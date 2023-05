Si Luis Felipe logra vencer en las elecciones municipales del próximo domingo, alcanzará su tercer mandato al frente de la alcaldía de Huesca y se convertirá en el alcalde más longevo que ha tenido la capital oscense desde la llegada de la democracia. Hasta ahora, el récord lo ostenta el también socialista Enrique Sánchez Carrasco, quien gobernó la ciudad doce años, entre 1983 y 1995.

Por su parte, la popular Emma Buj, aspira a revalidar su cargo al frente del Ayuntamiento de Teruel, una reelección que no tiene asegurada sin el apoyo de Vox, según las encuestas publicadas hasta ahora. Buj ha incorporado sorprendentemente a dos ex dirigentes del PAR en la lista que lidera.

En Huesca, la estrategia de los partidos en estas elecciones es clara: todos contra el socialista Luis Felipe, que recientemente ha cumplido 61 años. El edil socialista gobierna la capital oscense ininterrumpidamente desde 2015. También fue alcalde entre 2010 y 2011 cuando sustituyó en funciones a Fernando Elboj. Felipe, que en la legislatura que ahora se acaba ha gobernado en minoría con el apoyo de diez de los 25 concejales del consistorio oscense, ha dejado claro en los primeros días de esta campaña electoral que no está dispuesto a ser alcalde a cualquier precio, es decir, no gobernará con Podemos.

Esa es la línea roja que se niega a traspasar tras la experiencia que vivió durante el mandato de 2015 a 2019 con Cambiar Huesca y Aragón Sí Puede y que no parece que quiera repetir aquel mandato que, a su juicio, fue traumático. «Si para mantener la alcaldía tengo que pactar con Podemos o con Cambiar Huesca no seré alcalde, me retiraré del escenario político y dejaré paso a otro compañero», ha asegurado. Una advertencia dirigida a su partido y una llamada a atención a los electores para que le voten y pueda gobernar en solitario en la próxima legislatura. Luis Felipe desea tener manos libres sin las ataduras de partidos que provocaron una profunda crisis de gobierno en septiembre de 2018.

La negativa del alcalde a seguir otro mandato con el apoyo de Podemos está centrando la campaña municipal más disputada, en la que compiten un total de once candidatos de izquierda a derecha por 25 concejales en juego. Una macedonia de siglas de las que sobresale la candidatura del socialista Luis Felipe y de la popular Lorena Orduna, una debutante en política, que sustituye al frente de la candidatura a Ana Alós, histórica del PP que lidera la lista de su partido a las Cortes por la provincia oscense.

A la izquierda del socialista Luis Felipe se sitúan Guillermo Boix Sánchez, candidato de Podemos-Alianza Verde; Silvia María Mellado, de Verdes Equo; Sonia Alastruey, de Chunta Aragonesista; y María Pilar Callén, de Cambiar Huesca-IU. Esta última formación, precisamente, ha invitado al alcalde socialista a que «se haga a un lado» si no quiere pactar con esta formación o con Podemos tras las elecciones del domingo.

En la derecha, están la candidata del PAR, María Eugenia Gabás; Natalia Lascorz, de Ciudadanos-Tú Aragón, y el cabeza de lista de Vox, Antonio Laborda, además del PP de Orduna. Las próximas elecciones renuevan más del 30% del actual pleno municipal, ocho concejales y plantean un escenario muy abierto, sin un claro ganador.

La gran batalla de la ciudad de Teruel

La gran batalla electoral se va a librar en Teruel. Si se cumplen las previsiones, la provincia turolenva a ser determinante en el reparto del poder político de la comunidad autónoma, incluso a la hora de decidir quién presidirá el Gobierno de Aragón durante los próximos cuatro años. La popular Emma Buj, que ha gobernado en coalición con Ciudadanos en esta legislatura, aspira a repetir por segunda vez al frente de la alcaldía de Teruel y no parece que su partido, el PP, vaya a tener excesivos problemas para volver a ser el más votado en la capital. Otra cosa es que logre de nuevo la alcaldía. Va a depender de los votos que obtenga su partido y también del candidato de Vox, Alejandro Nolasco, su más que posible aliado.

Teruel Existe concurre por primera vez a las elecciones municipales y confía en dar la sorpresa. No parece probable que su candidato, Enrique Marín, un histórico del movimiento ciudadano, vaya a apoyar a la popular y menos si ésta necesita de la extrema derecha.

En esta convocatoria electoral concurren hasta nueve candidatos con opciones de obtener representación en el próximo consistorio turolense. Entre los candidatos, destaca la presencia de la socialista Rosa López Juderías, novata en la política, veterana en la gestión de la Fundación Amantes, su gran aval, de la que ya se ha jubilado.

El PAR confía en reafirmar su poder en Teruel con su candidata, Eva Fortea, actual directora general de Comercio. Ciudadanos-Tú Aragón intenta resistir con Nuria Tregón. A la izquierda, comparten espacio político Sandra González, de Podemos; Zésar Corella, de CHA-EMT y Nicolás López, de Ganar Teruel.