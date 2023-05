El candidato de Chunta Aragonesista a la presidencia del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha asegurado esta mañana que la formación impulsará en la Comunidad un parque público de vivienda, pero sin "vender humo" y hacer "promesas electorales que se las lleva el viento", en referencia a los recientes anuncios del candidato del PSOE, Javier Lambán.

Para la Comunidad, CHA ha propuesto crear políticas de juventud "prioritarias" y diseñadas por los propios jóvenes aragonesas, ya que "la gente mayor no puede decidir por ellos lo que se debe impulsar".

En cuanto al parque público de vivienda, José Luis Soro, que no ha anticipado el número de inmuebles porque "la gente se merece otra forma de hacer política", ha indicado que "primero hay que hacer un cambio cultural en la administración" y "luego busquemos la fórmula para hacerlo".

Además, el candidato del grupo a la DGA ha explicado que el parque público de vivienda debe ser "flexible" y con "soluciones adaptadas a otra forma de vida y experiencias de vida colaborativa".

No obstante, José Luis Soro ha reconocido que "cuesta mucho introducir cambios estructurales" a pesar de que, durante esta legislatura, "hemos comenzado a construir ese parque público de vivienda y partíamos de cero".

"Estamos rehabilitando nuestro patrimonio y vamos a rehabilitar más viviendas de los parques de camineros. Hacía 14 años que una empresa aragonesa no promovía vivienda y hemos lanzado la primera promoción en Huesca con 27 viviendas, de 38 que contaba el presupuesto del que disponíamos", ha apuntado.

Sin embargo, José Luis Soro ha explicado que "no nos podemos endeudar y ojalá se entienda que la vivienda tiene que ser prioritaria en los presupuestos" en colaboración con los ayuntamientos. "No es una competición y no se trata de que el Gobierno de Aragón o algún ayuntamiento se ponga una medalla", ha señalado.

Por otro lado, Soro ha admitido que desde el partido confían en "un plan transversal" que fomente que "los jóvenes se queden en Aragón sin que tengan que abandonar sus pueblos y casas" y que consiga que "se arraiguen en su localidad de origen".

"Tenemos que conseguir la igualdad de oportunidades para que el futuro de los jóvenes no dependa de la situación económica de sus familias ni del lugar en el que viven", ha valorado.

Del mismo modo, el candidato a la presidencia del Ejecutivo aragonés ha planteado medidas, a través de un proceso de elaboración participativo, en materia de empleo basadas "en el emprendimiento joven y la economía social".

Según ha compartido Soro, CHA también cuenta con medidas de formación adaptadas a las necesidades del mercado laboral para que "haya conexión entre formación y empleo", así como propuestas centradas en el ocio, la cultura y la creación joven en colaboración con las comarcas.

Chunta Aragonesista ha planteado al mismo tiempo una "mayor participación política de los jóvenes" y que se disminuya la edad de voto a los 16 años. "Hay que articular formas de participación diferentes y en las que los jóvenes se sientan cómodos", ha incidido. Asimismo, CHA ha propuesto la creación de un bono para el estudiante y así evitar que "tengan que trabajar al mismo tiempo" y "puedan desarrollar al máximo todo su potencial".