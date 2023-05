En busca de una definición algo despectiva del Ejecutivo aragonés, el popular Jorge Azcón describió al cuatripartito como «una jaula de grillos». Quizá el Pignatelli es más tranquilo, pero el encuentro entre los ocho candidatos distó mucho de ser un almuerzo entre amigos. Echaron de menos al presidente aragonés, Javier Lambán, que declinó el ofrecimiento de este diario a participar en el encuentro.

Por encima de todos, dos protagonistas. El deseado Tomás Guitarte, que se sabe muleta del Ejecutivo, independientemente del color que coja; y Jorge Azcón, aupado por las encuestas hasta la victoria electoral pero con el miedo en el cuerpo de que, quizá, la suma no le permita presidir la comunidad.

Insiste Azcón en que quiere un PP «que gobierne en solitario». Alejandro Nolasco, de Vox, sabe que es socio prioritario y exigió su cuota de protagonismo: «Las cuentas no te dan».

Nolasco fue activo en busca de amigos, porque sabe que a su formación no le sobran. «Si el problema soy yo, me voy», dijo el joven candidato por Teruel tras la primera negativa de Guitarte a pensar en un Gobierno conjunto, insistiendo después con un sonoro «¡Tomás, podemos hacer cosas grandes por Teruel!».

Al otro lado del espectro político también eran conscientes de que Guitarte tendrá casi seguro en sus manos el futuro de la comunidad. Al hablar de pactos, Maru Díaz fue la más rápida: «Tomás, pide lo que quieras, porque todos te lo van a dar».

Otro turolense, Alberto Izquierdo, se la tenía guardada a Azcón desde su encuentro en la televisión autonómica. «Jorge, igual de feo es que Lambán no haya venido hoy como que tú nos dijeras en ese debate que todos sobrábamos menos tú y el presidente», resumió el líder del PAR, para sorpresa de un dirigente popular que insistió en que Guitarte se pusiera «en medio de todos». Había que repartir protagonismo y golpes.

El más activo fue el propio Jorge Azcón, que fue capaz de enzarzarse por momentos con casi cualquier dirigente de otro partido. Álvaro Sanz y José Luis Soro fueron diana de sus comentarios, que no se quedaron sin respuesta.

Sonoro fue el encontronazo con el líder de IU, que se resolvió con una ristra de «y tú más» por saber quién interrumpía en mayor cantidad. Cosas del debate.

El encuentro entre Jorge Azcón y José Luis Soro fue intenso. El popular aseguró que «muy pronto» el líder aragonesista iba a cambiar de chaqueta rumbo al Partido Socialista. Algo que pilló en fuera de juego a todos, pero en especial al propio Soro que, tras varias respuestas, se rindió: «Jorge, lo has conseguido, me he perdido». Pese a ese segundo de duda, el líder de CHA pudo sacar un golpe certero tras ser criticado por su gestión del nuevo hotel de lujo de Canfranc y la tibieza en algunas acciones del Ejecutivo autonómico: «Tranquilo, Jorge, que tú no vas a saber qué es estar en el Gobierno así que no tendrás estos problemas».

También repartió Soro a Alejandro Nolasco, al que le acusó de ser «homófobo y racista», algo que le pidió retirar el dirigente de Vox. «Nosotros al menos no sacamos violadores de la cárcel», esgrimió Nolasco, en referencia a la polémica ley del solo sí es sí.

Como era evidente, la política nacional se tenía que colar en el encendido debate. No fue solo el polémico texto presentado por el Ministerio de Igualdad, también Bildu, de forma velada. Izquierdo exigió «respeto» a todos los partidos presentes en las instituciones, momento en el que Soro lanzó el nombre de los independentistas vascos.

Un respeto, el que pedía el líder del PAR, que debe hacerse desde la tierra y para la tierra. Por ello, le pidió a Azcón que dejase de «invitar» al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo: «Parece que viene a escoltarte y aquí no queremos que nos venga a explicar la política gente que luego se va a Madrid».

Y entre la capital, Canal Roya, la despoblación o las renovables, dos hombres en silencio. Álvaro Sanz, que inició excesivamente encendido el encuentro y que prefirió rebajar la tensión, aunque sin soltar ese dogma izquierdista que le caracteriza, mesura mediante. Carlos Ortas, líder de Ciudadanos, vio en IU un referente, o así lo hizo parecer. Del «programa, programa, programa» de Julio Anguita al «familia, familia, familia» de Ortas, que en todas sus propuestas quiso poner a los núcleos familiares en el centro de las políticas.

Una intensa hora y media para aclarar algunos votos y «ligarse» a Tomás Guitarte a contrarreloj. No era la primera cita, tampoco será la última. Este 28M se empezarán a sentar las bases del noviazgo.