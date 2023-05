Las líneas rojas (o naranjas) de los pactos electorales

Conforme pasan los días, cada vez son más los que se cuidan muy mucho de definir las líneas rojas que marcarán cuando llegue la hora de los pactos y la investidura. Bien se sabe que los trazos en rojo chillón se van atemperando según mandan las circunstancias, sobre todo los intereses. Se recuerda bien la oposición terca que ofreció Ciudadanos en 2019 a rozar cualquier gobierno en el que interviniese, directa o indirectamente, Vox. Los tiempos, y la decisión impuesta desde la dirección nacional, impidieron que los naranjas entrasen en el Gobierno con el PSOE de Lambán; o que Pilar Alegría y Sara Fernández se repartiesen a pares la legislatura en Zaragoza. No solo eso, Cs formó el Gobierno de la ciudad con el PP de Azcón gracias al apoyo externo de su anticristo, encarnado esta vez en la figura de Julio Calvo, con quien por cierto el PP tenía firmado un acuerdo de Gobierno al que tuvo que renunciar. Casos similares ocurrieron en otras comunidades, donde al final Cs terminó tragando, como tantos en otros lados. Como el PAR en Aragón, que acabó aceptando gobernar con Podemos, partido que a Aliaga le parecía el diablo.

Podría darse dentro de unas semanas un caso similar en la comunidad, donde las encuestas auguran que el PP solo llegaría a la mayoría apoyado en los diputados que consigan Vox y Teruel Existe. Estos andan entre los dos y los cuatro. La derecha radical, entre 3 y 5. Tomando el punto medio, a la formación de Azcón le correspondería llegar hasta los 27 y convencer a los otros dos actores.

Aquí se complica el asunto. Vox no plantea problema para gobernar con unos ni con otros. Pero Tomás Guitarte dejó una cosa bien clara en el debate a nueve del pasado lunes: «Teruel Existe no participará en ningún gobierno en el que esté Vox porque sería profundamente contradictorio con la defensa del Estatuto de Autonomía».

La sospecha se abrió al escuchar ese preciso «en el que esté Vox», que abre paso a las conjeturas y que Tomás Guitarte aclara aún más en este diario al admitir que Teruel Existe «no cierra la puerta» a un gobierno que esté apoyado por Vox desde fuera, y nunca al revés.

Por ahí podría volver a sumar Azcón, que también debería convencer a Vox para que respaldase la investidura. No será fácil si llega el momento ya que los de Nolasco en lo que andan pensando es en la vicepresidencia. Además, tendría que salvar el escollo de la nieve. «Teruel Existe ha dicho ‘no’ a Canal Roya, y yo digo ‘sí’ a la unión de estaciones, con impacto ambiental adecuado. Si me van a decir no a eso, no vamos a llegar a un acuerdo», aseguró Azcón hace 20 días en una entrevista con este periódico.

Pero ni Vox ni PP tienen otra opción, como bien recuerda el actual presidente, Javier lambán. «El PSOE es el único que puede formar gobiernos transversales y moderados, el único que puede gobernar con todos menos con Vox», mientras el PP «solo puede unir a Vox y Teruel Existe, que es algo muy difícil».

Visto así, podría darse incluso un exagerado hexapartito (PSOE, Podemos, CHA, PAR, IU y TE) para desarticular a la derecha, una vez que Cs parece que no tendrá opciones de pisar el Parlamento autonómico, y contando también con que el PAR, que aspira a sumar un escaño, no cambie de nuevo de bando. Todo es posible en política, pero hoy parece imposible creer que esta formación mueva o cambie de color solo una de las líneas rojas que se refieren al aragonesismo, el Estatuto de Autonomía, el trasvase del Ebro o la defensa de las comarcas, propuestas esas en las que Vox carga con fuerza.

Bien distintas son las de Vox, donde no hablan de Aragón sino de «no facilitar que gobiernen los enemigos de España, quienes se ganan la vida enfrentando a los españoles o se arrojan a los brazos de terroristas y asesinos con tal de alcanzar el poder».

El resto de las líneas rojas son, de entrada, más nítidas. Lambán lo repite con comodidad: «No iré en contra de mi política moderada, transversal y abierta a grandes alianzas. Iré en contra de cualquier polarización o cualquier atisbo de resucitar el frentismo que impera en Madrid. No iré nunca en contra de mis convicciones que todos conocen. A ese precio no gobernaré», dice el presidente, que ayer estalló contra Azcón tras escuchar a este asegurar que con el Gobierno de Lambán «han cerrado» 49 centros de salud. «Resulta muy difícil el debate electoral cuando Azcón da datos literalmente falsos. No es verdad que se hayan cerrado 49 centros de salud, tampoco que no haya aumentado la población de Aragón en 17.000 personas. Azcón está haciendo la campaña mintiendo con absoluta impunidad», dijo el socialista cargado de razones, ya que no solo no se han cerrado 49 consultorios, sino que, de hecho, no se ha clausurado ninguno.

Las marcas de Cs son bien distintas, y algunas no tan rojas, quizá porque no haga falta. Así las subraya su candidato a la DGA, Carlos Ortas: «Blindar la educación concertada y las obras del Pacto del Agua, rebajar 10 puntos el IRPF (5 puntos el nacional, 5 puntos el autonómico), agilizar el funcionamiento de la administración…». En definitiva, las medidas reformistas que plantea Cs «para mejorar la sanidad, la educación, la economía y la vida de las familias y las clases medias de Aragón».

Las izquierdas

Desde CHA ponen su línea roja en el autogobierno al entender que es la herramienta con la que garantizar los servicios públicos y alcanzar el desarrollo económico. «Plantear líneas rojas antes de las elecciones no tiene mucho sentido, pero sí es cierto que CHA no gobernará con la derecha y reclamará que en el pacto de gobierno se incluya la elaboración del PORN Anayet-Partacua y la planificación de las renovables», dicen desde el partido.

Izquierda Unida tampoco se mueve en cálculos poselectorales. Sus líneas rojas son palmarias: «Gobiernos y políticas de derechas, bajar los impuestos a los que más tienen, continuar con la política de privatización de los servicios públicos; o no garantizar la protección de las montañas o la planificación de las renovables».

La línea roja de Podemos, además de la evidente de no gobernar con las formaciones de derechas, la puso Maru Díaz anteayer: «Consideramos una línea roja de entrada al futuro gobierno autonómico la declaración del parque natural Anayet-Partacua que lo proteja para siempre», de tal manera que la unión de estaciones quede «enterrada para siempre». Por si acaso, además, recuerdan: «No vamos a tolerar, ni por activa ni por pasiva, políticas reaccionarias, machistas o racistas, así como ninguna que vaya en contra de los derechos humanos»