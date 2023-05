Este próximo domingo no se elegirá a ninguno de los nuevos 350 diputados que formarán la nueva legislatura en el Congreso. Sin embargo, la política nacional sí que se ha notado en las últimas semanas en Aragón, que se ha despertado como una comunidad clave para el futuro de España y a la que casi todos los partidos han tratado bien. Los aragoneses no podrán elegir entre Sánchez, Feijóo o Belarra, entre otros, pero sí pueden marcar el primer paso de unas elecciones que, presumiblemente, se celebrarán a finales de año. Puedes seguir en directo la última hora de las elecciones autonómicas en este enlace.

Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han sido las dos formaciones que más esfuerzos han dedicado a la comunidad autónoma. Los principales líderes nacionales del PP se han dejado ver en varias ocasiones por Aragón, mientras que el PSOE ha elegido bien a sus enviados, aunque sus constantes anuncios desde el Gobierno central han obligado a los líderes autonómicos a adaptar sus discursos casi a diario. Fuera del clásico bipartidismo, disparidad de tácticas: Podemos sí confía en que Aragón puede seguir un feudo en el que mantener una posición de poder, Ciudadanos quiso paliar su previsible desastre invitando a Inés Arrimadas e Izquierda Unida ha dejado toda la comunidad en manos del equipo autonómico, que capitanea Álvaro Sanz. Vox sigue anunciando la llegada de líderes nacionales mientras capea el temporal interno que afecta a varias comunidades y la incógnita de Yolanda Díaz, con un Sumar que casi no ha aparecido en la campaña de ninguna región, tampoco se resuelve en Aragón, ya que la ministra de Trabajo no ha acompañado a ninguna formación.

Pero vayamos por partes. El Partido Socialista eligió para la pegada de carteles a la aragonesa Pilar Alegría. La ministra de Educación y Formación Profesional acompañó a su sucesora en la candidatura a la alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, y al presidente autonómico, Javier Lambán, en el tradicional pistoletazo de la campaña. Volvió a las pocas semanas, el 18 de mayo, arropando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entre la crisis, parece superado, sobre la candidatura de Bildu y los incontables anuncios –por número y cantidad de dinero invertido– del secretario general de los socialistas, un mitin en Zaragoza que congregó a 1.800 simpatizantes en la sala Multiusos del Auditorio. El efecto presidencial funciona.

Lejos del atrayente foco de la Moncloa, el PSOE adaptó sus planes a cotas más reducidas. La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, se reunió el 19 de mayo con el presidente de la DPH, Miguel Gracia, en una jornada para reivindicar la colaboración entre administraciones. Los otros dos grandes nombres anunciados por el PSOE fue el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que mantuvo una pequeña reunión con jóvenes junto a Ranera, y la exministra Carmen Calvo, en una jornada sobre ese feminismo del que se ha convertido en abanderada dentro de la formación del puño y la rosa.

Feijóo, muy presente

Si la táctica del PSOE ha sido una presencia intermitente con una activa política nacional, el PP ha optado por la constancia. Núñez Feijóo ha hecho de la estación Delicias su segunda residencia y ha mostrado en múltiples ocasiones su apoyo a Jorge Azcón, consciente de que las encuestas dan muchas opciones a los populares de poder volver al Pignatelli. Hasta en tres ocasiones ha estado el presidente nacional del PP en la capital aragonesa, la primera de ellas en precampaña. En esa jornada antes del inicio oficial, Feijóo aprovechó su visita para acercarse hasta Huesca, aupar a Lorena Orduna hacia la alcaldía altoaragonesa y mantener que el PP confía en la unión de estaciones. En otra ocasión llegó hasta Teruel, para seguir en contacto con una Emma Buj que parece que volverá a ser alcaldesa. La última visita del líder nacional de los azules fue ayer, en un encuentro con los voluntarios que han estado en las mesas informativas.

Dos nombres importantes de la actualidad y un histórico del PP completan el equipo destinado por los conservadores para hacer campaña en Aragón. Cuca Gamarra, secretaria general, pidió el 17 de mayo en Zaragoza menos impuestos y menos trabas administrativas para los empresarios aragoneses, mientras que Elías Bendodo, coordinador general del partido, fue el elegido en la precampaña. El histórico no fue otro que Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, que regresó de ese exilio político autoimpuesto –no se prodiga mucho ni en los medios ni en los actos– para conocer el impacto del proyecto de Azcón en Calatayud. Para el gallego, su visita era mero trámite: «No hacía falta que yo viniera porque el PP va a ganar, pero por si acaso».

Podemos marcó su hoja de ruta en la precampaña celebrando su fiesta nacional en Zaragoza, con presencia de ministras como Irene Montero o Ione Belarra, además de ese líder en la sombra que sigue siendo Pablo Iglesias. Belarra fue la protagonista del acto central de los morados en la capital aragonesa, el pasado 20 de mayo, acompañada de Pablo Echenique. Antes, la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y secretaria de organización de Podemos, Lilith Verstrynge, acompañó a Maru Díaz y Fernando Rivarés en la pegada de carteles.

Santiago Abascal llegó a Teruel el 13 de mayo pero se olvidó de que las elecciones de este domingo son autonómicas y obvió a Aragón durante su discurso. Cosas de un directo que defendió mejor el secretario general de los ultras, Ignacio Garriga, que sí que comentó en Zaragoza la idea de ganar algunas alcaldías en la región. Alejandro Nolasco y Julio Calvo no han estado excesivamente acompañados, aunque el concejal del ayuntamiento de Zaragoza recibe hoy al diputado nacional José María Figaredo. Un apoyo importante en medio de una crisis en la que se incluye a Calvo como uno de los causantes de este bache que Vox atraviesa y que está provocando un importante seísmo, sobre todo en Castilla La Mancha. Ayer, Abascal avivó el fuego del trasvase, amenazando con la expulsión a todos aquellos que no lo compartan, aunque no parece que Nolasco esté muy incomodo en ese aspecto.

Los más débiles en la comunidad han sido Ciudadanos e Izquierda Unida. Inés Arrimadas, líder de los naranjas, estuvo en un céntrico bar de la capital aragonesa en un pequeño encuentro con simpatizantes, que también pudieron encontrarse con Adrián Vázquez, secretario general de Cs.

Al menos los fieles de Cs pudieron ver a sus líderes, ya que IU federal ha saltado por Aragón con lo justo. El ministro de Consumo y líder nacional de la formación, Alberto Garzón, no ha pisado la comunidad aragonesa. La eurodiputada Sira Rego sí que participó en el acto central en Zaragoza.