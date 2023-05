A base de programa, derechos sociales y la defensa de Canal Roya, Izquierda Unida se ha reivindicado este sábado como el "necesario cambio a la izquierda" que necesita Aragón frente a las políticas "similares a la derecha" del cuatripartito que ha gobernado Aragón los últimos cuatro años (PSOE-PAR-Podemos-CHA). Exhibiéndose como el brazo activo de las medidas progresistas, cerca de 150 militantes se han reunido en el Parque Delicias de Zaragoza para arropar a los candidatos de la candidatura autonómica y de las agrupaciones municipales de todo Aragón que engloba el paraguas de Izquierda Unida, como Cambiar Huesca o Ganar Teruel.

"Han sido cuatro años duros, pero ya sabéis que nos volvemos a presentar para cambiar el mundo. Así de tenaces nos hemos mostrado en nuestras ambiciones", ha arrancado el secretario general de IU Aragón y número uno por Zaragoza, Álvaro Sanz, que se ha mostrado especialmente poético en su intervención. Sanz ha enarbolado las banderas históricas del partido ("internacionalismo, laicismo y memoria") para unirlas a las reivindicaciones del progresismo del siglo XXI, como la diversidad, el feminismo o la sostenibilidad.

Sanz ha clamado contra el "expolio" energético que, a su modo de ver, sufre Aragón. "¿Por qué no una empresa pública de energía o de farmacia mientras mantenemos a otras deficitarias como Aramón o Motorland?", ha preguntado el candidato a las Cortes por Zaragoza. El ejeano ha hecho una defensa a ultranza de los servicios públicos y ha pedido que esas "alfombras rojas" que el cuatripartito ha puesto a inversiones privadas se utilicen para los derechos sociales y de los trabajadores. "El autogobierno se demuestra garantizando los derechos fundamentales de las personas e IU no se va a resignar a que las cosas sigan así. Queremos cambiar el modelo sanitario, internalizar lo que está en manos privadas, desde el transporte sanitario y las ambulancias, y una Administración que no maltratate al ciudadano y se cebe con los vulnerables", ha dicho Sanz, una postura compartida por los candidatos a las Cortes por Teruel y al consistorio de la capital turolense, María Millán y Nicolás López.

Hasta la capital aragonesa se ha acercado para abrigar la candidatura la eurodiputada valenciana Sira Rego, que ha clamado con vehemencia contra el proyecto de unión de estaciones de esquí por Canal Roya (portaba una camiseta en defensa del paraje), el asunto que ha atravesado el acto y cuya paralización se arrogan desde IU al ser ellos quienes formularon la denuncia ante la Unión Europea que trasladó la movilización social a Bruselas. La renuncia a esa "aberración", como la ha definido Rego, también ha sido la pieza clave de los discursos de los candidatos a las Cortes por Huesca y a la Alcaldía de Huesca, Vicente Guerrero y Pilar Callén.

"Que a nadie se le olvide que nosotros somos los del 'Programa, programa, programa'", ha exclamado Rego, provocando el aplauso unánime al recordar la sentencia del histórico líder comunista Julio Anguita. Rego ha insistido en la necesidad de "ensanchar la presencia de la izquierda transformadora" para "afrontar el futuro desde una perspectiva de izquierdas y defender los intereses de la gente", del bien común en las instituciones aragonesas. "Las y los compañeros de IU Aragón han defendido el territorio, el patrimonio natural y posicionándose de manera nítida en las instituciones en contra de este proyecto", ha manifestado Rego quien ha asegurado que su formación política ha sido acompañamiento de esta movilización popular que ha conseguido parar el destrozo de Canal Roya.

El próximo 28 de mayo, Izquierda Unida se presenta en los principales ayuntamientos de la comunidad con candidaturas de la propia IU y engloba a movimientos como Zaragoza en Común, Cambiar Huesca o Ganar Teruel. Elena Tomás, la candidata a la Alcaldía de Zaragoza por ZeC, ha defendido la importancia de la movilidad, con una apuesta clara por la línea 2 del tranvía y la implantación de los carriles bici, mientras que ha señalado que los retos del municipalismo pasan “por el feminismo, el medio ambiente, la salud mental de la juventud, la precariedad laboral que están sufriendo las personas y también la dificultad para acceder a la vivienda”.