José Luis Soro: «Con las renovables se ha empezado la casa por el tejado»

¿Se ve repitiendo un tercer mandato con el PSOE?

Estoy convencido de que Chunta Aragonesista va a volver a estar en el Gobierno de Aragón con el PSOE. Eso es lo importante, que habrá una mayoría de progreso como también lo es que vamos a cerrar la puerta a la derecha. Eso sí, no vamos a estar a cualquier precio, aunque vamos a hacer todo lo posible para alcanzar un acuerdo que permita ese Gobierno de progreso.

¿Qué sintió cuando en la primera reunión del Gobierno vio a su lado en la misma mesa a dirigentes del PAR y de Podemos ?

Me sentí satisfecho porque fui el primero que planteó esa cuestión, Esa opción exigía muchas dosis de generosidad y de sentido común importante, pero lo conseguimos. No fue fácil. Me siento satisfecho de lo que hemos hecho en estos cuatro años. Es un Gobierno plural que ha tenido que afrontar una pandemia mundial con tremendas consecuencias económicas. Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho en el cuatripartito.

Y ahora se habla de hasta un posible pentapartito.

A mí lo que me aterra son los gobiernos monocolores, las mayorías absolutas. Creo en el mestizaje, en la suma... Lo mejor se consigue cuando somos capaces de colaborar diversos. Por tanto, me parece genial. Creo que no es cierto que Teruel Existe sea ahora el clavico del abanico. Es mentira, porque no va a sumar con el PP. Estoy convencido. Y me creo a Tomás Guitarte cuando dice que no va a gobernar con Vox. Por tanto, creo que solo va a haber una opción porque el PP no va a gobernar porque no va llegar con Vox.

¿El aragonesismo está en crisis?

El aragonesismo está mejor que nunca porque ahora todo el mundo es aragonesista.

Incluso Javier Lambán es también aragonesista.

Es cierto, pero los únicos que llevamos casi cuatro décadas siendo aragonesistas y siendo coherentes somos nosotros. Me entristece que el sentimiento aragonesista no tenga un reflejo parlamentario. Tengo muy claro que si CHA no está en las instituciones no va a haber aragonesismo.