Aragón Existe impulsará políticas sanitarias “muy concretas” para luchar contra los trastornos de conducta alimentaria y ayudar a las personas que los padecen. En una reunión mantenida con la Asociación TCA-Aragón, la formación ha trasladado su intención a los afectados y sus familias de mejorar las condiciones de su asistencia sanitaria, especialmente en lo relacionado con la salud mental, cuando Aragón Existe llegue a las Cortes de Aragón. En la visita han participado Vanessa Domingo, Rafael Abadía, José Manuel Cazorla y Alba Domínguez, todos miembros de la candidatura de Aragón Existe al Ayuntamiento de Zaragoza.

Desde la Asociación han trasladado los problemas que vienen detectando desde hace años en la atención a estas personas. Entre ellos destacan el “desbordamiento” que sufre la sección infanto-juvenil del sector sanitario de Zaragoza, donde “carecen de camas para los menores de 14 años y hay una gran lista de espera”. Además, no hay un psicólogo de guardia para la contención de posibles conductas peligrosas, no existe un hospital de día infanto-juvenil y en el comedor hay muy pocas plazas. Destacan que los problemas no solo se dan en Zaragoza, ya que en Huesca y Teruel, especialmente en el medio rural, la atención a la salud mental está “bajo mínimos”.

Aragón Existe se ha hecho eco de las quejas de la Asociación, que afirma que la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón no ha querido incentivar los talleres que imparte TCA-Aragón, dirigidos a los más jóvenes para la prevención de estos trastornos. “Debido a la pésima calidad de la salud mental en la ciudad de Zaragoza, se ha acabado institucionalizando a jóvenes menores de 21 años, tras varias derivaciones que no llegaron a buen puerto”, afirman desde la Asociación.

Los miembros de Aragón Existe han manifestado el compromiso de mejorar las condiciones en las que se presta el servicio sanitario. También a los adultos que padecen estos trastornos, cuya situación es “mucho peor, porque solo disponen de dos psiquiatras y un psicólogo, y no tienen ningún nutricionista”. Solo hay cuatro camas para los ingresos hospitalarios y en el hospital de día apenas hay lugar para que accedan seis pacientes. Un hospital que, además, cierra en agosto, que es el mes en el que se registra un mayor número de casos.

La Asociación alerta de la necesidad de mejorar las terapias, “que se conciertan cada 4 meses, lo que enfría y dificulta el seguimiento continuo de la salud, además tampoco hay terapias grupales”. La Asociación TCA-Aragón ha afirmado que la Consejería de Sanidad debería fijarse en el ejemplo de otras comunidades autónomas vecinas, como Cataluña y Navarra, “donde se tratan muchísimo mejor estos trastornos”.

Propuestas concretas para ponerlas en marcha en la próxima legislatura

Aragón Existe ha recogido todas estas propuestas, que plasmará en medidas concretas si consigue influir o participar en el Gobierno de Aragón una vez conocidos los resultados electorales. Entre esas propuestas destaca que haya un mínimo de profesionales en cada unidad médica: tres psicólogos y un nutricionista. También la promoción de pisos terapéuticos para adultos con TCA y/o TLP. Es un modelo de aprendizaje de autocuidado, comidas y atención psicológica que ha funcionado muy bien en otros territorios. En estos pisos hay capacidad para 60 pacientes (10 por cada piso en relación con la gravedad del trastorno) con 10 psicólogos, un psiquiatra y un nutricionista, además de dos psicólogos de guardia. Desde la Asociación TCA-Aragón señalan que “el problema es que a los psicólogos no se les ofrecen contratos dignos, sino contratos temporales de dos meses, lo que implica poca estabilidad laboral para los profesionales”.

Otra propuesta que se pondrá en marcha es la formación y apoyo a los familiares de personas con trastornos de conducta alimentaria. Muchos se ven obligados a reducir su jornada laboral para poder cuidar de sus hijos, hermanos, sobrinos o padres, con la merma económica que ello supone.

Por último, han recordado que el próximo día 2 de junio se celebra el “Día Mundial de acción por los TCA”, para el que reclaman mayor visibilidad en los medios de comunicación.