en el entorno rural, donde la actual legislación, todavía incompleta, ofrece mayores oportunidades. La primera comunidad energética puesta en marcha en Aragón ya produce electricidad. Es la de Luco de Jiloca. Fue inaugurada en abril, dos años después de iniciar el largo proceso burocrático. Se convirtió en la primera comunidad energética de Aragón, una comunidad que agrupa a 27 cooperativistas de las 71 personas censadas.

La creciente expansión del sector eólico se ha topado con voces turísticas, medioambientales y vecinales que consideran que se puede apostar por la energía renovable sin destruir el paisaje. En Teruel, se han encendido las alarmas en muchos municipios de la provincia. La Plataforma por los Paisajes de Teruel aglutina a todos aquellos que no ven con buenos ojos la proliferación de estos grandes gigantes en los montes de la provincia y desconfían de sus beneficios económicos para sus habitantes. Renovables sí pero no así o Aragón no se vende, son los lemas más repetidos por los detractores de la proliferación desordenada de molinos de viento en la geografía turolense. Detrás de la multiplicación de gigantes del viento, ven especulación y ganancia de dinero rápido.

Cogen fuerza las comunidades energéticas. La primera se ha instalado en Luco de Jiloca

Planificación es la palabra clave. A juicio de las voces críticas, la construcción de molinos de viento debería ser ordenada y sostenible en todo el territorio, y no caótica y desordenada como es en la actualidad. «Aragón debe dar el cambio hacia las renovables, pero no con este modelo de macroproyectos, de especulación», aseguran en las manifestaciones que han organizado en los últimos meses para hacer llegar su malestar con el modelo actual.

Las renovables no deberían considerarse una amenaza, sino que deberían contribuir a impulsar proyectos industriales de Aragón. Sin embargo, viajar por la geografía aragonesa da idea de cómo algunos parques eólicos y solares se han instalado en zonas especialmente sensibles. La cuestión es cómo revertirá en el territorio la riqueza esta fiebre por los aerogeneradores. ¿Se abaratará la factura eléctrica de los ciudadanos?