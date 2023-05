Los ecos de Canal Roya han retumbado en el mitin que Podemos ha celebrado este sábado en Zaragoza. La formación se erige como la salvadora de este paraje natural, una joya del Pirineo aragonés en la que el PSOE pretendía invertir 26,4 millones (la mayoría con fondos europeos) para unir las estaciones de Astún y Formigal. Los podemistas lo tenían claro, esto era un «atentado medioambiental» y había que frenarlo. Así, sin tapujos ni eufemismos, ha calificado este proyecto la secretaria general de la formación morada Ione Belarra en su visita a la capital.

A Javier Lambán le han debido pitar los oídos durante las dos horas que se ha prolongado el mitin central de los morados en Aragón. Ninguno ha pasado por alto el plan para unir las estaciones y todos centraron parte de sus críticas en la figura del socialista. Tanto es así que le han acusado de ser un «negacionista» del cambio climático, un término que suele utilizarse para definir a Vox. Este calificativo lo ha utilizado el líder de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, que ha recordado que «en Aragón tenéis un presidente que es negacionista del cambio climático: no lo olvidéis. Que a estas alturas alguien del PSOE defienda que no hay cambio climático para mantener negocios me parece escandaloso».

Gestión como carta de presentación

Podemos ha tirado de gestión para dejar bien claro que están comprometidos con las políticas medioambientales, más allá de Canal Roya. Entre otras, Diego Bayona, Maru Díaz y la propia Ione Belarra presumieron entre aplausos que en Aragón «los bomberos trabajan los 12 meses del año». Uno de los más aclamados y aplaudidos fue el director general del Medio Natural. «La lucha ecologista es muy complicada porque se enfrenta a grandes poderes económicos y la montaña no tiene voz, pero en este caso hemos tenido la suerte de que alguien como Diego se ha interpuesto entre esos poderes económicos y la montaña y ha dicho: por aquí no van a pasar. No es fácil hacerlo y no es fácil hacerlo en un Gobierno en minoría», ha declarado López Uralde. Por alusiones, Bayona ha ironizado que hay partidos, como el PP, que pretenden luchar contra el cambio climático «con macetas en los balcones», en referencia a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La candidata de Podemos en Aragón, Maru Díaz, ha reivindicado la utilidad de votar a Podemos para poder llevar a cabo políticas de izquierdas y respetuosas con el medio ambiente. «El 28 de mayo toca elegir entre si protegemos el medio ambiente o si regalamos todo el Pirineo y el Matarraña a la especulación de las grandes empresas. De eso va. No hay medias tintas», ha dicho la líder morada en Aragón, que al grito de sí se puede, ha asegurado que, tras cuatro años en el Gobierno autonómico, «se puede soñar con esperanza y hacer de Argón un lugar mejor».