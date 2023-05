Como una absoluta declaración de intenciones, el PSOE ha elegido el agua y el legado de la Expo 2008 para cerrar la campaña electoral con la que aspiran a recuperar la Alcaldía de Zaragoza ocho años después. Quieren devolver a la capital aragonesa "el momento cenital" que vivió durante el final de la primera década del siglo de la mano de Juan Alberto Belloch, un proyecto de ciudad "que enseñó el Ebro al mundo" y del que quieren ser continuistas. El alcalde socialista que este viernes ha acompañado junto a los candidatos Javier Lambán y Lola Ranera un acto en el que la vieja guardia socialista ha estrechado la mano de la savia nueva socialista para tratar de revalidar la plaza más importante del mapa electoral aragonés.

"Belloch impulsó la línea 1 del tranvía, más de 20.000 viviendas de protección oficial y ese gran proyecto que fue la Expo, que generó un sentimiento de pertenencia a la ciudad. Hoy queremos impulsar la línea 2 y conectarla con la estación del AVE, Plaza y el aeropuerto, sacar adelante por fin los pisos de alquiler en los cacahuetes y recuperar el legado de la Expo. Quiero que la plaza Lucas Miret (donde se ubica la escultura 'El alma del Ebro') sea una segunda plaza del Pilar, que el Ebro sea de nuevo un paseo Independencia e intervenir el Parque del Agua para devolverlo a su esplendor", ha dicho Lola Ranera, la candidata socialista al Ayuntamiento de Zaragoza.

Ese bien podría ser el resumen: un proyecto continuista del legado de Belloch, al que hoy le han llovido flores además de la tormenta que ha obligado a trasladar el acto al Palacio de Congresos. Lambán, el candidato a la Presidencia de la DGA, ha reivindicado de nuevo su "voz propia" para gobernar Aragón, un rasgo que también distinguía a Juan Alberto Belloch. "Belloch tenía la voz tan propia que al juntarse con la mía se dieron momentos en los que no coincidíamos", ha dicho Lambán, despertando las risas de los socialistas, para resolver: "No quita ese hecho para reconocer que el político más importante de la democracia en Aragón fue Belloch".

Lambán ha insistido en la "urgencia" de que Zaragoza, como motor de Aragón, "vuelva a tener un proyecto como la Expo". "Con la Expo se constató que el hábitat natural del aragonés es el mundo", ha resumido Lambán, que confía en dotar de vida más pronto que tarde a los desangelados Pabellón de España, donde se pretende instalar el Centro Aragonés del Talento, el Pabellón de Aragón, que se postula para albergar la Agencia Española de la Salud, o la Torre del Agua, que sigue a la espera de quien la quiera devolver a la vida.

"Belloch tenía la voz tan propia que al juntarse con la mía se dieron momentos en los que no coincidíamos, pero no quita para reconocer que el político más importante de la democracia en Aragón ha sido Belloch" Javier Lambán - Candidato del PSOE a la Presidencia de Aragón

Pero hace ocho años que los socialistas no gobiernan en la ciudad del Ebro, y por eso anehlan arrebatarle el bastón de mando al PP. Lambán ha cargado contra los populares y en particular contra su líder y candidato a presidir Aragón. "Jorge Azcón ha decidido ser la voz de su amo y se siente tan carente de ideas y desamparado que entiende las elecciones en Aragón como una primera etapa para que Feijóo quite a Sánchez en las generales", ha afirmado el socialista. Además, Lambán ha asegurado que el Gobierno de Aragón "ha suplantado" desde 2015 al Ayuntamiento de Zaragoza en su labor de cuidar a los zaragozanos. Para justificarlo, Lambán ha dicho que la DGA "ha triplicado" las ayudas directas al consistorio de la capital, ha aprobado la Ley de Capitalidad, ha mantenido abierta la relación bilateral entre el Pignatelli y la Plaza del Pilar, ha invertido 100 millones en la construcción de siete centros escolares en el sur de la ciudad y otros tantos en la residencia de mayores de Valdefierro, el centro de salud del barrio Jesús o la ampliación del Hospital Royo Villanova.