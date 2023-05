Desde aquel lejano 1983 en el que Aragón eligió por primera vez a su Gobierno autonómico han pasado muchos políticos, bastantes partidos y unas cuantas elecciones. En 2015, tres jóvenes estudiantes de Periodismo unieron fuerzas para recoger en un libro, Queda inaugurado... este seto, las mejores anécdotas de esas campañas y la transformación de la comunicación política. Ocho años después, Berta Comas, Alba Giner y Javier Lafuente repasan su obra y valoran qué ha pasado en esta última década para que la política de Azcón y Lambán no se parezca en nada a la de Santiago Marraco e Hipólito Gómez de las Roces.

«Lo que más se nota es la institucionalización de todo y la sensación de que antes todo tenía más pillería», resume Comas, que considera que aquellas primeras campañas de los ochenta eran «más entretenidas». Hoy, con tanta información, «el ciudadano se pierde un poco y tiene la sensación de que aunque no haya campaña se están lanzando muchos mensajes».

Habiendo repasado el libro para la entrevista admite que se ha vuelto a reír con algunas de esas anécdotas, que en muchas ocasiones nacieron de las hemerotecas de los medios de comunicación autonómicos: «Hoy estudiar esos archivos sería inabarcable, por la cantidad de contenidos que se hacen cada día». Ante ese reto, Comas prefiere ver las elecciones como una ciudadana más y recordar esos momentos divertidos de la historia política aragonesa. «Por ejemplo, en 1991, en Sos del Rey Católico, el presidente de mesa decidió leer cada lista de cada voto al completo, acabando el recuento a las 6.00 horas», cuenta la periodista, que también recuerda el fallo tipográfico de los carteles de Luisa Fernanda Rudi para los comicios de 2011: «Imprimieron 50.000 con una tilde en la i, Rudí, por lo que estuvieron mal durante toda la campaña».

«Hoy todo es muy diferente a lo que fue en su momento», resume Alba Giner, que considera el libro que escribió junto a sus compañeros como una pequeña enciclopedia, como «una recopilación de toda la historia democrática de la comunidad, que puede ser muy útil para los jóvenes para aprender del pasado de Aragón y para los mayores para rememorar esos momentos». Entre memoria y aprendizaje, Giner asegura que Queda inaugurado... este seto «mantiene su vigencia, pero sería interesante que nuevos autores contasen todo lo que ha pasado en estos últimos años». Insiste en lo de nuevos, porque ahora ella ya no se dedica a la comunicación y trabaja como profesora de lengua para los más jóvenes.

«Hoy la comunicación tiene una importancia mucho mayor, hay demasiada información y poco tiempo para la reflexión», opina la autora del libro, que lamenta que hoy «la forma es más importante que el propio contenido del mensaje». Sin embargo, Giner no culpa a los partidos políticos de esta situación que ya atraviesa a todos los estamentos sociales: «Son parte del problema, pero no son todo, ya que hoy la sociedad exige toda esa velocidad y creo que a ellos no les queda más remedio que subirse a esta ola».

Entre la gran cantidad de anécdotas y la multitud de personajes que atraviesan las páginas del libros, Giner se queda con las personas anónimas que ayudaron a que la democracia se instalase en todo el territorio español: «Ellos hicieron posible el desarrollo de las elecciones y sufrieron mucho dolor durante la transición, ya que hubo mucha represión, especialmente contra el PCE. Creo que este libro debe servir para reivindicar todo lo que ellos sufrieron para que hoy nosotros podamos votar cada cuatro años con plena libertad».

Javier Lafuente sí que recuerda varios nombres de políticos ilustres que marcaron la historia democrática en Aragón. El primero que le viene a la mente es Hipólito Gómez de las Roces, al que entrevistó y recuerda como «un hombre mayor y comedido, pero que transmitía la sensación de estar hablando con una leyenda de la comunidad». También se acuerda de Ángel Cristóbal, diputado por el Partido Popular, con el que tuvo una curiosa anécdota: «Le entrevistamos en su despacho de la universidad y detrás de su silla tenía un póster enorme de Fidel Castro».

Lafuente conserva con mucho cariño la experiencia de haber escrito un libro cuando solo eran «críos y hablábamos con gente mayor, personas que habían sido muy importantes en la política». «La gente retirada hace lo que quiere, te da más ventaja para ser entrevistados», comenta el autor, que cree que hoy sería posible replicar un libro de estas características.

Sin embargo, su análisis de la situación coincide con el de sus compañeras, viendo como «todo se ha institucionalizado mucho por la necesidad de hacer una comunicación masiva». Lafuente cree que «todo era mucho más cercano, incluso en el insulto, que ahora parece mucho más grandilocuente».

La sociedad aragonesa ha cambiado mucho en estos 40 años y las campañas políticas lo han hecho con ella. Lo que pase el 28M no se parecerá mucho a lo que sucedió con la primera llegada a a la alcaldía del PSOE, en 1979: «Se fueron a tomar cañas en un bar cualquiera, pero hoy es algo impensable. Ahí se puede ver cómo ha cambiado todo».