Javier Lambán ocupó el segundo lugar en el orden de intervenciones en el mitin socialista celebrado en el Auditorio de Zaragoza este jueves, donde el presidente de la comunidad presumió de aragonesismo y socialismo, pidió "ser dignos de nuestra historia" para ganar las elecciones y anunció una medida pàra que todos los niños sean iguales en su educación, independientemente de su renta. "En los próximos 4 años vamos a universalizar la educación no formal incrementando el gasto hasta los 75 millones (está en 15)".

Esto se traducirá, sobre todo, en clases particulares, en una actividad extraescolar durante todo el año, un servicio de comedor reforzado, campamento de verano, colonia urbana en verano e invierno, un servicio de tardes de ocio en el propio colegio e incluso sufragar una parte del tiempo de formación que se pueda pasar en el extranjero.

"Hay un tipo de educación a la que tienen más acceso los niños con rentas altas. Eso genera una desigualdad que genera otras a lo largo de la vida". "Nazcan donde nazcan, todos los niños tienen que tener el mismo derecho", sentenció Lambán.

"Mi buen amigo Azcón es mentiroso"

El secretario general del PSOE en Aragón no se ha olvidado de su gran rival en las urnas, el candidato del PP. "Mi buen amigo Azcón es mentiroso. Pero no por estrategia electoral o por necesidad, sino por afición. Lo ha sido siempre, sin mentir no puede vivir. Es difícilmente explicable que ayer en Barbastro dijera que había incumplido mi compromiso de construir un centro de salud cuando estaba delante de las obras de construcción", señaló Lambán.

Tampoco dejó pasar la oportunidad de hablar de Teruel Existe después de que esta formación tuviera que desdecirse de lo que había afirmado Tomás Guitarte, su líder en una entrevista en este diario, afirmando que no cerraba la puerta a un Gobierno con Vox apoyando desde fuera. "Tenemos que poner todos las cartas boca arriba, no hay que dar gato por liebre ni ofender a un aragonés que lo puede arrasar con su reacción. Hay dos posibles mayorías: la reaccionaria que resucita el trasvase que no consentiremos y quiere borrar del mapa los derechos de las mujeres; o la progresista, la nuestra, la que está convencida de lo bien que nos ha ido con el Estatuto".

"A Teruel Existe el PP lo está tratando de llevar a su redil a través de engaños. Se le dice que Vox estará fuera… pero eso son engaños. Será Teruel Existe el que decida si quiere formar parte de una mayoría progresiva o reaccionaria", que añadió que el día 28 de mayo "nos jugamos el futuro de Aragón, el de los pueblos y las ciudades, por eso apelamos al amor que tenéis por Aragón", dijo antes de concluir pidiendo un favor a sus votantes: "Os pedimos 5 minutos de vuestra vida (para ir a votar), nosotros os daremos 4 años".

Para afrontar esta etapa y llegar los primeros, continuó Lambán, "hay dos vitaminas: el amor a la tierra, la del aragonesismo nuestro, el que tenemos los socialistas desde hace 40 años; y ese formidable componente moral que son los principios de la igualdad y la libertad que enarbolamos" desde hace 144 años los socialistas. "Aragonesismo y socialismo son las dos vitaminas que nos darán el triunfo", dijo el presidente, que aseguró ante Pedro Sánchez que el Gobierno central que mejor le ha sentado a Aragón "es el que tu presides, no el de Rajoy como dicen ellos".

Lola Ranera: "Les quedan 10 dias"

La candidata del PSOE al Ayuntamiento de Zaragoza ha estado muy crítica con su rival en las urnas Natalia Chueca, a la que volvió a pedir un debate a dos, el mismo que Azcón le pide a Lambán y este rehúsa. "Le he propuesto un cara a cara para hablar de los barrios, de todos, del que quiera, me da igual... de la movilidad o de la vivienda".

"Quiero un cara a cara con ella, en el formato que quiera. Ya vale de aparentar con las fotos", afirmó, resaltando que "la señora Chueca es lo peor que le ha pasado a Zaragoza: una huelga de 650 días de autobús, lo que supone un récord absoluto; la huelga de limpieza que solo paró un covid; esos patinetes con los que se hizo fotos pero se han llevado;o la privatización de los espacios públicos", razones que le llevan a pensar que al gobierno "que tenemos en el ayuntamiento le quedan 10 días".