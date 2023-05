El candidato del PP a la presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este lunes que la única posibilidad de que haya un cambio moderado en la comunidad pasa por concentrar el voto de las próximas elecciones de Aragón en torno a su partido y ha acusado a su rival socialista, Javier Lambán, de recurrir al insulto y al discurso del miedo porque "las encuestas le van mal".

"Es evidente que al señor Lambán las encuestas le van mal, y cada vez que al PSOE le van las encuestas mal, insulta y utiliza el discurso del miedo", ha incidido Azcón en un acto de campaña en Alcañiz (Teruel).

Una consideración a cuenta del anuncio ayer de Lambán en Aínsa (Huesca) de una inversión de 448 millones de euros durante los próximos cuatro años, si revalida el cargo, en un plan integral del Pirineo y de la Montaña, que incluye carreteras, la creación de un centro de referencia de Medicina de Montaña o la implementación en ese territorio de un plan piloto contra la soledad no deseada.

Para Azcón, "una mala copia" de la propuesta del PP para el Pirineo --una iniciativa con la que el PP prevé una inversión total de 250 millones durante ocho años para potenciar el turismo en cuatro de las comarcas pirenaicas--, una "promesa a la desesperada" sobre la que los aragoneses deben saber que "no es verdad", porque "no está en el programa electoral del candidato socialista y lo han improvisado" para no dar explicaciones del "mayor fracaso" del PSOE por perder fondos europeos para el sector de la nieve.

"Ahora quieren vendernos un plan que no es más que una improvisación, que es una promesa a la desesperada, porque el señor Lambán sabe que también en Huesca las encuestas y los resultados no le van a acompañar", ha sentenciado.

La mala gestión de la Sanidad

Azcón se ha referido también a los problemas de la sanidad, y en su opinión pocas localidades como Alcañiz reflejan tan bien la mala gestión del Gobierno de Lambán en estos cuatro años por el recorte de ambulancias, la supresión del servicio de UVI móvil por la noche y los fines de semana, la falta de profesionales, algo de lo que advirtieron en un carta a la consejera Sira Repollés el 80 % de la plantilla sanitaria, o un hospital que se tenía que haber construido hace 5 años y que para cuando "hipotéticamente" esté, aún tardarán seis meses más los accesos porque se han retrasado un año.

Para el PP, ha dicho el candidato, la prioridad está relacionada con mejorar los servicios sanitarios, empezando por el de ambulancias, por lo que ha reiterado su compromiso de modificar, en los primeros 100 días si llega al Gobierno, el pliego de condiciones del transporte urgente sanitario para que Alcañiz, y también Jaca, Calatayud o Barbastro, tengan una UVI que "dé tranquilidad y seguridad".

"Nunca habíamos sido líderes en listas de espera en toda España" y nunca, ha remarcado, se habían recortado los servicios de ambulancias en Aragón ni se habían tenido que cerrar consultorios o puntos de atención continuada porque faltaban especialistas", y todo eso, ha enfatizado, "es lo que quiere cambiar el PP y lo que está en juego en las elecciones autonómicas 2023. "Si no concentramos el voto en torno al PP, no habrá cambio", ha remachado